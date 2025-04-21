Україна та Єврокомісія працюють над збереженням безмитної торгівлі після 5 червня

Український уряд спільно з Єврокомісією веде переговори щодо продовження або перегляду пільгового торговельного режиму з ЄС, аби уникнути повернення до умов, що діяли до 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, якщо нове рішення не буде ухвалене до 5 червня, автоматично відновиться стандартна дія положень Угоди про асоціацію. За оцінками економістів, це може спричинити зниження українського експорту на $1,5 млрд або майже 4%.

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Незважаючи на ризики, Єврокомісія висловлює підтримку Україні. Зокрема, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 квітня запевнила, що оновлений торговельний режим буде вигіднішим для України.

Розглядається можливість перегляду чинного режиму вільної торгівлі згідно зі статтею 29 Угоди про асоціацію. Формат нової угоди наразі не є принциповим для української сторони - головне, щоб зберігся безмитний доступ українських товарів до ринку ЄС.

"Для нас не має особливого значення, під якою палітуркою буде прописано майбутній торговий режим між Україною та ЄС. Чи це будуть автономні преференції, як було досі, чи режим вільної торгівлі, розширений відповідно до ст. 29 – для нас принциповий результат, а не "шашечки", - зазначили в уряді.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України звернулася до інституцій Європейського Союзу з проханням продовжити режим лібералізації торгівлі для українських товарів.

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