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Понад сотню керівників вишів США підписали заяву проти освітньої політики Трампа

Освітня політика Трампа: керівники вишів США протестують

Понад 100 президентів університетів, коледжів і наукових установ США оприлюднили спільну заяву, в якій висловили незгоду з політикою адміністрації Дональда Трампа щодо вищої освіти в країні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відкриті до конструктивних реформ і не виступаємо проти законного урядового нагляду. Однак ми повинні протистояти неправомірному втручанню уряду в життя тих, хто навчається, живе та працює в наших кампусах", - йдеться у зверненні.

Автори пишуть про "безпрецедентне й надмірне політичне втручання, яке тепер загрожує американській вищій освіті".

Читайте також: В США відбулися масштабні протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

У Білому домі на запит про коментар не відповіли.

Серед підписантів є керівники таких закладів, як Принстонський, Браунський, Гавайський університети, а також Коледжу штату Коннектикут.

Раніше Гарвардський університет подав до федерального суду позов проти Білого дому, оскільки там незаконно відмовили у бюджетному фінансуванні на мільярди доларів.

Читайте: "Мирний план" Трампа: припинення вогню контролюватимуть Україна, РФ та третя країна, що не входить до НАТО, - NYP

Автор: 

виш (547) освіта (1302) США (22840) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+8
Та йому по... Він, навіть, не знає хто вони
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22.04.2025 14:08
+7
"У ТРАМПА НЕМАЄ ФІЛОСОФІЇ І ВІН НЕ ПРОВОДИТЬ ПОЛІТИКУ, ЯКА МАЄ СЕНС": БОЛТОН ПОЯСНИВ ЙОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙНИ В Глава Білого дому не розуміє позиції Києва у війні.

Радник президента США за попередньої каденції у Білому домі Джон Болтон розповідає, що Дональд Трамп вважає безглуздою війну в Україні, яка нібито належить Джо Байдену, через що у нього особисто немає причин не налагоджувати відносини з Росією. Під час інтерв'ю виданню "Телеграф" Болтон зауважив, що чинний президент хоче, аби все чимшвидше закінчилося і він міг повернутися до https://zn.ua/ukr/POLITICS/vin-dumaje-shcho-voni-druzi-bolton-rozpoviv-jak-putin-manipuljuje-trampom.html нормальних стосунків з диктатором Владіміром Путіним.

"Трамп бачить світ крізь призму особистих відносин. Тобто, якщо у нього гарні особисті відносини з Путіним, він вважає, що між США та Росією добрі відносини, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/novosti-ssha/2025-04-22/5906368-putin-manipulyue-trampom-a-toy-dumae-shcho-govorit-iz-drugom-intervyu-z-dzhonom-boltonom пояснює Болтон. - А якщо погані з якимось лідером - значить, і між США та тією країною погані".

За словами Болтона, у Трампа немає філософії і він не проводить політику, яка має сенс. Окрім того, чинний глава Білого дому дуже трансакційний - переходить від однієї угоди до іншої, не вбачаючи зв'язку між ними.

А про Україну та історію регіону він знає мало, через що не бачить труднощів, які насуваються, наголошує Болтон. Також він не розуміє позиції Києва, нібито боротьба за свободу та незалежність нічого не означає.

"Навіть якщо зараз буде пауза - це не означає, що проблема вирішена, бо в уявленні Путіна він ще не знайшов "правильної відповіді", - сказав Болтон.
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22.04.2025 14:27
+5
Ось так трампон знищує американську освіту і науку-а разом з нею і економіку...
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22.04.2025 13:44
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Гарвард сказав що Трамп хоче лишити його грошової допомоги - бо там євреїв зобиджають
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22.04.2025 13:41 Відповісти
Та йому по... Він, навіть, не знає хто вони
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22.04.2025 14:08 Відповісти
Ось так трампон знищує американську освіту і науку-а разом з нею і економіку...
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22.04.2025 13:44 Відповісти
що
не бажаєте цілувати
зморщену дупу трампона!!??
-не отримаєте грошей
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22.04.2025 13:47 Відповісти
І чим ця незгода виражається? У американських стундентів і викладачів, поки що, є право на протест та страйк. Де публічні протести і страйки?
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22.04.2025 13:50 Відповісти
протести проходять в США, тільки в них не безстрокові.
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22.04.2025 14:34 Відповісти
усі ці "університети" лівацькі ліберальні кодла гадючі, їх давно підтримки пора лишати, нічого спільноґо з освітою не має оце все, проповідують ідеї марксизму з тероризмом
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22.04.2025 14:04 Відповісти
для фашистських влад весь світ навколо лівацький.
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22.04.2025 14:32 Відповісти
Ця іронія недоречна. Університети в США справді в переважній більшості є лівими, і саме ця деградація освіти призвела до того, що більшість студентів підтримують терористів ХАМАС. Хочете дізнатися більше про університети США?

