Україна не має бути членом НАТО, це становило б загрозу інтересам РФ, - Пєсков

Росія виступає категорично проти членства України в НАТО.

Про це повідомив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Україна не має бути членом НАТО, це становило б загрозу інтересам Росії", - зазначив він.

За словами Пєскова, Кремль чув, як Вашингтон на різних рівнях заявляв про неможливість членства України в НАТО, і це збігається з позицією Москви.

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Він також акцентував увагу на тому, що Росія та США працюють над вирішенням "українського питання". Москва нібито сподівається, що це дасть результати.

"Росія залишається відкритою до мирного врегулювання "українського питання". Пошук шляхів мирного врегулювання в Україні не може проходити в публічній площині, потрібно акуратно ставитися до інформаційних вкидів", - додав речник Кремля.