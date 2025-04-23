Сікорський - Росії: Ви більше ніколи не будете правити тут. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі
Росія повинна понести відповідальність за агресію проти України і залишити мрії про домінування у Східній Європі.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
"Російський імперіалізм - наш ворог. Така наша нинішня політика щодо режиму Путіна. Іншої не буде", - наголосив глава польської дипломатії.
Сікорський нагадав, що за часів СРСР росіяни збудували посольство у Варшаві як "резиденцію губернатора", проте ті часи минули. Звертаючись до Москви, він заявив: "Ви більше ніколи не будете правити тут. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі. Вам що, мало землі? Одинадцять часових поясів і все одно мало?".
Він порадив РФ зосередитися на внутрішніх проблемах, згадавши китайську назву Владивостока - Хайшенвай, натякаючи на територіальні питання з Китаєм.
За словами Сікорського, завершення війни проти України є ключовим викликом для безпеки Польщі. Водночас метою має бути не тимчасове припинення вогню, а міцний і справедливий мир згідно зі Статутом ООН - "мир через силу", якого, за його словами, Росія здатна поважати.
"Росія повинна понести юридичну і фінансову відповідальність за агресію проти України, за скоєні і задокументовані військові злочини і злочини проти людяності. Це охоплює викрадення тисяч дітей, тортури і систематичні напади на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру", - додав він.
Сікорський також заявив, що результат війни визначить безпекову ситуацію в регіоні на роки вперед, впливаючи на долю Білорусі, європейські прагнення Молдови, Грузії та Вірменії, а також позиції країн Центральної Азії.
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Як доходить до справи, то навіть не можуть ППО передати, бо їм самим потрібно (а як щось від кацапляндії прилітає, то ескадрилья польських F-16, щоб не збити випадково), або коли селюччя польське блокує лінії постачання з кацапськими гаслами, а влада ніяк не реагує
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Смерть московітам!! Смерть ******!
Слава Україні!
І у його США геть інші спроможності ВПК та економіки.
Але взагалі я про інше. Я про те, що говорити і давати гроші вони всі готові, але віддавати життя на війні мають лише українці. За їхні Варшави, Вільнюси, Талліни, як Сікорський тут висловився. Скільки можна? Ми теж жити хочемо.
Европа должна заявить о позорном поведении трампа и всей его дебильной команды в вопросе урегулирования ситуации в Украине и взять на себя решение этого вопроса, вот что она должна сделать сегодня.