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Новости Обстрелы Сумщины
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Рашисты атаковали КАБами и дронами Мануховку на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики утром выпустили 4 КАБа по селу Мануховка на Сумщине.

Об этом сообщила староста села Светлана Малышева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Снаряды попали в два частных дома, где находились люди. Они не пострадали.

В результате удара РФ разрушены сельский клуб, магазин и два частных дома.

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По словам Малышевой, по центральной улице села в два частных дома попали российские снаряды, в это время там были люди.

Также в селе полностью разрушен памятник воинам защитникам, который установили в 70-х годах.

Сейчас в селе нет электроснабжения, из-за повторного удара беспилотниками по селу около 08:00 22 апреля.

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РФ ударила КАБами по Мануховке на Сумщине 22 апреля 2025 года
РФ ударила КАБами по Мануховке на Сумщине 22 апреля 2025 года
РФ ударила КАБами по Мануховке на Сумщине 22 апреля 2025 года
РФ ударила КАБами по Мануховке на Сумщине 22 апреля 2025 года
РФ ударила КАБами по Мануховке на Сумщине 22 апреля 2025 года

Автор: 

обстрел (27165) Сумская область (3133) Конотопский район (9) Мануховка (1)


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Ударів у відповідь традиційно не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійських нацистів.
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22.04.2025 14:59 Ответить
 
 