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Новости Гарантии безопасности для Украины
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Украина тесно сотрудничает с партнерами для усиления давления на Россию, - Сибига

Андрей Сибига

Министры иностранных дел Украины и Эстонии Андрей Сибига и Маргус Цахкна провели разговор, во время которого обсудили, в частности, совместные усилия для приближения справедливого мира.

Об этом заявил глава украинской дипломатии в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я имел хороший разговор с моим эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Украина тесно сотрудничает с нашими партнерами и друзьями для укрепления нашей устойчивости и усиления давления на Россию", - отметил он.

Украина и Эстония синхронизировали дальнейшие совместные усилия, чтобы приблизить настоящий и справедливый мир в Европе.

Также Сибига и Цахкна сосредоточились на надежных долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

Украинский министр поблагодарил Эстонию за непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной

Также читайте: Большинство украинских беженцев в дальнейшем будут считать Эстонию своим домом, - министр культуры Пурга

Автор: 

Эстония (1425) Сибига Андрей (402) Цахкна Маргус (45)


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Топ комментарии
+4
Під "чуйним" керівництвом всія сонцесяйного, Україна "працює над посиленням тиску" вже четвертий рік. А може хтось підкаже, де можна результати подивитись?
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22.04.2025 17:13
+3
МАЄМО НАДІЮ що саме ЄС та Стармер щільно працюють з ЄРМАКОМАРОДЕРАТОМ та його Ахмєтівтівськими представниками - ЄРМАКОМ, умеровим та сибігою, щоб не здали по-ходу Україну, відстоюючи захист ВЛАСНИХ ІНТЕРЕСІВ
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22.04.2025 17:07
+3
По-моему, такое количество заявлений про "работу по поводу" больше похоже на договор о политическом убежище на случай "если вдруг".
Потому что я не представляю сколько там надо "працювати" в новостях, если там надо один раз сесть, обговорить сасанкции, обговорить военку, подписать что нужно и всё - вопрос закрыт.
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22.04.2025 17:18
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Пора бы запомнить, что НЕТ никакой расеи, есть кацапский ********.
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22.04.2025 17:03 Ответить
МАЄМО НАДІЮ що саме ЄС та Стармер щільно працюють з ЄРМАКОМАРОДЕРАТОМ та його Ахмєтівтівськими представниками - ЄРМАКОМ, умеровим та сибігою, щоб не здали по-ходу Україну, відстоюючи захист ВЛАСНИХ ІНТЕРЕСІВ
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22.04.2025 17:07 Ответить
ми ж пам"ятаємо , що ВЕЛИЧЕЗНА СІМ"Я умєрова у США НАПРЯМУ залежна від ТРАМПА .
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22.04.2025 17:09 Ответить
ну а Єрмак йде ПРичепом , бо саме ВІН тягне забрудненого корупцією , під слідствами від НАБУ та САП умєрова на усіх його посадах в Україні
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22.04.2025 17:10 Ответить
ну а кишеньковий у Єрмака Сибіга -то такоє...
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22.04.2025 17:11 Ответить
Умєров роками служив Ахмєтову ще з 2002 р , уявіть він заробляв йому гроші як менеджер - на два Майдани, на оплату Манафорта для перемоги Моква-Янукович, на війну ... В рік перемоги Буратіно - брати- батьки дружина діточки (третю дитинку - готову громадяночку вже народила там ) - уся сім"я вже працювала у бізнесі США ... Чи не задіяні там ресурси на відмивання САМОГО АХМЄТОВА??? Адже він сам не в"їзний до США як бувший бандюк, а от ЙОГО уряд зараз торгується зі США за ЙОГО землі, на котрі він вже наклав лапу заліцензувавши їх ... разом з рідкоземельними...
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22.04.2025 18:05 Ответить
Ото Ви дали! Респект за швидкий набір тексту..... Ну і за думки!
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22.04.2025 18:09 Ответить
По-моему, такое количество заявлений про "работу по поводу" больше похоже на договор о политическом убежище на случай "если вдруг".
Потому что я не представляю сколько там надо "працювати" в новостях, если там надо один раз сесть, обговорить сасанкции, обговорить военку, подписать что нужно и всё - вопрос закрыт.
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22.04.2025 17:18 Ответить
Під "чуйним" керівництвом всія сонцесяйного, Україна "працює над посиленням тиску" вже четвертий рік. А може хтось підкаже, де можна результати подивитись?
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22.04.2025 17:13 Ответить
Не туди тиснуть - за яблучко потрібно
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22.04.2025 17:21 Ответить
горлянка не досяжна....
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22.04.2025 18:10 Ответить
Кожного дня одне й те саме.....🤡🤡🤡
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22.04.2025 17:36 Ответить
Хіба єрмачатина буде котити проти своїх кураторів???
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22.04.2025 17:41 Ответить
Посилення ...?
11 років війни і окупації , Україна транспортує , своєю територією , кацапські нафту і газ !
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22.04.2025 17:57 Ответить
Україна тісно співпрацює з партнерами для посилення тиску на Росію, "зелені" тиснуться в туалетах.аж в очах темніє. з 2019 року Все ніяк не можуть витиснути ."що натиснули" в скорім часі може вилізти (втрата більше 20% української території.відмова від НАТО,відсутність будь яких гарантій безпеки для України і її народу .сотні тисяч вбитих покалічених мільйони українців поза Україною."заморожена війна" на невизначений час.котра в любий момент ,може відновитися в Україні).Натиснули....
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22.04.2025 18:04 Ответить
Тискуни недороблені, зе-шобла і дєрьмачня. Єдиний спосіб впливу на рашку і монголо-кацапів, що її населяють - це знищення їх міст разом з цивільними, інфраструктури (школи, лікарні, вузи) та підприємств ВПК.
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22.04.2025 18:40 Ответить
Куди ж це вони тиснуть, треба на газ, а вони на тормоз - клоуни пля
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22.04.2025 18:40 Ответить
Кулеба хоч з поляками сварився, а цей взагалі нічого не може
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22.04.2025 18:49 Ответить
 
 