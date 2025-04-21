Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам РФ, - Песков
Россия выступает категорически против членства Украины в НАТО.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России", - отметил он.
По словам Пескова, Кремль слышал, как Вашингтон на разных уровнях заявлял о невозможности членства Украины в НАТО, и это совпадает с позицией Москвы.
Он также акцентировал внимание на том, что Россия и США работают над решением "украинского вопроса". Москва якобы надеется, что это даст результаты.
"Россия остается открытой к мирному урегулированию "украинского вопроса". Поиск путей мирного урегулирования в Украине не может проходить в публичной плоскости, нужно аккуратно относиться к информационным вбросам", - добавил спикер Кремля.
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Тому й НАТО їм "загрожує".
Якби ми вступили до НАТО, то кацапи і до нас втратили б інтерес...
Ну судячи які інтереси Сосії то Україна навпаки повинна стати членом НАТО. Бо це не тільки для України а й в інтересах Європи
От тільки це загроза не для Роісі, а для її планів повного захоплення/підкорення України.
З вступом України у НАТО ці плани одразу йдуть по пи...ді.
Ющ який перший проголосив курс на Нато, в своєму інтерв'ю пізніше згадував, що ніхто з європейських чи американських політиків навіть не хотів з ним говорити про реальні якісь механізми такого курсу.
Але зараз це питання дуже важливе, тому що фактично самі ми не можемо себе захистити від орків і для подальшого реального миру, тут як мінімум має бути закрито небо від орківських ракет натівськими авіацією та ППО.
Це тупа відмазка для трампа з його сраколизами, і не більше.