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Рашисты атаковали КАБами и дронами Мануховку на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики утром выпустили 4 КАБа по селу Мануховка на Сумщине.
Об этом сообщила староста села Светлана Малышева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Снаряды попали в два частных дома, где находились люди. Они не пострадали.
В результате удара РФ разрушены сельский клуб, магазин и два частных дома.
По словам Малышевой, по центральной улице села в два частных дома попали российские снаряды, в это время там были люди.
Также в селе полностью разрушен памятник воинам защитникам, который установили в 70-х годах.
Сейчас в селе нет электроснабжения, из-за повторного удара беспилотниками по селу около 08:00 22 апреля.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий22.04.2025 14:59 Ответить Мне нравится 2
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