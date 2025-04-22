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Новини Обстріли Донеччини
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Рашисти вбили трьох цивільних у Мирнограді на Донеччині

РФ обстріляла Мирноград 22 квітня 2025 року. Загинули 3 людини

Російські загарбники вдарили по приватному сектору Мирнограда на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу отримав травми, несумісні з життям, 72-річний містянин. Тип використаної зброї встановлюється.

Вже о 12:30 відбулось влучання ворожого FPV-дрону по цивільному автомобілю на в’їзді у місто. В результаті атаки загинули жінка та чоловік віком 63 і 75 років", - йдеться в повідомленні.

У Мирнограді пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

Читайте: Росіяни нарощують військову присутність у Маріуполі, вже з’явилися нові бази, - міськрада. ФОТО

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467) Мирноград (52) Покровський район (570)


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Планомірний геноцид рашиських варварів проти мирного населення не припиняєтся ,відповіді по рашистам і їхнім посіпакам на жаль нема.
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22.04.2025 16:36 Відповісти
Вбийте у відповідь 100 кацапів.
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22.04.2025 18:06 Відповісти
 
 