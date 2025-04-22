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Более сотни руководителей вузов США подписали заявление против образовательной политики Трампа

Образовательная политика Трампа: руководители вузов США протестуют

Более 100 президентов университетов, колледжей и научных учреждений США обнародовали совместное заявление, в котором выразили несогласие с политикой администрации Дональда Трампа в отношении высшего образования в стране.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Мы открыты к конструктивным реформам и не выступаем против законного правительственного надзора. Однако мы должны противостоять неправомерному вмешательству правительства в жизнь тех, кто учится, живет и работает в наших кампусах", - говорится в обращении.

Авторы пишут о "беспрецедентном и чрезмерном политическом вмешательстве, которое теперь угрожает американскому высшему образованию".

Читайте также: В США состоялись масштабные протесты против политики Трампа. ФОТОрепортаж

В Белом доме на запрос о комментарии не ответили.

Среди подписантов есть руководители таких заведений, как Принстонский, Браунский, Гавайский университеты, а также Колледжа штата Коннектикут.

Ранее Гарвардский университет подал в федеральный суд иск против Белого дома, поскольку там незаконно отказали в бюджетном финансировании на миллиарды долларов.

Также читайте: "Устал от неприятных и неэтичных нападок": Маск готовится уйти из правительства Трампа, - The Washington Post

Автор: 

вуз (906) образование (2267) США (26672) Трамп Дональд (5219)


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Топ комментарии
+8
Та йому по... Він, навіть, не знає хто вони
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22.04.2025 14:08
+7
"У ТРАМПА НЕМАЄ ФІЛОСОФІЇ І ВІН НЕ ПРОВОДИТЬ ПОЛІТИКУ, ЯКА МАЄ СЕНС": БОЛТОН ПОЯСНИВ ЙОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙНИ В Глава Білого дому не розуміє позиції Києва у війні.

Радник президента США за попередньої каденції у Білому домі Джон Болтон розповідає, що Дональд Трамп вважає безглуздою війну в Україні, яка нібито належить Джо Байдену, через що у нього особисто немає причин не налагоджувати відносини з Росією. Під час інтерв'ю виданню "Телеграф" Болтон зауважив, що чинний президент хоче, аби все чимшвидше закінчилося і він міг повернутися до https://zn.ua/ukr/POLITICS/vin-dumaje-shcho-voni-druzi-bolton-rozpoviv-jak-putin-manipuljuje-trampom.html нормальних стосунків з диктатором Владіміром Путіним.

"Трамп бачить світ крізь призму особистих відносин. Тобто, якщо у нього гарні особисті відносини з Путіним, він вважає, що між США та Росією добрі відносини, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/novosti-ssha/2025-04-22/5906368-putin-manipulyue-trampom-a-toy-dumae-shcho-govorit-iz-drugom-intervyu-z-dzhonom-boltonom пояснює Болтон. - А якщо погані з якимось лідером - значить, і між США та тією країною погані".

За словами Болтона, у Трампа немає філософії і він не проводить політику, яка має сенс. Окрім того, чинний глава Білого дому дуже трансакційний - переходить від однієї угоди до іншої, не вбачаючи зв'язку між ними.

А про Україну та історію регіону він знає мало, через що не бачить труднощів, які насуваються, наголошує Болтон. Також він не розуміє позиції Києва, нібито боротьба за свободу та незалежність нічого не означає.

"Навіть якщо зараз буде пауза - це не означає, що проблема вирішена, бо в уявленні Путіна він ще не знайшов "правильної відповіді", - сказав Болтон.
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22.04.2025 14:27
+5
Ось так трампон знищує американську освіту і науку-а разом з нею і економіку...
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22.04.2025 13:44
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Гарвард сказав що Трамп хоче лишити його грошової допомоги - бо там євреїв зобиджають
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22.04.2025 13:41 Ответить
Та йому по... Він, навіть, не знає хто вони
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22.04.2025 14:08 Ответить
Ось так трампон знищує американську освіту і науку-а разом з нею і економіку...
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22.04.2025 13:44 Ответить
що
не бажаєте цілувати
зморщену дупу трампона!!??
-не отримаєте грошей
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22.04.2025 13:47 Ответить
І чим ця незгода виражається? У американських стундентів і викладачів, поки що, є право на протест та страйк. Де публічні протести і страйки?
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22.04.2025 13:50 Ответить
протести проходять в США, тільки в них не безстрокові.
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22.04.2025 14:34 Ответить
усі ці "університети" лівацькі ліберальні кодла гадючі, їх давно підтримки пора лишати, нічого спільноґо з освітою не має оце все, проповідують ідеї марксизму з тероризмом
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22.04.2025 14:04 Ответить
для фашистських влад весь світ навколо лівацький.
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22.04.2025 14:32 Ответить
Ця іронія недоречна. Університети в США справді в переважній більшості є лівими, і саме ця деградація освіти призвела до того, що більшість студентів підтримують терористів ХАМАС. Хочете дізнатися більше про університети США?

