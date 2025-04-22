Украинский воин голыми руками добивает оккупанта в окопе
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент рукопашного боя украинского воина с оккупантом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как боец наносит россиянину немало ударов, а затем делает контрольные выстрелы.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+74 Wild MadDog
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Якого ху@ я орк припхався на нашу землю вбивати нас ?
яким захотілось заграбастити всю Украіни , а всіх украінців
просто знищити фізично !
Результат і відповідь наша для кацапів,
в одному відео 😡
І дивуватися тут не приходиться !
Тих ********* теревенiв, бо не вiрю
У силу слова я, а вiрю в силу ********.
З цими словами пророк для профiлактики ******* кацапів прикладом по голові i по печiнцi, а потім дострілює. (Л.Подерв'янський).
Не треба показувати війну так відверто. Не у 95 кварталі рейтинги ліпимо, думаємо про те, чи не буде гірше, чи поржемо потім, чи зробимо їх ще раз?
Воно, за гроші ******, прийшло УБИВАТИ Українців….!!
А Трамп, з адміністрацією Білого дому, можуть московських убивць, і дупу цілувати!! Бо для них, це лише «АШИБКА»??
А якщо серьезно, то нажаль, наш хлопець позбавляюче цю потвору його нікчемного життя. Можна навіть сказати рятуючи ту гнилу пропащу кацапську душу від гріхів цього життя, сам отримує майже невиліковну травму своєї душі. Повернувшись з війни хлопец звичайно принесе додому цю війну.
Витримки близьким і рідним цього хлопця, не дайте, аби його душу вкрала і занепастила ця війна.
Спасіння і реабілітації воїну.
Якось так..