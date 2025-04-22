Росіяни майже 200 разів обстрілювали прикордоння Сумщини протягом дня

22 квітня росіяни здійснили 193 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 457 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (20 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).

Великописарівська громада: завдано атаку FPV-дронів (23 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи), артилерійські обстріли (35 вибухів).

Есманська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Також були атака FPV-дронів (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), артобстріл (6 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (46 вибухів), пуски КАБів (4 вибухи), мінометні обстріли (27 вибухів), артобстріли (21 вибух).

Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (25 вибухів), мінометні обстріли (18 вибухів), артилерійський обстріл (6 вибухів), пуски КАБів (14 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (12 вибухів).

Хутір-Михайлівська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

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Шалигинська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів), артобстріл (10 вибухів).

Новослобідська громада: відбулася атака ударного БпЛА (1 вибух), атака FPV-дрона (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Миропільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), атака FPV-дронів (3 вибухи), обстріл з РСЗВ (89 вибухів), пуски КАБів (3 вибухи), артилерійські обстріли (13 вибухів).

Путивльська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), обстріл з РСЗВ (20 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та атаку FPV-дронами (2 вибухи).

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