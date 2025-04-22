Россияне почти 200 раз обстреливали приграничье Сумщины в течение дня

22 апреля россияне совершили 193 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 457 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (20 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).

Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дронов (23 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), артиллерийские обстрелы (35 взрывов).

Эсманская громада: 13 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были атака FPV-дронов (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), артобстрел (6 взрывов).

Юнаковская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (46 взрывов), пуски КАБов (4 взрыва), минометные обстрелы (27 взрывов), артобстрелы (21 взрыв).

Краснопольская громада: зафиксирована атака FPV-дронами (25 взрывов), минометные обстрелы (18 взрывов), артиллерийский обстрел (6 взрывов), пуски КАБов (14 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (12 взрывов).

Хутор-Михайловская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

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Шалыгинская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов), артобстрел (10 взрывов).

Новослободская громада: произошла атака ударного БПЛА (1 взрыв), атака FPV-дрона (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Миропольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), атака FPV-дронов (3 взрыва), обстрел из РСЗО (89 взрывов), пуски КАБов (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (13 взрывов).

Путивльская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Хотинская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), обстрел из РСЗО (20 взрывов).

Зноб-Новгородская шромада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и атака FPV-дронами (2 взрыва).

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