"Вища освіта дедалі більше сприяє поширенню ліворадикальних ідеологій, які підривають інтелектуальне різноманіття та створюють ілюзію знання."

https://www.gisreportsonline.com/r/universities-radical-left/
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22.04.2025 17:49 Відповісти
Make America Dumb Today
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22.04.2025 14:18 Відповісти
Вони не заяву, а вирок собі підписали!
Тепер про роботу у ВИШах США забудьте на завжди!
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22.04.2025 14:23 Відповісти
Дійсно вважаєте, що в США правачкам вдасться знищити демократію і назавжди відмінити вибори?
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22.04.2025 14:36 Відповісти
Ну, як і у раші! Вони діють за вказівками з маскви!
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22.04.2025 15:49 Відповісти
ПОГРОЗИ ІНДІЇ ВІД ФАШИСТА ВЕНСА
ВЕНС ПРАГНЕ УСПІШНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ США ТА ІНДІЄЮ, ПОПЕРЕДЖАЮЧИ ПРО "ТЕМНІ ЧАСИ" В ІНШОМУ ВИПАДКУ - Венс також назвав Моді "жорстким перемовником".

Сполучені Штати прагнуть продавати більше енергії та оборонного обладнання Індії, заявив 22 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс під час https://zn.ua/ukr/WORLD/vens-pribuv-do-indiji-de-provede-peremovini-z-modi.html візиту до цієї країни,додавши, що зв'язки між двома країнами визначатимуть століття, пише https://www.reuters.com/world/india/india-us-can-work-together-win-win-partnership-vp-vance-says-2025-04-22/ Reuters.

"Якщо Індія і США успішно співпрацюватимуть, ми побачимо 21 століття, яке буде процвітаючим і мирним. Але я також вважаю, що якщо ми не зможемо успішно працювати разом, 21 століття може стати дуже темним часом для всього людства", - сказав він у своїй промові в північно-західному індійському місті Джайпур.
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22.04.2025 14:25 Відповісти
"У ТРАМПА НЕМАЄ ФІЛОСОФІЇ І ВІН НЕ ПРОВОДИТЬ ПОЛІТИКУ, ЯКА МАЄ СЕНС": БОЛТОН ПОЯСНИВ ЙОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙНИ В Глава Білого дому не розуміє позиції Києва у війні.

Радник президента США за попередньої каденції у Білому домі Джон Болтон розповідає, що Дональд Трамп вважає безглуздою війну в Україні, яка нібито належить Джо Байдену, через що у нього особисто немає причин не налагоджувати відносини з Росією. Під час інтерв'ю виданню "Телеграф" Болтон зауважив, що чинний президент хоче, аби все чимшвидше закінчилося і він міг повернутися до https://zn.ua/ukr/POLITICS/vin-dumaje-shcho-voni-druzi-bolton-rozpoviv-jak-putin-manipuljuje-trampom.html нормальних стосунків з диктатором Владіміром Путіним.

"Трамп бачить світ крізь призму особистих відносин. Тобто, якщо у нього гарні особисті відносини з Путіним, він вважає, що між США та Росією добрі відносини, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/novosti-ssha/2025-04-22/5906368-putin-manipulyue-trampom-a-toy-dumae-shcho-govorit-iz-drugom-intervyu-z-dzhonom-boltonom пояснює Болтон. - А якщо погані з якимось лідером - значить, і між США та тією країною погані".

За словами Болтона, у Трампа немає філософії і він не проводить політику, яка має сенс. Окрім того, чинний глава Білого дому дуже трансакційний - переходить від однієї угоди до іншої, не вбачаючи зв'язку між ними.

А про Україну та історію регіону він знає мало, через що не бачить труднощів, які насуваються, наголошує Болтон. Також він не розуміє позиції Києва, нібито боротьба за свободу та незалежність нічого не означає.

"Навіть якщо зараз буде пауза - це не означає, що проблема вирішена, бо в уявленні Путіна він ще не знайшов "правильної відповіді", - сказав Болтон.
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22.04.2025 14:27 Відповісти
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22.04.2025 14:49 Відповісти
Трамп розмістив ще один власний портрет у Білому Домі.
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22.04.2025 14:50 Відповісти
А старому банкроту, Трампу, з дурнями та неуками в США, легше базікати!! Навчання у США, дуже дороге для простих Американців!
Вони ж, і на штурм Капітолію США полізли, після трампових побажань!!!
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22.04.2025 14:42 Відповісти
Гарвард - он же какой-то престижный вроде, зачем им господдержка? да и образование вроде в штатах - платное, причем - дохрена платное.
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22.04.2025 14:45 Відповісти
Освітньої? Ні, це перебор. Воно не так називається...
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22.04.2025 14:49 Відповісти
Та він все одно читати не уміє, він письменник, а не читач. Та і ху...ло читати йому забороняє
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22.04.2025 14:53 Відповісти
Наверное немного неадекватно ожидать миллиарды долларов от правительства США, ежегодно ,90-95% которых идут на зряплаты себе любимым, и потом годами ездить по ушам студентам денно и нощно о том какая Америка плохая.
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22.04.2025 14:59 Відповісти
Не беріть у уряду гроші і не будете від ньго залежні! Бутусов знову написав марксистьску брехню у цій статті.
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22.04.2025 16:09 Відповісти
Education is overrated. Millions of people may think the Earth is flat, but they are good people who love God, Donald Trump and Israel, and this is what matters.
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22.04.2025 16:29 Відповісти
Вони хочуть, щоб все було як раніше, студенти з промитими мізками підтримують ХАМАС, влаштовують демонстрації на підтримку терористів, громлять кампуси, адміністрації університетів закривають на це очі і при цьому отримують гроші з бюджету. Так вже не буде, адміністрація університету має обирати - або заохочувати підтримку терористів, або мати державне фінансування.
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22.04.2025 17:33 Відповісти
 
 