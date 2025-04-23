РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11765 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украины Польшей
5 674 55

Сикорский - России: Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Кишиневе

Радослав Сикорский о чешской инициативе

Россия должна понести ответственность за агрессию против Украины и оставить мечты о доминировании в Восточной Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Российский империализм - наш враг. Такова наша нынешняя политика в отношении режима Путина. Другой не будет", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Сикорский напомнил, что во времена СССР россияне построили посольство в Варшаве как "резиденцию губернатора", однако те времена прошли. Обращаясь к Москве, он заявил: "Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов - и все равно мало?".

Также читайте: Украина героически борется и не имеет повода для капитуляции, - Сикорский

Он посоветовал РФ сосредоточиться на внутренних проблемах, упомянув китайское название Владивостока - Хайшенвай, намекая на территориальные вопросы с Китаем.

По словам Сикорского, завершение войны против Украины является ключевым вызовом для безопасности Польши. В то же время целью должно быть не временное прекращение огня, а прочный и справедливый мир согласно Уставу ООН - "мир через силу", который, по его словам, Россия способна уважать.

"Россия должна понести юридическую и финансовую ответственность за агрессию против Украины, за совершенные и задокументированные военные преступления и преступления против человечности. Это охватывает похищение тысяч детей, пытки и систематические нападения на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру", - добавил он.

Сикорский также заявил, что исход войны определит ситуацию с безопасностью в регионе на годы вперед, влияя на судьбу Беларуси, европейские стремления Молдовы, Грузии и Армении, а также позиции стран Центральной Азии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин использует "фашистские практики" и присваивает РФ победу над нацизмом во Второй мировой, - Сикорский

Автор: 

россия (95546) Сикорский Радослав (412)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Молодець.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:43
+11
Ось вам ще підбірка молодців. Якщо ці заяви постити по одній раз у три дні, то, кажуть, збільшується потужність.

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
показать весь комментарий
23.04.2025 13:47
+8
Заява Сікорським, зроблена ПРАВИЛЬНА і ГОЛОСНА!
Смерть московітам!! Смерть ******!
Слава Україні!
показать весь комментарий
23.04.2025 13:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прорвало?
показать весь комментарий
23.04.2025 13:43 Ответить
Це називається - популізм. Гониш красиві пафосні промови, знаючи, що все одно не будеш їх реалізовувати. «Миру-мир», "все найкраще діти", »врятуємо природу, мати вашу»

Як доходить до справи, то навіть не можуть ППО передати, бо їм самим потрібно (а як щось від кацапляндії прилітає, то ескадрилья польських F-16, щоб не збити випадково), або коли селюччя польське блокує лінії постачання з кацапськими гаслами, а влада ніяк не реагує
показать весь комментарий
23.04.2025 14:03 Ответить
ППО стоять на цілодобовому чергуванні в будь-якій країні
показать весь комментарий
23.04.2025 14:27 Ответить
Точніше 3,14здобольство.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:31 Ответить
Здається, пан Сікорський завжди тримався таких поглядів на кацап'ячу агресію по відношенню до сусідів. А зара він сказав те, що не наважується сказати хтось інший з євролідерів про відповідальність агресора перед цивілізованим демократичним суспільством, а не про якесь там примарне примирення, бо ж примирення--абсолютно капітулянська позиція.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:06 Ответить
Молодець.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:43 Ответить
Ось вам ще підбірка молодців. Якщо ці заяви постити по одній раз у три дні, то, кажуть, збільшується потужність.

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
показать весь комментарий
23.04.2025 13:47 Ответить
Як би не вони,нас вже не булоб.Зараз вони теж почали думати.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:48 Ответить
Але якщо вони так продовжуватимуть, то нас і не буде.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:48 Ответить
А до чого тут вони? Ми самі вінни,що обирали весь час продажних.Зараз жремо.У якой краіні президенти виконують вказівки кацапів?Тількі ми.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:55 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2025 13:51 Ответить
Ви одне не забувайте: якшо мовчати, не говорити про це, то й, взагалі, нічого позитивного не відбудеться на нашу користь. До речі, не забувайте, що ляхи знаходяться у п'ятірці лідерів-постачальників зброї для нас. За краще спрямуйте ваш сарказм та невдоволення на того, хто готував українців до шашликів з "9-м мая" та злив Південь окупантові за дві доби разом з найпотужнішою АЕС у Європі.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:17 Ответить
Я бачу, ви з касти наполовину повної склянки. Я ж навпаки.
Зброї недостатньо для досягнення завдань України, але цілком достатньо, щоб досягти завдань ЄС, протягом часу, поки Україна потрібна Європі.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:35 Ответить
Постійне бла-бла-бла... А українці продовжують гинути.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:21 Ответить
От красиво промовляє. Якби ще побільше зброї Неньці подай продавав.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:44 Ответить

