Украина и Еврокомиссия работают над сохранением беспошлинной торговли после 5 июня

Украинское правительство совместно с Еврокомиссией ведет переговоры о продлении или пересмотре льготного торгового режима с ЕС, чтобы избежать возвращения к условиям, действовавшим до 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, если новое решение не будет принято до 5 июня, автоматически возобновится стандартное действие положений Соглашения об ассоциации. По оценкам экономистов, это может привести к снижению украинского экспорта на $1,5 млрд или почти 4%.

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Несмотря на риски, Еврокомиссия выражает поддержку Украине. В частности, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 апреля заверила, что обновленный торговый режим будет более выгодным для Украины.

Рассматривается возможность пересмотра действующего режима свободной торговли согласно статье 29 Соглашения об ассоциации. Формат нового соглашения пока не является принципиальным для украинской стороны - главное, чтобы сохранился беспошлинный доступ украинских товаров к рынку ЕС.

"Для нас не имеет особого значения, под каким переплетом будет прописан будущий торговый режим между Украиной и ЕС. Будут ли это автономные преференции, как было до сих пор, или режим свободной торговли, расширенный в соответствии со ст. 29 - для нас принципиальный результат, а не "шашечки", - отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины обратилась к институтам Европейского Союза с просьбой продлить режим либерализации торговли для украинских товаров.

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