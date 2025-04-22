Понад сотню керівників вишів США підписали заяву проти освітньої політики Трампа
Понад 100 президентів університетів, коледжів і наукових установ США оприлюднили спільну заяву, в якій висловили незгоду з політикою адміністрації Дональда Трампа щодо вищої освіти в країні.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Ми відкриті до конструктивних реформ і не виступаємо проти законного урядового нагляду. Однак ми повинні протистояти неправомірному втручанню уряду в життя тих, хто навчається, живе та працює в наших кампусах", - йдеться у зверненні.
Автори пишуть про "безпрецедентне й надмірне політичне втручання, яке тепер загрожує американській вищій освіті".
У Білому домі на запит про коментар не відповіли.
Серед підписантів є керівники таких закладів, як Принстонський, Браунський, Гавайський університети, а також Коледжу штату Коннектикут.
Раніше Гарвардський університет подав до федерального суду позов проти Білого дому, оскільки там незаконно відмовили у бюджетному фінансуванні на мільярди доларів.
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зморщену дупу трампона!!??
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"Вища освіта дедалі більше сприяє поширенню ліворадикальних ідеологій, які підривають інтелектуальне різноманіття та створюють ілюзію знання."
https://www.gisreportsonline.com/r/universities-radical-left/
Тепер про роботу у ВИШах США забудьте на завжди!
ВЕНС ПРАГНЕ УСПІШНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ США ТА ІНДІЄЮ, ПОПЕРЕДЖАЮЧИ ПРО "ТЕМНІ ЧАСИ" В ІНШОМУ ВИПАДКУ - Венс також назвав Моді "жорстким перемовником".
Сполучені Штати прагнуть продавати більше енергії та оборонного обладнання Індії, заявив 22 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс під час https://zn.ua/ukr/WORLD/vens-pribuv-do-indiji-de-provede-peremovini-z-modi.html візиту до цієї країни,додавши, що зв'язки між двома країнами визначатимуть століття, пише https://www.reuters.com/world/india/india-us-can-work-together-win-win-partnership-vp-vance-says-2025-04-22/ Reuters.
"Якщо Індія і США успішно співпрацюватимуть, ми побачимо 21 століття, яке буде процвітаючим і мирним. Але я також вважаю, що якщо ми не зможемо успішно працювати разом, 21 століття може стати дуже темним часом для всього людства", - сказав він у своїй промові в північно-західному індійському місті Джайпур.
Радник президента США за попередньої каденції у Білому домі Джон Болтон розповідає, що Дональд Трамп вважає безглуздою війну в Україні, яка нібито належить Джо Байдену, через що у нього особисто немає причин не налагоджувати відносини з Росією. Під час інтерв'ю виданню "Телеграф" Болтон зауважив, що чинний президент хоче, аби все чимшвидше закінчилося і він міг повернутися до https://zn.ua/ukr/POLITICS/vin-dumaje-shcho-voni-druzi-bolton-rozpoviv-jak-putin-manipuljuje-trampom.html нормальних стосунків з диктатором Владіміром Путіним.
"Трамп бачить світ крізь призму особистих відносин. Тобто, якщо у нього гарні особисті відносини з Путіним, він вважає, що між США та Росією добрі відносини, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/novosti-ssha/2025-04-22/5906368-putin-manipulyue-trampom-a-toy-dumae-shcho-govorit-iz-drugom-intervyu-z-dzhonom-boltonom пояснює Болтон. - А якщо погані з якимось лідером - значить, і між США та тією країною погані".
За словами Болтона, у Трампа немає філософії і він не проводить політику, яка має сенс. Окрім того, чинний глава Білого дому дуже трансакційний - переходить від однієї угоди до іншої, не вбачаючи зв'язку між ними.
А про Україну та історію регіону він знає мало, через що не бачить труднощів, які насуваються, наголошує Болтон. Також він не розуміє позиції Києва, нібито боротьба за свободу та незалежність нічого не означає.
"Навіть якщо зараз буде пауза - це не означає, що проблема вирішена, бо в уявленні Путіна він ще не знайшов "правильної відповіді", - сказав Болтон.
Вони ж, і на штурм Капітолію США полізли, після трампових побажань!!!