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Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам РФ, - Песков

Дмитрий, Песков

Россия выступает категорически против членства Украины в НАТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России", - отметил он.

По словам Пескова, Кремль слышал, как Вашингтон на разных уровнях заявлял о невозможности членства Украины в НАТО, и это совпадает с позицией Москвы.

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Он также акцентировал внимание на том, что Россия и США работают над решением "украинского вопроса". Москва якобы надеется, что это даст результаты.

"Россия остается открытой к мирному урегулированию "украинского вопроса". Поиск путей мирного урегулирования в Украине не может проходить в публичной плоскости, нужно аккуратно относиться к информационным вбросам", - добавил спикер Кремля.

Автор: 

Песков Дмитрий (1877) россия (95546) США (26672) членство в НАТО (1511)


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Топ комментарии
+34
Хай свої "інтереси" РФ засуне собі до дупи.
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21.04.2025 13:25
+29
)(уйлоКассапія не має існувати, оскільки загрожує існуванню цивілізації в цілому.
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21.04.2025 13:26
+27
"Інтереси Рашки" це захапати усю території України.
Тому й НАТО їм "загрожує".
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21.04.2025 13:30
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Хай свої "інтереси" РФ засуне собі до дупи.
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21.04.2025 13:25 Ответить
Роzzоzії немає бути взагалі.
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21.04.2025 13:42 Ответить
на куй,пошел.
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21.04.2025 13:25 Ответить
Рашка рулить? - США на підтанцовках?
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21.04.2025 13:26 Ответить
)(уйлоКассапія не має існувати, оскільки загрожує існуванню цивілізації в цілому.
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21.04.2025 13:26 Ответить
В 10-ку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.04.2025 14:27 Ответить
А з інтересами України збігається щоби ви всі повиздихали, кацапи йо.ані
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21.04.2025 13:27 Ответить
Рано или поздно паРаша ослабнет, а Украина окрепнет, и тогда наши потомки не упустят возможность раз и навсегда покончить с этим Мордором, с этой хтонью, с этим шизонутым "русским миром".
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21.04.2025 13:33 Ответить
Два парашных тридвараса, мечтающих развалить НАТО (}{уйло и Трампон) рассуждают о том, что Украина не будет членом НАТО. Скорее Штаты с этим помаранчевым дебилом не будут.
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21.04.2025 13:28 Ответить
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21.04.2025 13:29 Ответить
"Інтереси Рашки" це захапати усю території України.
Тому й НАТО їм "загрожує".
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21.04.2025 13:30 Ответить
Яку тільки галіматню, не говорять ротом, оті московіти з *******, з 2000 років!!
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21.04.2025 13:30 Ответить
Шо там по Швеції і Фінляндії ? Інтереси рф пропали?
Якби ми вступили до НАТО, то кацапи і до нас втратили б інтерес...
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21.04.2025 13:30 Ответить
Саме так. Тобто, інтерес не втратили б, але очко у кацапів стало б жим жим.
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21.04.2025 14:10 Ответить
проект "РФ" провалився, можете згортати.
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21.04.2025 13:30 Ответить
НАТО нам нєнадо. Україна сама захистить НАТО, якщо Європа буде підкидати достатньо грошей і зброї.
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21.04.2025 13:30 Ответить
А Швеція та Фінляндія які зовсім недавно стали членами НАТО значить такої загрози не становлять? Логіка із-за поребрика просто вбивча. Саме Україну ще до війни ні в якому разі не хотіли бачити в НАТО, а орки саме вступ до НАТО України називали головною першопричиною вторгнення.
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21.04.2025 13:32 Ответить
Это одна сторона медали... Но кто тогда НАТО подтянул к границам Украины, заохотил туда стремиться, а заре обсирой - в кусты. Той рижий у пыни, SURE, как шлепер в молодости стоял у бандюков на атасе, про шухер кричать...
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21.04.2025 13:41 Ответить
Не сци...
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21.04.2025 13:32 Ответить
Піськова теж обов'язково піймаємо.
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21.04.2025 13:32 Ответить
интересі кремля - прыгать на бутылке кадырова....
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21.04.2025 13:34 Ответить
тобто країни Балтії, Фінляндія, Швеція не несуть загрози? Кацапи не заспокояться, поки не окупують історичну Русь, бо це їх спіженна історія
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21.04.2025 13:35 Ответить
За словами Пєскова, Кремль чув, як Вашингтон на різних рівнях заявляв про неможливість членства України в НАТО, і це збігається з позицією Москви.ПОЗИЦІЇ ВОРОГІВ УКРАЇНИ ЗБІГАЮТЬСЯ ЗАВЖДИ.СПОЧАТКУ У ЗНИЩЕННІ ЯО УКРАЇНИ А ПІСЛЯ ЦЬОГО В ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ .ГЕНОЦИДІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ТА РУЙНАЦІЇ УКРАЇНИ.
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21.04.2025 13:36 Ответить
Типо, интересы каазлабада - полный захват Украины. Все как-то завуалировано, все как-то вычурно... То-та я смаатрю дурачьок-трамп ведется. А ви як вважаете, чи вiрно той рижий клоун дiе?
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21.04.2025 13:36 Ответить
Це не схоже на захоплення. Буде нескінченна війна. Вона вигідна всім, крім України.
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21.04.2025 13:45 Ответить
Та всерiвно, це ж i е iнтерес цапорылii. До того ж, нескiнченна вiйна вже як в11 рокiв показала, що цапобад все ж захоплюе нашу територiю.
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21.04.2025 13:51 Ответить
Кацапам довго затягувати вiйну немае вигоди, бо гряде цапорилий голодний бунт (нещадний). Рыжий, котрий вже змушуе нас поступитися Кримом, з муйлушею в такий кшталт корешуються проти Китаю.
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21.04.2025 13:55 Ответить
Вагіна під носом знов щось пробулькала - мабуть скаржиться, що затримується посилка з самокатом.
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21.04.2025 13:38 Ответить
Тю, на вас, вы как тот сладкоежка... А туз пiд нiс, той також вмie нашiптувати, про булькати, як той Везувiй, то я вже промовчу... ще й з туалетним йоршиком бачити не бажаете?
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21.04.2025 13:46 Ответить
скоріше б рашка зайнялась сама собою
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21.04.2025 13:46 Ответить
Комментировать Пескова,это как слушать Скабееву, то еще извращение.
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21.04.2025 13:47 Ответить
Тогда лучше не будет стран которым УКРАИНА представляет угрозу. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.04.2025 13:47 Ответить
А щось нове він може сказати?
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21.04.2025 13:53 Ответить
Україна не має бути членом НАТО, це становило б загрозу інтересам росії...
Ну судячи які інтереси Сосії то Україна навпаки повинна стати членом НАТО. Бо це не тільки для України а й в інтересах Європи
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21.04.2025 13:56 Ответить
А хворі в психлікарні хочуть стати головним лікарем і назначати собі спирт і наркотики. Тільки хто сказав що весь світ повинен виконувати інтереси психопатів і терористів.
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21.04.2025 14:00 Ответить
К тому времени когда НАТО на что то созреет - раша вообще может перестать существовать.
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21.04.2025 14:03 Ответить
Дивним чином Литва, Естонія, Латвія, Фінляндія, Швеція, Польща не становлять, а Укоаїна становить.

