Украина тесно сотрудничает с партнерами для усиления давления на Россию, - Сибига
Министры иностранных дел Украины и Эстонии Андрей Сибига и Маргус Цахкна провели разговор, во время которого обсудили, в частности, совместные усилия для приближения справедливого мира.
Об этом заявил глава украинской дипломатии в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я имел хороший разговор с моим эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Украина тесно сотрудничает с нашими партнерами и друзьями для укрепления нашей устойчивости и усиления давления на Россию", - отметил он.
Украина и Эстония синхронизировали дальнейшие совместные усилия, чтобы приблизить настоящий и справедливый мир в Европе.
Также Сибига и Цахкна сосредоточились на надежных долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.
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Потому что я не представляю сколько там надо "працювати" в новостях, если там надо один раз сесть, обговорить сасанкции, обговорить военку, подписать что нужно и всё - вопрос закрыт.
11 років війни і окупації , Україна транспортує , своєю територією , кацапські нафту і газ !