Более сотни руководителей вузов США подписали заявление против образовательной политики Трампа
Более 100 президентов университетов, колледжей и научных учреждений США обнародовали совместное заявление, в котором выразили несогласие с политикой администрации Дональда Трампа в отношении высшего образования в стране.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Мы открыты к конструктивным реформам и не выступаем против законного правительственного надзора. Однако мы должны противостоять неправомерному вмешательству правительства в жизнь тех, кто учится, живет и работает в наших кампусах", - говорится в обращении.
Авторы пишут о "беспрецедентном и чрезмерном политическом вмешательстве, которое теперь угрожает американскому высшему образованию".
В Белом доме на запрос о комментарии не ответили.
Среди подписантов есть руководители таких заведений, как Принстонский, Браунский, Гавайский университеты, а также Колледжа штата Коннектикут.
Ранее Гарвардский университет подал в федеральный суд иск против Белого дома, поскольку там незаконно отказали в бюджетном финансировании на миллиарды долларов.
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зморщену дупу трампона!!??
-не отримаєте грошей
"Вища освіта дедалі більше сприяє поширенню ліворадикальних ідеологій, які підривають інтелектуальне різноманіття та створюють ілюзію знання."
https://www.gisreportsonline.com/r/universities-radical-left/
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ВЕНС ПРАГНЕ УСПІШНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ США ТА ІНДІЄЮ, ПОПЕРЕДЖАЮЧИ ПРО "ТЕМНІ ЧАСИ" В ІНШОМУ ВИПАДКУ - Венс також назвав Моді "жорстким перемовником".
Сполучені Штати прагнуть продавати більше енергії та оборонного обладнання Індії, заявив 22 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс під час https://zn.ua/ukr/WORLD/vens-pribuv-do-indiji-de-provede-peremovini-z-modi.html візиту до цієї країни,додавши, що зв'язки між двома країнами визначатимуть століття, пише https://www.reuters.com/world/india/india-us-can-work-together-win-win-partnership-vp-vance-says-2025-04-22/ Reuters.
"Якщо Індія і США успішно співпрацюватимуть, ми побачимо 21 століття, яке буде процвітаючим і мирним. Але я також вважаю, що якщо ми не зможемо успішно працювати разом, 21 століття може стати дуже темним часом для всього людства", - сказав він у своїй промові в північно-західному індійському місті Джайпур.
Радник президента США за попередньої каденції у Білому домі Джон Болтон розповідає, що Дональд Трамп вважає безглуздою війну в Україні, яка нібито належить Джо Байдену, через що у нього особисто немає причин не налагоджувати відносини з Росією. Під час інтерв'ю виданню "Телеграф" Болтон зауважив, що чинний президент хоче, аби все чимшвидше закінчилося і він міг повернутися до https://zn.ua/ukr/POLITICS/vin-dumaje-shcho-voni-druzi-bolton-rozpoviv-jak-putin-manipuljuje-trampom.html нормальних стосунків з диктатором Владіміром Путіним.
"Трамп бачить світ крізь призму особистих відносин. Тобто, якщо у нього гарні особисті відносини з Путіним, він вважає, що між США та Росією добрі відносини, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/novosti-ssha/2025-04-22/5906368-putin-manipulyue-trampom-a-toy-dumae-shcho-govorit-iz-drugom-intervyu-z-dzhonom-boltonom пояснює Болтон. - А якщо погані з якимось лідером - значить, і між США та тією країною погані".
За словами Болтона, у Трампа немає філософії і він не проводить політику, яка має сенс. Окрім того, чинний глава Білого дому дуже трансакційний - переходить від однієї угоди до іншої, не вбачаючи зв'язку між ними.
А про Україну та історію регіону він знає мало, через що не бачить труднощів, які насуваються, наголошує Болтон. Також він не розуміє позиції Києва, нібито боротьба за свободу та незалежність нічого не означає.
"Навіть якщо зараз буде пауза - це не означає, що проблема вирішена, бо в уявленні Путіна він ще не знайшов "правильної відповіді", - сказав Болтон.
Вони ж, і на штурм Капітолію США полізли, після трампових побажань!!!