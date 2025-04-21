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Новини
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Україна не має бути членом НАТО, це становило б загрозу інтересам РФ, - Пєсков

дмитро,пєсков

Росія виступає категорично проти членства України в НАТО.

Про це повідомив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Україна не має бути членом НАТО, це становило б загрозу інтересам Росії", - зазначив він.

За словами Пєскова, Кремль чув, як Вашингтон на різних рівнях заявляв про неможливість членства України в НАТО, і це збігається з позицією Москви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не обіцяв, що членство України в НАТО буде частиною мирної угоди, - Рютте

Він також акцентував увагу на тому, що Росія та США працюють над вирішенням "українського питання". Москва нібито сподівається, що це дасть результати.

"Росія залишається відкритою до мирного врегулювання "українського питання". Пошук шляхів мирного врегулювання в Україні не може проходити в публічній площині, потрібно акуратно ставитися до інформаційних вкидів", - додав речник Кремля.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) росія (65191) США (22840) членство в НАТО (1720)


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Топ коментарі
+34
Хай свої "інтереси" РФ засуне собі до дупи.
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21.04.2025 13:25
+29
)(уйлоКассапія не має існувати, оскільки загрожує існуванню цивілізації в цілому.
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21.04.2025 13:26
+27
"Інтереси Рашки" це захапати усю території України.
Тому й НАТО їм "загрожує".
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21.04.2025 13:30
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Хай свої "інтереси" РФ засуне собі до дупи.
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21.04.2025 13:25 Відповісти
Роzzоzії немає бути взагалі.
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21.04.2025 13:42 Відповісти
на куй,пошел.
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21.04.2025 13:25 Відповісти
Рашка рулить? - США на підтанцовках?
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21.04.2025 13:26 Відповісти
)(уйлоКассапія не має існувати, оскільки загрожує існуванню цивілізації в цілому.
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21.04.2025 13:26 Відповісти
В 10-ку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.04.2025 14:27 Відповісти
А з інтересами України збігається щоби ви всі повиздихали, кацапи йо.ані
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21.04.2025 13:27 Відповісти
Рано или поздно паРаша ослабнет, а Украина окрепнет, и тогда наши потомки не упустят возможность раз и навсегда покончить с этим Мордором, с этой хтонью, с этим шизонутым "русским миром".
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21.04.2025 13:33 Відповісти
Два парашных тридвараса, мечтающих развалить НАТО (}{уйло и Трампон) рассуждают о том, что Украина не будет членом НАТО. Скорее Штаты с этим помаранчевым дебилом не будут.
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21.04.2025 13:28 Відповісти
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21.04.2025 13:29 Відповісти
"Інтереси Рашки" це захапати усю території України.
Тому й НАТО їм "загрожує".
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21.04.2025 13:30 Відповісти
Яку тільки галіматню, не говорять ротом, оті московіти з *******, з 2000 років!!
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21.04.2025 13:30 Відповісти
Шо там по Швеції і Фінляндії ? Інтереси рф пропали?
Якби ми вступили до НАТО, то кацапи і до нас втратили б інтерес...
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21.04.2025 13:30 Відповісти
Саме так. Тобто, інтерес не втратили б, але очко у кацапів стало б жим жим.
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21.04.2025 14:10 Відповісти
проект "РФ" провалився, можете згортати.
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21.04.2025 13:30 Відповісти
НАТО нам нєнадо. Україна сама захистить НАТО, якщо Європа буде підкидати достатньо грошей і зброї.
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21.04.2025 13:30 Відповісти
А Швеція та Фінляндія які зовсім недавно стали членами НАТО значить такої загрози не становлять? Логіка із-за поребрика просто вбивча. Саме Україну ще до війни ні в якому разі не хотіли бачити в НАТО, а орки саме вступ до НАТО України називали головною першопричиною вторгнення.
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21.04.2025 13:32 Відповісти
Это одна сторона медали... Но кто тогда НАТО подтянул к границам Украины, заохотил туда стремиться, а заре обсирой - в кусты. Той рижий у пыни, SURE, как шлепер в молодости стоял у бандюков на атасе, про шухер кричать...
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21.04.2025 13:41 Відповісти
Не сци...
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21.04.2025 13:32 Відповісти
Піськова теж обов'язково піймаємо.
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21.04.2025 13:32 Відповісти
интересі кремля - прыгать на бутылке кадырова....
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21.04.2025 13:34 Відповісти
тобто країни Балтії, Фінляндія, Швеція не несуть загрози? Кацапи не заспокояться, поки не окупують історичну Русь, бо це їх спіженна історія
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21.04.2025 13:35 Відповісти
За словами Пєскова, Кремль чув, як Вашингтон на різних рівнях заявляв про неможливість членства України в НАТО, і це збігається з позицією Москви.ПОЗИЦІЇ ВОРОГІВ УКРАЇНИ ЗБІГАЮТЬСЯ ЗАВЖДИ.СПОЧАТКУ У ЗНИЩЕННІ ЯО УКРАЇНИ А ПІСЛЯ ЦЬОГО В ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ .ГЕНОЦИДІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ТА РУЙНАЦІЇ УКРАЇНИ.
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21.04.2025 13:36 Відповісти
Типо, интересы каазлабада - полный захват Украины. Все как-то завуалировано, все как-то вычурно... То-та я смаатрю дурачьок-трамп ведется. А ви як вважаете, чи вiрно той рижий клоун дiе?
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21.04.2025 13:36 Відповісти
Це не схоже на захоплення. Буде нескінченна війна. Вона вигідна всім, крім України.
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21.04.2025 13:45 Відповісти
Та всерiвно, це ж i е iнтерес цапорылii. До того ж, нескiнченна вiйна вже як в11 рокiв показала, що цапобад все ж захоплюе нашу територiю.
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21.04.2025 13:51 Відповісти
Кацапам довго затягувати вiйну немае вигоди, бо гряде цапорилий голодний бунт (нещадний). Рыжий, котрий вже змушуе нас поступитися Кримом, з муйлушею в такий кшталт корешуються проти Китаю.
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21.04.2025 13:55 Відповісти
Вагіна під носом знов щось пробулькала - мабуть скаржиться, що затримується посилка з самокатом.
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21.04.2025 13:38 Відповісти
Тю, на вас, вы как тот сладкоежка... А туз пiд нiс, той також вмie нашiптувати, про булькати, як той Везувiй, то я вже промовчу... ще й з туалетним йоршиком бачити не бажаете?
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21.04.2025 13:46 Відповісти
скоріше б рашка зайнялась сама собою
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21.04.2025 13:46 Відповісти
Комментировать Пескова,это как слушать Скабееву, то еще извращение.
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21.04.2025 13:47 Відповісти
Тогда лучше не будет стран которым УКРАИНА представляет угрозу. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.04.2025 13:47 Відповісти
А щось нове він може сказати?
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21.04.2025 13:53 Відповісти
Україна не має бути членом НАТО, це становило б загрозу інтересам росії...
Ну судячи які інтереси Сосії то Україна навпаки повинна стати членом НАТО. Бо це не тільки для України а й в інтересах Європи
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21.04.2025 13:56 Відповісти
А хворі в психлікарні хочуть стати головним лікарем і назначати собі спирт і наркотики. Тільки хто сказав що весь світ повинен виконувати інтереси психопатів і терористів.
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21.04.2025 14:00 Відповісти
К тому времени когда НАТО на что то созреет - раша вообще может перестать существовать.
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21.04.2025 14:03 Відповісти
Дивним чином Литва, Естонія, Латвія, Фінляндія, Швеція, Польща не становлять, а Укоаїна становить.

