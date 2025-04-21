Республиканец Фицпатрик подписал "снаряд для Путина" во время визита на фронт. ВИДЕО

Конгрессмен республиканец Брайан Фицпатрик 18 апреля посетил украинских военных на линии боевого соприкосновения и подписал "снаряд для Путина".

Видео своего визита американский политик опубликовал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня была большая честь передать очень "личное" послание Владимиру Путину сегодня с передовой линии войны вблизи российской границы от имени нашего сообщества PA-1. Единственная допустимая информация, которую можно сообщить, это то, что "сообщение было доставлено точно", - написал Фицпатрик.

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