УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13500 відвідувачів онлайн
Новини Візит Фіцпатріка на фронт
9 477 21

Республіканець Фіцпатрік підписав "снаряд для Путіна" під час візиту на фронт. ВIДЕО

Конгресмен республіканець Браян Фіцпатрік 18 квітня відвідав українських військових на лінії бойового зіткнення та підписав "снаряд для Путіна".

Відео свого візиту американський політик опублікував у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене була велика честь передати дуже "особисте" послання Володимиру Путіну сьогодні з передової лінії війни поблизу російського кордону від імені нашої спільноти PA-1. Єдина допустима інформація, яку можна повідомити, це те, що "повідомлення було доставлено точно", - написав Фіцпатрік.

Читайте: Путін пропонує двосторонні переговори з Україною щодо мораторію на удари по цивільних об’єктах, - Пєсков

Автор: 

війна в Україні (3899) Фіцпатрік Браян (1)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Побільше б таких автографів!
показати весь коментар
21.04.2025 23:31
+21
Величезна подяка за креативне послання кремлівському
виродку від порядної та сміливої людини
це Конгресмена республіканця Браяна Фіцпатріка !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼❤️❤️
показати весь коментар
21.04.2025 23:38
+20
не всі в респуліканців мага-уроди.
може і відновиться колись славна партія?
але на сьогодні там нема на кого дивитися - в Білому Домі своя руда опа...
показати весь коментар
21.04.2025 23:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.04.2025 23:27 Відповісти
З нетерпінням чекаю зустрічі!
показати весь коментар
21.04.2025 23:29 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2025 23:33 Відповісти
Папа до *****:
- Володя, є 2 квітки у перший ряд на концерт до Кобзона. Я їду. Ти теж не запізнюйся
показати весь коментар
22.04.2025 01:23 Відповісти
Нормальна людина, без вивіхів, робить справу.
показати весь коментар
21.04.2025 23:31 Відповісти
Побільше б таких автографів!
показати весь коментар
21.04.2025 23:31 Відповісти
Тільки трумп вже не піс сру стренгс, а піс-дор-бол-відсмокчу-*****-за-24-години.
показати весь коментар
21.04.2025 23:31 Відповісти
не всі в респуліканців мага-уроди.
може і відновиться колись славна партія?
але на сьогодні там нема на кого дивитися - в Білому Домі своя руда опа...
показати весь коментар
21.04.2025 23:32 Відповісти
*може і відновиться - колись славна партія?
показати весь коментар
22.04.2025 09:40 Відповісти
Величезна подяка за креативне послання кремлівському
виродку від порядної та сміливої людини
це Конгресмена республіканця Браяна Фіцпатріка !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼❤️❤️
показати весь коментар
21.04.2025 23:38 Відповісти
Оце я розумію дипломатія і толерантність прямим текстом і конкретна адреса
показати весь коментар
21.04.2025 23:45 Відповісти
Вот такого бы президента США сейчас и Путлер бы отсасывал у всех.
показати весь коментар
22.04.2025 00:20 Відповісти
Респект конгресмену !
показати весь коментар
22.04.2025 00:36 Відповісти
А якби замість Фіцпатрика, я підписав би снаряд, велика була б різниця в результаті? Величезна допомога від конгресмена
показати весь коментар
22.04.2025 07:06 Відповісти
Дешевий піар! Дайте ракети , танки, літаки хоча б на 500млд. доларів! А це все понти- цей підпис для путіна, що рибці парасолька. Сміх та й годі.
Тьфу!!!
показати весь коментар
22.04.2025 08:36 Відповісти
і 28 авіаносців....
а ми?
а шо ми? - все одно все обсеремо і будемо класти дороги для кацапнявих танків, досаджувати пів міліона дерев і надувати гігавати...
показати весь коментар
22.04.2025 10:02 Відповісти
главный обсёр - выборы-2019
показати весь коментар
22.04.2025 11:07 Відповісти
УРРЯ!
показати весь коментар
22.04.2025 11:05 Відповісти
Трампона грець хопить.
показати весь коментар
22.04.2025 22:00 Відповісти
 
 