От тільки це загроза не для Роісі, а для її планів повного захоплення/підкорення України.
З вступом України у НАТО ці плани одразу йдуть по пи...ді.
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21.04.2025 14:07 Ответить
Та тут немає чого аналізувати. Звичайне кацапське балабольство для прикриття споконвічного бажання знищити Україну.
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21.04.2025 14:27 Ответить
А те що Фінляндія стала членом НАТО.
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21.04.2025 14:15 Ответить
Одні вже вирішували "єврєйскій вопрос". Кацапня намагається так само вирішити "український вопрос". Піська вже навіть не соромиться.
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21.04.2025 14:25 Ответить
От же приебались кацапня.
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21.04.2025 14:26 Ответить
Піскова, ти дебіл, чи інформація їде з вализу ху...ла. ви і є загроза ху....лостану.
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21.04.2025 14:33 Ответить
Кацапи не повинні існувати та Піськов також.
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21.04.2025 14:40 Ответить
При вирішенні россійського питання інтереси нацистської россії враховувати не треба. Вони зараз не в тій позиції, що би комусь щось диктувати. Краще просто їх послати курсом одного всім відомого військового корабля.
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21.04.2025 14:44 Ответить
Вступ до Нато ніколи не був можливий через супротив основних донорів США та Німеччини, щодо штатів цей супротив був завжди.
Ющ який перший проголосив курс на Нато, в своєму інтерв'ю пізніше згадував, що ніхто з європейських чи американських політиків навіть не хотів з ним говорити про реальні якісь механізми такого курсу.

Але зараз це питання дуже важливе, тому що фактично самі ми не можемо себе захистити від орків і для подальшого реального миру, тут як мінімум має бути закрито небо від орківських ракет натівськими авіацією та ППО.
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21.04.2025 14:45 Ответить
ТаТиШо? А 1309 кілометровий кордон з Фінляндією не становить загрози голосараким кацапам?
Це тупа відмазка для трампа з його сраколизами, і не більше.
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21.04.2025 14:51 Ответить
А не бути членом нато, є загроза інтересам України. І шо? Тим більше вже є приклад нападу смердючої кацапні.
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21.04.2025 14:55 Ответить
"Агласітє вєсь спісак, пжалуста" (с) - які ще у вас антірєси?
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21.04.2025 15:14 Ответить
"Визіваєт антірєс ваш техніческій прогрес, как у вас там ходять баби, в панталонах ілі бєз" (с)
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21.04.2025 15:52 Ответить
Саме тому що рашн-під*арашн від цього х*йово - Україна і має бути у НАТО!
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21.04.2025 16:03 Ответить
Вже давно усім зрозуміло - що росія не хоче вступу Украіни вступу до НАТО не через те що хтось там нападе на росію, а через те, що тоді росія не зможе нападати на Украіну і захопити іі......
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21.04.2025 19:53 Ответить
 
 