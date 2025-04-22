Более сотни руководителей вузов США подписали заявление против образовательной политики Трампа

Более 100 президентов университетов, колледжей и научных учреждений США обнародовали совместное заявление, в котором выразили несогласие с политикой администрации Дональда Трампа в отношении высшего образования в стране.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Мы открыты к конструктивным реформам и не выступаем против законного правительственного надзора. Однако мы должны противостоять неправомерному вмешательству правительства в жизнь тех, кто учится, живет и работает в наших кампусах", - говорится в обращении.

Авторы пишут о "беспрецедентном и чрезмерном политическом вмешательстве, которое теперь угрожает американскому высшему образованию".

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В Белом доме на запрос о комментарии не ответили.

Среди подписантов есть руководители таких заведений, как Принстонский, Браунский, Гавайский университеты, а также Колледжа штата Коннектикут.

Ранее Гарвардский университет подал в федеральный суд иск против Белого дома, поскольку там незаконно отказали в бюджетном финансировании на миллиарды долларов.

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