"Вища освіта дедалі більше сприяє поширенню ліворадикальних ідеологій, які підривають інтелектуальне різноманіття та створюють ілюзію знання."

https://www.gisreportsonline.com/r/universities-radical-left/
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22.04.2025 17:49 Ответить
Make America Dumb Today
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22.04.2025 14:18 Ответить
Вони не заяву, а вирок собі підписали!
Тепер про роботу у ВИШах США забудьте на завжди!
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22.04.2025 14:23 Ответить
Дійсно вважаєте, що в США правачкам вдасться знищити демократію і назавжди відмінити вибори?
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22.04.2025 14:36 Ответить
Ну, як і у раші! Вони діють за вказівками з маскви!
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22.04.2025 15:49 Ответить
ПОГРОЗИ ІНДІЇ ВІД ФАШИСТА ВЕНСА
ВЕНС ПРАГНЕ УСПІШНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ США ТА ІНДІЄЮ, ПОПЕРЕДЖАЮЧИ ПРО "ТЕМНІ ЧАСИ" В ІНШОМУ ВИПАДКУ - Венс також назвав Моді "жорстким перемовником".

Сполучені Штати прагнуть продавати більше енергії та оборонного обладнання Індії, заявив 22 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс під час https://zn.ua/ukr/WORLD/vens-pribuv-do-indiji-de-provede-peremovini-z-modi.html візиту до цієї країни,додавши, що зв'язки між двома країнами визначатимуть століття, пише https://www.reuters.com/world/india/india-us-can-work-together-win-win-partnership-vp-vance-says-2025-04-22/ Reuters.

"Якщо Індія і США успішно співпрацюватимуть, ми побачимо 21 століття, яке буде процвітаючим і мирним. Але я також вважаю, що якщо ми не зможемо успішно працювати разом, 21 століття може стати дуже темним часом для всього людства", - сказав він у своїй промові в північно-західному індійському місті Джайпур.
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22.04.2025 14:25 Ответить
"У ТРАМПА НЕМАЄ ФІЛОСОФІЇ І ВІН НЕ ПРОВОДИТЬ ПОЛІТИКУ, ЯКА МАЄ СЕНС": БОЛТОН ПОЯСНИВ ЙОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙНИ В Глава Білого дому не розуміє позиції Києва у війні.

Радник президента США за попередньої каденції у Білому домі Джон Болтон розповідає, що Дональд Трамп вважає безглуздою війну в Україні, яка нібито належить Джо Байдену, через що у нього особисто немає причин не налагоджувати відносини з Росією. Під час інтерв'ю виданню "Телеграф" Болтон зауважив, що чинний президент хоче, аби все чимшвидше закінчилося і він міг повернутися до https://zn.ua/ukr/POLITICS/vin-dumaje-shcho-voni-druzi-bolton-rozpoviv-jak-putin-manipuljuje-trampom.html нормальних стосунків з диктатором Владіміром Путіним.

"Трамп бачить світ крізь призму особистих відносин. Тобто, якщо у нього гарні особисті відносини з Путіним, він вважає, що між США та Росією добрі відносини, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/novosti-ssha/2025-04-22/5906368-putin-manipulyue-trampom-a-toy-dumae-shcho-govorit-iz-drugom-intervyu-z-dzhonom-boltonom пояснює Болтон. - А якщо погані з якимось лідером - значить, і між США та тією країною погані".

За словами Болтона, у Трампа немає філософії і він не проводить політику, яка має сенс. Окрім того, чинний глава Білого дому дуже трансакційний - переходить від однієї угоди до іншої, не вбачаючи зв'язку між ними.

А про Україну та історію регіону він знає мало, через що не бачить труднощів, які насуваються, наголошує Болтон. Також він не розуміє позиції Києва, нібито боротьба за свободу та незалежність нічого не означає.

"Навіть якщо зараз буде пауза - це не означає, що проблема вирішена, бо в уявленні Путіна він ще не знайшов "правильної відповіді", - сказав Болтон.
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22.04.2025 14:27 Ответить
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22.04.2025 14:49 Ответить
Трамп розмістив ще один власний портрет у Білому Домі.
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22.04.2025 14:50 Ответить
А старому банкроту, Трампу, з дурнями та неуками в США, легше базікати!! Навчання у США, дуже дороге для простих Американців!
Вони ж, і на штурм Капітолію США полізли, після трампових побажань!!!
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22.04.2025 14:42 Ответить
Гарвард - он же какой-то престижный вроде, зачем им господдержка? да и образование вроде в штатах - платное, причем - дохрена платное.
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22.04.2025 14:45 Ответить
Освітньої? Ні, це перебор. Воно не так називається...
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22.04.2025 14:49 Ответить
Та він все одно читати не уміє, він письменник, а не читач. Та і ху...ло читати йому забороняє
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22.04.2025 14:53 Ответить
Наверное немного неадекватно ожидать миллиарды долларов от правительства США, ежегодно ,90-95% которых идут на зряплаты себе любимым, и потом годами ездить по ушам студентам денно и нощно о том какая Америка плохая.
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22.04.2025 14:59 Ответить
Не беріть у уряду гроші і не будете від ньго залежні! Бутусов знову написав марксистьску брехню у цій статті.
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22.04.2025 16:09 Ответить
Education is overrated. Millions of people may think the Earth is flat, but they are good people who love God, Donald Trump and Israel, and this is what matters.
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22.04.2025 16:29 Ответить
Вони хочуть, щоб все було як раніше, студенти з промитими мізками підтримують ХАМАС, влаштовують демонстрації на підтримку терористів, громлять кампуси, адміністрації університетів закривають на це очі і при цьому отримують гроші з бюджету. Так вже не буде, адміністрація університету має обирати - або заохочувати підтримку терористів, або мати державне фінансування.
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22.04.2025 17:33 Ответить
 
 