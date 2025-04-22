УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13405 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
367 18

Україна тісно співпрацює з партнерами для посилення тиску на Росію, - Сибіга

Андрій Сибіга

Міністри закордонних справ України та Естонії Андрій Сибіга і Маргус Цахкна провели розмову, під час якої обговорили, зокрема, спільні зусилля для наближення справедливого миру.

Про це заявив глава української дипломатії в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я мав хорошу розмову з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною. Україна тісно співпрацює з нашими партнерами та друзями для зміцнення нашої стійкості та посилення тиску на Росію", - зазначив він.

Україна та Естонія синхронізували подальші спільні зусилля, щоб наблизити справжній і справедливий мир в Європі. 

Також Сибіга та Цахкна зосередилися на надійних довгострокових гарантіях безпеки для України.

Український міністр подякував Естонії за непохитну підтримку та солідарність із Україною

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС України Сибіга та Франції Барро скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Автор: 

Естонія (1615) Сибіга Андрій (407) Цахкна Маргус (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Під "чуйним" керівництвом всія сонцесяйного, Україна "працює над посиленням тиску" вже четвертий рік. А може хтось підкаже, де можна результати подивитись?
показати весь коментар
22.04.2025 17:13
+3
МАЄМО НАДІЮ що саме ЄС та Стармер щільно працюють з ЄРМАКОМАРОДЕРАТОМ та його Ахмєтівтівськими представниками - ЄРМАКОМ, умеровим та сибігою, щоб не здали по-ходу Україну, відстоюючи захист ВЛАСНИХ ІНТЕРЕСІВ
показати весь коментар
22.04.2025 17:07
+3
По-моему, такое количество заявлений про "работу по поводу" больше похоже на договор о политическом убежище на случай "если вдруг".
Потому что я не представляю сколько там надо "працювати" в новостях, если там надо один раз сесть, обговорить сасанкции, обговорить военку, подписать что нужно и всё - вопрос закрыт.
показати весь коментар
22.04.2025 17:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора бы запомнить, что НЕТ никакой расеи, есть кацапский ********.
показати весь коментар
22.04.2025 17:03 Відповісти
МАЄМО НАДІЮ що саме ЄС та Стармер щільно працюють з ЄРМАКОМАРОДЕРАТОМ та його Ахмєтівтівськими представниками - ЄРМАКОМ, умеровим та сибігою, щоб не здали по-ходу Україну, відстоюючи захист ВЛАСНИХ ІНТЕРЕСІВ
показати весь коментар
22.04.2025 17:07 Відповісти
ми ж пам"ятаємо , що ВЕЛИЧЕЗНА СІМ"Я умєрова у США НАПРЯМУ залежна від ТРАМПА .
показати весь коментар
22.04.2025 17:09 Відповісти
ну а Єрмак йде ПРичепом , бо саме ВІН тягне забрудненого корупцією , під слідствами від НАБУ та САП умєрова на усіх його посадах в Україні
показати весь коментар
22.04.2025 17:10 Відповісти
ну а кишеньковий у Єрмака Сибіга -то такоє...
показати весь коментар
22.04.2025 17:11 Відповісти
Умєров роками служив Ахмєтову ще з 2002 р , уявіть він заробляв йому гроші як менеджер - на два Майдани, на оплату Манафорта для перемоги Моква-Янукович, на війну ... В рік перемоги Буратіно - брати- батьки дружина діточки (третю дитинку - готову громадяночку вже народила там ) - уся сім"я вже працювала у бізнесі США ... Чи не задіяні там ресурси на відмивання САМОГО АХМЄТОВА??? Адже він сам не в"їзний до США як бувший бандюк, а от ЙОГО уряд зараз торгується зі США за ЙОГО землі, на котрі він вже наклав лапу заліцензувавши їх ... разом з рідкоземельними...
показати весь коментар
22.04.2025 18:05 Відповісти
Ото Ви дали! Респект за швидкий набір тексту..... Ну і за думки!
показати весь коментар
22.04.2025 18:09 Відповісти
По-моему, такое количество заявлений про "работу по поводу" больше похоже на договор о политическом убежище на случай "если вдруг".
Потому что я не представляю сколько там надо "працювати" в новостях, если там надо один раз сесть, обговорить сасанкции, обговорить военку, подписать что нужно и всё - вопрос закрыт.
показати весь коментар
22.04.2025 17:18 Відповісти
Під "чуйним" керівництвом всія сонцесяйного, Україна "працює над посиленням тиску" вже четвертий рік. А може хтось підкаже, де можна результати подивитись?
показати весь коментар
22.04.2025 17:13 Відповісти
Не туди тиснуть - за яблучко потрібно
показати весь коментар
22.04.2025 17:21 Відповісти
горлянка не досяжна....
показати весь коментар
22.04.2025 18:10 Відповісти
Кожного дня одне й те саме.....🤡🤡🤡
показати весь коментар
22.04.2025 17:36 Відповісти
Хіба єрмачатина буде котити проти своїх кураторів???
показати весь коментар
22.04.2025 17:41 Відповісти
Посилення ...?
11 років війни і окупації , Україна транспортує , своєю територією , кацапські нафту і газ !
показати весь коментар
22.04.2025 17:57 Відповісти
Україна тісно співпрацює з партнерами для посилення тиску на Росію, "зелені" тиснуться в туалетах.аж в очах темніє. з 2019 року Все ніяк не можуть витиснути ."що натиснули" в скорім часі може вилізти (втрата більше 20% української території.відмова від НАТО,відсутність будь яких гарантій безпеки для України і її народу .сотні тисяч вбитих покалічених мільйони українців поза Україною."заморожена війна" на невизначений час.котра в любий момент ,може відновитися в Україні).Натиснули....
показати весь коментар
22.04.2025 18:04 Відповісти
Тискуни недороблені, зе-шобла і дєрьмачня. Єдиний спосіб впливу на рашку і монголо-кацапів, що її населяють - це знищення їх міст разом з цивільними, інфраструктури (школи, лікарні, вузи) та підприємств ВПК.
показати весь коментар
22.04.2025 18:40 Відповісти
Куди ж це вони тиснуть, треба на газ, а вони на тормоз - клоуни пля
показати весь коментар
22.04.2025 18:40 Відповісти
Кулеба хоч з поляками сварився, а цей взагалі нічого не може
показати весь коментар
22.04.2025 18:49 Відповісти
 
 