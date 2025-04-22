РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14622 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
507 2

Рашисты убили трех гражданских в Мирнограде на Донетчине

РФ обстреляла Мирноград 22 апреля 2025 года. Погибли 3 человека

Российские захватчики ударили по частному сектору Мирнограда в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью, 72-летний горожанин. Тип использованного оружия устанавливается.

Уже в 12:30 состоялось попадание вражеского FPV-дрона по гражданскому автомобилю на въезде в город. В результате атаки погибли женщина и мужчина в возрасте 63 и 75 лет", - говорится в сообщении.

В Мирнограде повреждены частный дом и легковой автомобиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытались прорвать нашу оборону в районе Константинополя и Багатыря, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656) Мирноград (51) Покровский район (561)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Планомірний геноцид рашиських варварів проти мирного населення не припиняєтся ,відповіді по рашистам і їхнім посіпакам на жаль нема.
показать весь комментарий
22.04.2025 16:36 Ответить
Вбийте у відповідь 100 кацапів.
показать весь комментарий
22.04.2025 18:06 Ответить
 
 