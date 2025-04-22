На фронте произошло 85 боестолкновений, сохраняется высокая активность врага на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 85 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Сосновка, Чернацкое, Проходы, Петрушевка, Братеница, Кучеровка, Великая Писаревка, Миропольское, Яструбщина, Эсмань, Белая Береза Сумской области. Авиационные удары управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Бояро-Лежачие, Петрушевка, Угроиды, Миропольское, Проходы Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Загрызово и Новой Кругляковки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Новомихайловка и в направлениях Ольговки и Новосергиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Сиверском направлении наши защитники остановили три атаки противника в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики девять раз атаковали в районах Дачного, Дружбы, Щербиновки и Торецка. Три столкновения продолжаются до сих пор.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Тридцать три раза в течение дня противник пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка. Девять столкновений продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Удачное, Новониколаевка и Новопавловка.

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал в сторону Новополя, наши защитники успешно отбили обе попытки продвинуться вперед. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Гуляйполе и Новополь.

На Ореховском направлении враг сегодня провел четыре наступательных действия вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское, Степногорск и Запорожье.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар НАРами по району Ивановки, наступательных действий не проводил.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курщине в настоящее время уже зафиксировано 12 боевых столкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 17 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того совершил 192 артиллерийских обстрела, в том числе, два - из реактивных систем залпового огня.