От тільки це загроза не для Роісі, а для її планів повного захоплення/підкорення України.
З вступом України у НАТО ці плани одразу йдуть по пи...ді.
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21.04.2025 14:07 Відповісти
Та тут немає чого аналізувати. Звичайне кацапське балабольство для прикриття споконвічного бажання знищити Україну.
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21.04.2025 14:27 Відповісти
А те що Фінляндія стала членом НАТО.
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21.04.2025 14:15 Відповісти
Одні вже вирішували "єврєйскій вопрос". Кацапня намагається так само вирішити "український вопрос". Піська вже навіть не соромиться.
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21.04.2025 14:25 Відповісти
От же приебались кацапня.
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21.04.2025 14:26 Відповісти
Піскова, ти дебіл, чи інформація їде з вализу ху...ла. ви і є загроза ху....лостану.
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21.04.2025 14:33 Відповісти
Кацапи не повинні існувати та Піськов також.
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21.04.2025 14:40 Відповісти
При вирішенні россійського питання інтереси нацистської россії враховувати не треба. Вони зараз не в тій позиції, що би комусь щось диктувати. Краще просто їх послати курсом одного всім відомого військового корабля.
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21.04.2025 14:44 Відповісти
Вступ до Нато ніколи не був можливий через супротив основних донорів США та Німеччини, щодо штатів цей супротив був завжди.
Ющ який перший проголосив курс на Нато, в своєму інтерв'ю пізніше згадував, що ніхто з європейських чи американських політиків навіть не хотів з ним говорити про реальні якісь механізми такого курсу.

Але зараз це питання дуже важливе, тому що фактично самі ми не можемо себе захистити від орків і для подальшого реального миру, тут як мінімум має бути закрито небо від орківських ракет натівськими авіацією та ППО.
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21.04.2025 14:45 Відповісти
ТаТиШо? А 1309 кілометровий кордон з Фінляндією не становить загрози голосараким кацапам?
Це тупа відмазка для трампа з його сраколизами, і не більше.
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21.04.2025 14:51 Відповісти
А не бути членом нато, є загроза інтересам України. І шо? Тим більше вже є приклад нападу смердючої кацапні.
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21.04.2025 14:55 Відповісти
"Агласітє вєсь спісак, пжалуста" (с) - які ще у вас антірєси?
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21.04.2025 15:14 Відповісти
"Визіваєт антірєс ваш техніческій прогрес, как у вас там ходять баби, в панталонах ілі бєз" (с)
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21.04.2025 15:52 Відповісти
Саме тому що рашн-під*арашн від цього х*йово - Україна і має бути у НАТО!
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21.04.2025 16:03 Відповісти
Вже давно усім зрозуміло - що росія не хоче вступу Украіни вступу до НАТО не через те що хтось там нападе на росію, а через те, що тоді росія не зможе нападати на Украіну і захопити іі......
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21.04.2025 19:53 Відповісти
 
 