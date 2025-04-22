Рашисты убили трех гражданских в Мирнограде на Донетчине
Российские захватчики ударили по частному сектору Мирнограда в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью, 72-летний горожанин. Тип использованного оружия устанавливается.
Уже в 12:30 состоялось попадание вражеского FPV-дрона по гражданскому автомобилю на въезде в город. В результате атаки погибли женщина и мужчина в возрасте 63 и 75 лет", - говорится в сообщении.
В Мирнограде повреждены частный дом и легковой автомобиль.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий22.04.2025 16:36 Ответить Мне нравится 0
время
показать весь комментарий22.04.2025 18:06 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль