Україна не має бути членом НАТО, це становило б загрозу інтересам РФ, - Пєсков
Росія виступає категорично проти членства України в НАТО.
Про це повідомив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Україна не має бути членом НАТО, це становило б загрозу інтересам Росії", - зазначив він.
За словами Пєскова, Кремль чув, як Вашингтон на різних рівнях заявляв про неможливість членства України в НАТО, і це збігається з позицією Москви.
Він також акцентував увагу на тому, що Росія та США працюють над вирішенням "українського питання". Москва нібито сподівається, що це дасть результати.
"Росія залишається відкритою до мирного врегулювання "українського питання". Пошук шляхів мирного врегулювання в Україні не може проходити в публічній площині, потрібно акуратно ставитися до інформаційних вкидів", - додав речник Кремля.
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Тому й НАТО їм "загрожує".
Якби ми вступили до НАТО, то кацапи і до нас втратили б інтерес...
Ну судячи які інтереси Сосії то Україна навпаки повинна стати членом НАТО. Бо це не тільки для України а й в інтересах Європи
От тільки це загроза не для Роісі, а для її планів повного захоплення/підкорення України.
З вступом України у НАТО ці плани одразу йдуть по пи...ді.
Ющ який перший проголосив курс на Нато, в своєму інтерв'ю пізніше згадував, що ніхто з європейських чи американських політиків навіть не хотів з ним говорити про реальні якісь механізми такого курсу.
Але зараз це питання дуже важливе, тому що фактично самі ми не можемо себе захистити від орків і для подальшого реального миру, тут як мінімум має бути закрито небо від орківських ракет натівськими авіацією та ППО.
Це тупа відмазка для трампа з його сраколизами, і не більше.