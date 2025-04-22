Рашисты атаковали КАБами и дронами Мануховку на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики утром выпустили 4 КАБа по селу Мануховка на Сумщине.

Об этом сообщила староста села Светлана Малышева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Снаряды попали в два частных дома, где находились люди. Они не пострадали.

В результате удара РФ разрушены сельский клуб, магазин и два частных дома.

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По словам Малышевой, по центральной улице села в два частных дома попали российские снаряды, в это время там были люди.

Также в селе полностью разрушен памятник воинам защитникам, который установили в 70-х годах.

Сейчас в селе нет электроснабжения, из-за повторного удара беспилотниками по селу около 08:00 22 апреля.

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