Рашисти вбили трьох цивільних у Мирнограді на Донеччині
Російські загарбники вдарили по приватному сектору Мирнограда на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу отримав травми, несумісні з життям, 72-річний містянин. Тип використаної зброї встановлюється.
Вже о 12:30 відбулось влучання ворожого FPV-дрону по цивільному автомобілю на в’їзді у місто. В результаті атаки загинули жінка та чоловік віком 63 і 75 років", - йдеться в повідомленні.
У Мирнограді пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар22.04.2025 16:36 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар22.04.2025 18:06 Відповісти Мені подобається 0
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