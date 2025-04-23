Сікорський - Росії: Ви більше ніколи не будете правити тут. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі

Росія повинна понести відповідальність за агресію проти України і залишити мрії про домінування у Східній Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Російський імперіалізм - наш ворог. Така наша нинішня політика щодо режиму Путіна. Іншої не буде", - наголосив глава польської дипломатії.

Сікорський нагадав, що за часів СРСР росіяни збудували посольство у Варшаві як "резиденцію губернатора", проте ті часи минули. Звертаючись до Москви, він заявив: "Ви більше ніколи не будете правити тут. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі. Вам що, мало землі? Одинадцять часових поясів і все одно мало?".

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Він порадив РФ зосередитися на внутрішніх проблемах, згадавши китайську назву Владивостока - Хайшенвай, натякаючи на територіальні питання з Китаєм.

За словами Сікорського, завершення війни проти України є ключовим викликом для безпеки Польщі. Водночас метою має бути не тимчасове припинення вогню, а міцний і справедливий мир згідно зі Статутом ООН - "мир через силу", якого, за його словами, Росія здатна поважати.

"Росія повинна понести юридичну і фінансову відповідальність за агресію проти України, за скоєні і задокументовані військові злочини і злочини проти людяності. Це охоплює викрадення тисяч дітей, тортури і систематичні напади на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру", - додав він.

Сікорський також заявив, що результат війни визначить безпекову ситуацію в регіоні на роки вперед, впливаючи на долю Білорусі, європейські прагнення Молдови, Грузії та Вірменії, а також позиції країн Центральної Азії.

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