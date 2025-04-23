Сикорский - России: Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Кишиневе
Россия должна понести ответственность за агрессию против Украины и оставить мечты о доминировании в Восточной Европе.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
"Российский империализм - наш враг. Такова наша нынешняя политика в отношении режима Путина. Другой не будет", - подчеркнул глава польской дипломатии.
Сикорский напомнил, что во времена СССР россияне построили посольство в Варшаве как "резиденцию губернатора", однако те времена прошли. Обращаясь к Москве, он заявил: "Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов - и все равно мало?".
Он посоветовал РФ сосредоточиться на внутренних проблемах, упомянув китайское название Владивостока - Хайшенвай, намекая на территориальные вопросы с Китаем.
По словам Сикорского, завершение войны против Украины является ключевым вызовом для безопасности Польши. В то же время целью должно быть не временное прекращение огня, а прочный и справедливый мир согласно Уставу ООН - "мир через силу", который, по его словам, Россия способна уважать.
"Россия должна понести юридическую и финансовую ответственность за агрессию против Украины, за совершенные и задокументированные военные преступления и преступления против человечности. Это охватывает похищение тысяч детей, пытки и систематические нападения на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру", - добавил он.
Сикорский также заявил, что исход войны определит ситуацию с безопасностью в регионе на годы вперед, влияя на судьбу Беларуси, европейские стремления Молдовы, Грузии и Армении, а также позиции стран Центральной Азии.
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Як доходить до справи, то навіть не можуть ППО передати, бо їм самим потрібно (а як щось від кацапляндії прилітає, то ескадрилья польських F-16, щоб не збити випадково), або коли селюччя польське блокує лінії постачання з кацапськими гаслами, а влада ніяк не реагує
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Смерть московітам!! Смерть ******!
Слава Україні!
І у його США геть інші спроможності ВПК та економіки.
Але взагалі я про інше. Я про те, що говорити і давати гроші вони всі готові, але віддавати життя на війні мають лише українці. За їхні Варшави, Вільнюси, Талліни, як Сікорський тут висловився. Скільки можна? Ми теж жити хочемо.
Европа должна заявить о позорном поведении трампа и всей его дебильной команды в вопросе урегулирования ситуации в Украине и взять на себя решение этого вопроса, вот что она должна сделать сегодня.