Россия выступает категорически против членства Украины в НАТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России", - отметил он.

По словам Пескова, Кремль слышал, как Вашингтон на разных уровнях заявлял о невозможности членства Украины в НАТО, и это совпадает с позицией Москвы.

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Он также акцентировал внимание на том, что Россия и США работают над решением "украинского вопроса". Москва якобы надеется, что это даст результаты.

"Россия остается открытой к мирному урегулированию "украинского вопроса". Поиск путей мирного урегулирования в Украине не может проходить в публичной плоскости, нужно аккуратно относиться к информационным вбросам", - добавил спикер Кремля.