показать весь комментарий
23.04.2025 13:45 Ответить
Радек Сікорскі товк комуно-москалів з юних літ.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:49 Ответить
А хто це? Гусар-моджахед?)))
показать весь комментарий
23.04.2025 17:29 Ответить
Люблю Сікрського, Туска ! Полякам є за кого пишатися , ці політики , Люди Розуму та Совісті ! ❤️🇵🇱
показать весь комментарий
23.04.2025 13:47 Ответить
Жаль, що не українські
показать весь комментарий
23.04.2025 13:51 Ответить
Сікорського 🙂
показать весь комментарий
23.04.2025 14:21 Ответить
То, какими темпами вооружается Польша, вызывает уважение. Это вам не дороги с шашлыками в приоритете.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:50 Ответить
Сікорський якийсь дивний. Адже вдарних угрупувань орків на кордоні не помічено. Час шашлики смажити, грати пуєм на піаніно по приколу.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:12 Ответить
Європа на словах і в справах

показать весь комментарий
23.04.2025 13:53 Ответить
Заява Сікорським, зроблена ПРАВИЛЬНА і ГОЛОСНА!
Смерть московітам!! Смерть ******!
Слава Україні!
показать весь комментарий
23.04.2025 13:57 Ответить
У Трампа геть інша думка.
І у його США геть інші спроможності ВПК та економіки.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:57 Ответить
Забудьте про трампона; союзник пуйла не вартий того, щоби про нього згадувати, а розраховувати й поготів.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:22 Ответить
взагалі-то то козломорді вже до Вашингтону приміряються
показать весь комментарий
23.04.2025 14:00 Ответить
Правильна і щира позиція Польщі, яка на 100% збігається з українською. Молодці !!!
показать весь комментарий
23.04.2025 14:01 Ответить
Тільки от дії - ніц не збігаються... Лише слова.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:20 Ответить
Орел, лети собі далі.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:23 Ответить
Правда в очі коле, чи що?
показать весь комментарий
23.04.2025 14:28 Ответить
Поясніть, у чому саме дії та слова Сікорського не збігаються? На жовтень 24-го року Польща надала нам допомоги більше, як на €3,2 млрд!
показать весь комментарий
23.04.2025 15:54 Ответить
Щось давненько нічого вони нам не давали... А от робочу силу нашу на всі 100 використовують. А ще згадайте, скільки вони нашим фермерам і аграріям сала за шкіру залили тими блокуваннями кордону...
Але взагалі я про інше. Я про те, що говорити і давати гроші вони всі готові, але віддавати життя на війні мають лише українці. За їхні Варшави, Вільнюси, Талліни, як Сікорський тут висловився. Скільки можна? Ми теж жити хочемо.
показать весь комментарий
23.04.2025 16:00 Ответить
только -РЕСПЕКТ ПОЛЯКАМ!
показать весь комментарий
23.04.2025 14:07 Ответить
хоробре та гонорове польське панство. от тільки у миротворчій міссії в Україні брати участь не планують. Бо сцуться росії.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:08 Ответить
зельц не в состоянии так сказать, так не договаривались, может только булькать под нос
показать весь комментарий
23.04.2025 14:09 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2025 14:11 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2025 14:19 Ответить
А що ви, полячки, для цього зробили?
показать весь комментарий
23.04.2025 14:19 Ответить
Орел, лети далі, не затримуйся!
показать весь комментарий
23.04.2025 14:25 Ответить
Шановні, звісно приємно таке читати, але промовами та докорами ганебну країну терористів не переможеш. Тільки ЗБРОЄЮ! Багато зброї!
показать весь комментарий
23.04.2025 14:28 Ответить
Після чергових виборів політика часто міняється. Трамп не дасть збрехати. І ЗЕля!
показать весь комментарий
23.04.2025 14:41 Ответить
Поспішив Сікурвський з такими заявами.Ось прийде до в Пшеції влади Менцель-Бенцель ,тоді мордорські танки будуть і в Сувалках і у Лієпаї...
показать весь комментарий
23.04.2025 14:42 Ответить
.але польськими рольніками і блокуванням границі з Україною куйлу,що два пальці обісцяти
показать весь комментарий
23.04.2025 14:56 Ответить
Время правильных слов давно уже прошло, у кого есть совесть и разум, те понимают, что быдлостан - это угроза всему человечеству, поэтому, сегодня должно быть время и место правильным действиям и от оперативности выполнения этих правильных решений будет зависеть будущее не только Европы, но и всего мира.

Европа должна заявить о позорном поведении трампа и всей его дебильной команды в вопросе урегулирования ситуации в Украине и взять на себя решение этого вопроса, вот что она должна сделать сегодня.
показать весь комментарий
23.04.2025 15:13 Ответить
100% тільки так.Там ще на відро срати ходять.З гівна пам'ятники будують,бо замерзає.
показать весь комментарий
23.04.2025 15:32 Ответить
Виродки азійські можуть уже облизатися! Ви дурбелики перейшли ту мережу, яка для вас стала вироком. І це Ненька Україна
показать весь комментарий
23.04.2025 16:49 Ответить
 
 