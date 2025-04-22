Україна тісно співпрацює з партнерами для посилення тиску на Росію, - Сибіга

Міністри закордонних справ України та Естонії Андрій Сибіга і Маргус Цахкна провели розмову, під час якої обговорили, зокрема, спільні зусилля для наближення справедливого миру.

Про це заявив глава української дипломатії в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я мав хорошу розмову з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною. Україна тісно співпрацює з нашими партнерами та друзями для зміцнення нашої стійкості та посилення тиску на Росію", - зазначив він.

Україна та Естонія синхронізували подальші спільні зусилля, щоб наблизити справжній і справедливий мир в Європі.

Також Сибіга та Цахкна зосередилися на надійних довгострокових гарантіях безпеки для України.

Український міністр подякував Естонії за непохитну підтримку та солідарність із Україною

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