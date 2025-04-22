Рашисти вбили трьох цивільних у Мирнограді на Донеччині

Російські загарбники вдарили по приватному сектору Мирнограда на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу отримав травми, несумісні з життям, 72-річний містянин. Тип використаної зброї встановлюється.



Вже о 12:30 відбулось влучання ворожого FPV-дрону по цивільному автомобілю на в’їзді у місто. В результаті атаки загинули жінка та чоловік віком 63 і 75 років", - йдеться в повідомленні.

У Мирнограді пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

Читайте: Росіяни нарощують військову присутність у Маріуполі, вже з’явилися нові бази, - міськрада. ФОТО