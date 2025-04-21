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Новости Визит Фицпатрика на фронт
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Республиканец Фицпатрик подписал "снаряд для Путина" во время визита на фронт. ВИДЕО

Конгрессмен республиканец Брайан Фицпатрик 18 апреля посетил украинских военных на линии боевого соприкосновения и подписал "снаряд для Путина".

Видео своего визита американский политик опубликовал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня была большая честь передать очень "личное" послание Владимиру Путину сегодня с передовой линии войны вблизи российской границы от имени нашего сообщества PA-1. Единственная допустимая информация, которую можно сообщить, это то, что "сообщение было доставлено точно", - написал Фицпатрик.

Читайте: Путин предлагает двусторонние переговоры с Украиной по мораторию на удары по гражданским объектам, - Песков

Автор: 

война в Украине (3864) Фицпатрик Браян (1)


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Топ комментарии
+21
Побільше б таких автографів!
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21.04.2025 23:31
+21
Величезна подяка за креативне послання кремлівському
виродку від порядної та сміливої людини
це Конгресмена республіканця Браяна Фіцпатріка !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼❤️❤️
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21.04.2025 23:38
+20
не всі в респуліканців мага-уроди.
може і відновиться колись славна партія?
але на сьогодні там нема на кого дивитися - в Білому Домі своя руда опа...
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21.04.2025 23:32
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21.04.2025 23:27 Ответить
З нетерпінням чекаю зустрічі!
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21.04.2025 23:29 Ответить
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21.04.2025 23:33 Ответить
Папа до *****:
- Володя, є 2 квітки у перший ряд на концерт до Кобзона. Я їду. Ти теж не запізнюйся
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22.04.2025 01:23 Ответить
Нормальна людина, без вивіхів, робить справу.
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21.04.2025 23:31 Ответить
Побільше б таких автографів!
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21.04.2025 23:31 Ответить
Тільки трумп вже не піс сру стренгс, а піс-дор-бол-відсмокчу-*****-за-24-години.
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21.04.2025 23:31 Ответить
не всі в респуліканців мага-уроди.
може і відновиться колись славна партія?
але на сьогодні там нема на кого дивитися - в Білому Домі своя руда опа...
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21.04.2025 23:32 Ответить
*може і відновиться - колись славна партія?
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22.04.2025 09:40 Ответить
Величезна подяка за креативне послання кремлівському
виродку від порядної та сміливої людини
це Конгресмена республіканця Браяна Фіцпатріка !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼❤️❤️
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21.04.2025 23:38 Ответить
Оце я розумію дипломатія і толерантність прямим текстом і конкретна адреса
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21.04.2025 23:45 Ответить
Вот такого бы президента США сейчас и Путлер бы отсасывал у всех.
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22.04.2025 00:20 Ответить
Респект конгресмену !
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22.04.2025 00:36 Ответить
А якби замість Фіцпатрика, я підписав би снаряд, велика була б різниця в результаті? Величезна допомога від конгресмена
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22.04.2025 07:06 Ответить
Дешевий піар! Дайте ракети , танки, літаки хоча б на 500млд. доларів! А це все понти- цей підпис для путіна, що рибці парасолька. Сміх та й годі.
Тьфу!!!
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22.04.2025 08:36 Ответить
і 28 авіаносців....
а ми?
а шо ми? - все одно все обсеремо і будемо класти дороги для кацапнявих танків, досаджувати пів міліона дерев і надувати гігавати...
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22.04.2025 10:02 Ответить
главный обсёр - выборы-2019
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22.04.2025 11:07 Ответить
УРРЯ!
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22.04.2025 11:05 Ответить
Трампона грець хопить.
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22.04.2025 22:00 Ответить
 
 