Республіканець Фіцпатрік підписав "снаряд для Путіна" під час візиту на фронт. ВIДЕО

Конгресмен республіканець Браян Фіцпатрік 18 квітня відвідав українських військових на лінії бойового зіткнення та підписав "снаряд для Путіна".

Відео свого візиту американський політик опублікував у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене була велика честь передати дуже "особисте" послання Володимиру Путіну сьогодні з передової лінії війни поблизу російського кордону від імені нашої спільноти PA-1. Єдина допустима інформація, яку можна повідомити, це те, що "повідомлення було доставлено точно", - написав Фіцпатрік.

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