Республиканец Фицпатрик подписал "снаряд для Путина" во время визита на фронт. ВИДЕО
Конгрессмен республиканец Брайан Фицпатрик 18 апреля посетил украинских военных на линии боевого соприкосновения и подписал "снаряд для Путина".
Видео своего визита американский политик опубликовал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Для меня была большая честь передать очень "личное" послание Владимиру Путину сегодня с передовой линии войны вблизи российской границы от имени нашего сообщества PA-1. Единственная допустимая информация, которую можно сообщить, это то, что "сообщение было доставлено точно", - написал Фицпатрик.
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- Володя, є 2 квітки у перший ряд на концерт до Кобзона. Я їду. Ти теж не запізнюйся
може і відновиться колись славна партія?
але на сьогодні там нема на кого дивитися - в Білому Домі своя руда опа...
виродку від порядної та сміливої людини
це Конгресмена республіканця Браяна Фіцпатріка !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼❤️❤️
Тьфу!!!
а ми?
а шо ми? - все одно все обсеремо і будемо класти дороги для кацапнявих танків, досаджувати пів міліона дерев і надувати гігавати...