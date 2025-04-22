Україна тісно співпрацює з партнерами для посилення тиску на Росію, - Сибіга
Міністри закордонних справ України та Естонії Андрій Сибіга і Маргус Цахкна провели розмову, під час якої обговорили, зокрема, спільні зусилля для наближення справедливого миру.
Про це заявив глава української дипломатії в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я мав хорошу розмову з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною. Україна тісно співпрацює з нашими партнерами та друзями для зміцнення нашої стійкості та посилення тиску на Росію", - зазначив він.
Україна та Естонія синхронізували подальші спільні зусилля, щоб наблизити справжній і справедливий мир в Європі.
Також Сибіга та Цахкна зосередилися на надійних довгострокових гарантіях безпеки для України.
Український міністр подякував Естонії за непохитну підтримку та солідарність із Україною
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потому что я не представляю сколько там надо "працювати" в новостях, если там надо один раз сесть, обговорить сасанкции, обговорить военку, подписать что нужно и всё - вопрос закрыт.
11 років війни і окупації , Україна транспортує , своєю територією , кацапські нафту і газ !