На фронте произошло 56 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 общее количество боевых столкновений на фронте составляет 56.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Заречье, Тимоновичи, Хреновка, Красный Хутор Черниговской области; Миропольское, Заруцкое, Сосновка, Проходы, Петрушевка, Студенок, Кучеровка, Малушино, Бобылевка, Белая Береза Сумской области; также авиация противника нанесла удары по районам неселенных пунктов Марьино, Краснополье, Высокое, Малая Рыбица, Миропольское, Проходы, Степок Сумской области.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении враг один раз пытался продвигаться вперед в направлении Маркового, получил отпор.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются, пять штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.

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На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак, 13 боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива, еще одно боестолкновение продолжается. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Дачное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают атаку противника в районе Степного. Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковлевка и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие - успеха не имел.

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Операция ВСУ на Курщине

В Курской области РФ украинские воины за сегодня отражали пять вражеских атак, две из которых еще продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 16 ударов, сбросив при этом 21 КАБ. Кроме того, враг совершил более 130 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском, Купянском, Северском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.