Понад сотню керівників вишів США підписали заяву проти освітньої політики Трампа

Понад 100 президентів університетів, коледжів і наукових установ США оприлюднили спільну заяву, в якій висловили незгоду з політикою адміністрації Дональда Трампа щодо вищої освіти в країні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відкриті до конструктивних реформ і не виступаємо проти законного урядового нагляду. Однак ми повинні протистояти неправомірному втручанню уряду в життя тих, хто навчається, живе та працює в наших кампусах", - йдеться у зверненні.

Автори пишуть про "безпрецедентне й надмірне політичне втручання, яке тепер загрожує американській вищій освіті".

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У Білому домі на запит про коментар не відповіли.

Серед підписантів є керівники таких закладів, як Принстонський, Браунський, Гавайський університети, а також Коледжу штату Коннектикут.

Раніше Гарвардський університет подав до федерального суду позов проти Білого дому, оскільки там незаконно відмовили у бюджетному фінансуванні на мільярди доларів.

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