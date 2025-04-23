Сикорский - России: Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Кишиневе

Россия должна понести ответственность за агрессию против Украины и оставить мечты о доминировании в Восточной Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Российский империализм - наш враг. Такова наша нынешняя политика в отношении режима Путина. Другой не будет", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Сикорский напомнил, что во времена СССР россияне построили посольство в Варшаве как "резиденцию губернатора", однако те времена прошли. Обращаясь к Москве, он заявил: "Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов - и все равно мало?".

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Он посоветовал РФ сосредоточиться на внутренних проблемах, упомянув китайское название Владивостока - Хайшенвай, намекая на территориальные вопросы с Китаем.

По словам Сикорского, завершение войны против Украины является ключевым вызовом для безопасности Польши. В то же время целью должно быть не временное прекращение огня, а прочный и справедливый мир согласно Уставу ООН - "мир через силу", который, по его словам, Россия способна уважать.

"Россия должна понести юридическую и финансовую ответственность за агрессию против Украины, за совершенные и задокументированные военные преступления и преступления против человечности. Это охватывает похищение тысяч детей, пытки и систематические нападения на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру", - добавил он.

Сикорский также заявил, что исход войны определит ситуацию с безопасностью в регионе на годы вперед, влияя на судьбу Беларуси, европейские стремления Молдовы, Грузии и Армении, а также позиции стран Центральной Азии.

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