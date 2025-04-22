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Новости Ликвидация российских окукпантов
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Украинский воин голыми руками добивает оккупанта в окопе

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент рукопашного боя украинского воина с оккупантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как боец наносит россиянину немало ударов, а затем делает контрольные выстрелы.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Боец ВСУ из Бразилии уничтожает оккупанта с близкого расстояния. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) бой (165)


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Топ комментарии
+74
дивитися перед сном як заспокійливе снодійне
КОЗАЧЕ, бережи Тебе Боже!
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22.04.2025 17:56
+67
Это он просто пытался достучаться до сознания северного соседа..
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22.04.2025 17:58
+49
Молодець. Лаптьожно-балалаєчних нацистів треба знищувати.
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22.04.2025 17:58
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він не дуже хотів, а його переконували, і переконали, що він здох від радості.
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22.04.2025 18:27 Ответить
Почему без звука? Так бы послушали песенку в исполнении кацапа, Больно мне больно...
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22.04.2025 18:26 Ответить
Відтягнувся козак.
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22.04.2025 18:27 Ответить
За все йому падлі помстився...
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22.04.2025 18:28 Ответить
Там у руках була вся ненависть до улусів, помста за загиблих побратимів. Що в серці було, те вистукав по вражій головешці.
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22.04.2025 18:38 Ответить
Наш Воін забив кацапа , як мамонта , камінюкою по голові !!
Якого ху@ я орк припхався на нашу землю вбивати нас ?
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22.04.2025 18:38 Ответить
Можна зрозуміти. Напевно сказав щось неприємне про його дружину 😁
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22.04.2025 18:39 Ответить
Добивает... А не надо было огрызаться - видите ли, он по-украински не понимает.
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22.04.2025 18:44 Ответить
за СУМЫ !!! за КРИВОЙ РОГ !!! за ОДЕССУ !!! за ДНЕПР !!! за УКРАЇНУ !!!((( гадов в плен не брать !!!(((
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22.04.2025 18:50 Ответить
До такої ненависті і люті , нас довели самі кацапи ,
яким захотілось заграбастити всю Украіни , а всіх украінців
просто знищити фізично !
Результат і відповідь наша для кацапів,
в одному відео 😡
І дивуватися тут не приходиться !
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22.04.2025 18:52 Ответить
во..вот это видео душевное))
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22.04.2025 19:04 Ответить
Прекрасне відео. Сон сьогодні буде добрий.👍
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22.04.2025 19:07 Ответить
Ну де ж голіруч? Прикладом забив, як мамонта і дострелив контрольним! Все гуманно і красиво, як ми любимо!
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22.04.2025 19:11 Ответить
Ну поперше це красиво
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22.04.2025 19:12 Ответить
Де ви бачите що добиває окупанта? То вам здається. Видно ж що він підписує окупанту мирну угоду і робить рузгого хорошим
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22.04.2025 19:19 Ответить
У воїна і зброя справна і патрони є , але він має час і натхнення, не заважаємо.
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22.04.2025 19:28 Ответить
Угода з рашистами які зайшли на нашу землю і в наш дім повинна бути тільки така і ніяк іначе!!!
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22.04.2025 19:37 Ответить
Сказати вам по правдi, не люблю я
Тих ********* теревенiв, бо не вiрю
У силу слова я, а вiрю в силу ********.

З цими словами пророк для профiлактики ******* кацапів прикладом по голові i по печiнцi, а потім дострілює. (Л.Подерв'янський).
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22.04.2025 19:43 Ответить
"Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! - то якась помилка! Навраки - дане відео українську психіку оздоровлює!
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22.04.2025 19:47 Ответить
Не треба цього цивільним показувати. Шмаркачі дивляться. Вони потім на Хрещатику москальські пісні включають, в обличчя сміються, а потім машини палять, військових б'ють, то ще дійде до такого, що забивати почнуть ось так нещадно.
Не треба показувати війну так відверто. Не у 95 кварталі рейтинги ліпимо, думаємо про те, чи не буде гірше, чи поржемо потім, чи зробимо їх ще раз?
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22.04.2025 19:51 Ответить
Москальня і не таке смакує. А наші дегенерати нікуди не зникнуть...
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22.04.2025 20:50 Ответить
Ну дивлячись це відео,на голову приходить лише одне,щось сталось таке трагічне,що цей воїн не міг себе стримати віт своєї люті!!
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22.04.2025 19:55 Ответить
з 1991 до 2013 Україна не зробила жодного пострілу ні в кого. Жодного.
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22.04.2025 20:08 Ответить
Fatality! ЗСУ wins!
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22.04.2025 20:42 Ответить
Має час та натхнення
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22.04.2025 20:46 Ответить
***** шастать
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22.04.2025 20:57 Ответить
Краса🥰
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22.04.2025 21:33 Ответить
😍
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22.04.2025 22:07 Ответить
Наконец то вправил мозг.
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22.04.2025 22:17 Ответить
Красунчик! Розвалив кацапу макітру в паштет. Знищувати ворога треба у будь-який спосіб і будь-якими засобами.
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22.04.2025 22:26 Ответить
За скоєні московитами, ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ в Україні, з 2014 року, окупант московський поніс ПОКАРАННЯ!!
Воно, за гроші ******, прийшло УБИВАТИ Українців….!!
А Трамп, з адміністрацією Білого дому, можуть московських убивць, і дупу цілувати!! Бо для них, це лише «АШИБКА»??
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22.04.2025 22:28 Ответить
Чим витрачати на орка півмагазина набоїв, боєць обмежився двома - після якісної ручної роботи. Справний воїн та хазяйновитий!
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22.04.2025 22:35 Ответить
Воїн від всієї душі «братушкі» показав як він хоче з ним жити адіннаротам.
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22.04.2025 22:37 Ответить
Згадав тут рашиську пропагандонську літературу часів АТО

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22.04.2025 23:07 Ответить
Ящо той кацап щось бовкнув про "адіннарод" то це ще й мало...
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22.04.2025 23:19 Ответить
Я колись так щура вбивав. Живучий був як отой кацап. мертвонароджений.
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22.04.2025 23:20 Ответить
Там лише хлопець дружньо похлопав по плечу, і побажав гарного дня.

А якщо серьезно, то нажаль, наш хлопець позбавляюче цю потвору його нікчемного життя. Можна навіть сказати рятуючи ту гнилу пропащу кацапську душу від гріхів цього життя, сам отримує майже невиліковну травму своєї душі. Повернувшись з війни хлопец звичайно принесе додому цю війну.
Витримки близьким і рідним цього хлопця, не дайте, аби його душу вкрала і занепастила ця війна.
Спасіння і реабілітації воїну.
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23.04.2025 00:07 Ответить
Це потрібно робити, і напевно на завжди потрібно розповсюджувати..
Якось так..
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23.04.2025 01:38 Ответить
люта ненависть до кацапів це основне,що потрібно для перемоги Не дай бог подумати нам,що вони є люди.
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23.04.2025 06:23 Ответить
акт милосердя
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23.04.2025 07:38 Ответить
Божественно) Такая святая прямо ярость до врага.
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23.04.2025 07:57 Ответить
Коли почув "паляніца".
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23.04.2025 09:14 Ответить
І кілок у серце!
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23.04.2025 09:36 Ответить
Господи! А кажуть що немає хороших новин! Я не мазохіст, але, це відео дійсно принесло задоволення! Батьки не виховали орка, то наш боєць це зробив сам!
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23.04.2025 16:04 Ответить
А на яку реакцію (ще досі!!!) розраховує кацапня?!.
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23.04.2025 20:55 Ответить
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