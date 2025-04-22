Рашисты убили трех гражданских в Мирнограде на Донетчине

Российские захватчики ударили по частному сектору Мирнограда в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью, 72-летний горожанин. Тип использованного оружия устанавливается.



Уже в 12:30 состоялось попадание вражеского FPV-дрона по гражданскому автомобилю на въезде в город. В результате атаки погибли женщина и мужчина в возрасте 63 и 75 лет", - говорится в сообщении.

В Мирнограде повреждены частный дом и легковой автомобиль.

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