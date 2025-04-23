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Новини Підтримка України Польщею
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Сікорський - Росії: Ви більше ніколи не будете правити тут. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі

Радослав Сікорський про чеську ініціативу

Росія повинна понести відповідальність за агресію проти України і залишити мрії про домінування у Східній Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Російський імперіалізм - наш ворог. Така наша нинішня політика щодо режиму Путіна. Іншої не буде", - наголосив глава польської дипломатії.

Сікорський нагадав, що за часів СРСР росіяни збудували посольство у Варшаві як "резиденцію губернатора", проте ті часи минули. Звертаючись до Москви, він заявив: "Ви більше ніколи не будете правити тут. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі. Вам що, мало землі? Одинадцять часових поясів і все одно мало?".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не відправлятиме миротворців в Україну, але надасть підтримку місії, - Сікорський

Він порадив РФ зосередитися на внутрішніх проблемах, згадавши китайську назву Владивостока - Хайшенвай, натякаючи на територіальні питання з Китаєм.

За словами Сікорського, завершення війни проти України є ключовим викликом для безпеки Польщі. Водночас метою має бути не тимчасове припинення вогню, а міцний і справедливий мир згідно зі Статутом ООН - "мир через силу", якого, за його словами, Росія здатна поважати.

"Росія повинна понести юридичну і фінансову відповідальність за агресію проти України, за скоєні і задокументовані військові злочини і злочини проти людяності. Це охоплює викрадення тисяч дітей, тортури і систематичні напади на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру", - додав він.

Сікорський також заявив, що результат війни визначить безпекову ситуацію в регіоні на роки вперед, впливаючи на долю Білорусі, європейські прагнення Молдови, Грузії та Вірменії, а також позиції країн Центральної Азії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна героїчно бореться і не має приводу для капітуляції, - Сікорський

Автор: 

росія (65223) Сікорський Радослав (254)


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Топ коментарі
+18
Молодець.
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23.04.2025 13:43
+11
Ось вам ще підбірка молодців. Якщо ці заяви постити по одній раз у три дні, то, кажуть, збільшується потужність.

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
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23.04.2025 13:47
+8
Заява Сікорським, зроблена ПРАВИЛЬНА і ГОЛОСНА!
Смерть московітам!! Смерть ******!
Слава Україні!
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23.04.2025 13:57
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Прорвало?
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23.04.2025 13:43 Відповісти
Це називається - популізм. Гониш красиві пафосні промови, знаючи, що все одно не будеш їх реалізовувати. «Миру-мир», "все найкраще діти", »врятуємо природу, мати вашу»

Як доходить до справи, то навіть не можуть ППО передати, бо їм самим потрібно (а як щось від кацапляндії прилітає, то ескадрилья польських F-16, щоб не збити випадково), або коли селюччя польське блокує лінії постачання з кацапськими гаслами, а влада ніяк не реагує
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23.04.2025 14:03 Відповісти
ППО стоять на цілодобовому чергуванні в будь-якій країні
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23.04.2025 14:27 Відповісти
Точніше 3,14здобольство.
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23.04.2025 14:31 Відповісти
Здається, пан Сікорський завжди тримався таких поглядів на кацап'ячу агресію по відношенню до сусідів. А зара він сказав те, що не наважується сказати хтось інший з євролідерів про відповідальність агресора перед цивілізованим демократичним суспільством, а не про якесь там примарне примирення, бо ж примирення--абсолютно капітулянська позиція.
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23.04.2025 14:06 Відповісти
Молодець.
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23.04.2025 13:43 Відповісти
Ось вам ще підбірка молодців. Якщо ці заяви постити по одній раз у три дні, то, кажуть, збільшується потужність.

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
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23.04.2025 13:47 Відповісти
Як би не вони,нас вже не булоб.Зараз вони теж почали думати.
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23.04.2025 13:48 Відповісти
Але якщо вони так продовжуватимуть, то нас і не буде.
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23.04.2025 13:48 Відповісти
А до чого тут вони? Ми самі вінни,що обирали весь час продажних.Зараз жремо.У якой краіні президенти виконують вказівки кацапів?Тількі ми.
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23.04.2025 13:55 Відповісти
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23.04.2025 13:51 Відповісти
Ви одне не забувайте: якшо мовчати, не говорити про це, то й, взагалі, нічого позитивного не відбудеться на нашу користь. До речі, не забувайте, що ляхи знаходяться у п'ятірці лідерів-постачальників зброї для нас. За краще спрямуйте ваш сарказм та невдоволення на того, хто готував українців до шашликів з "9-м мая" та злив Південь окупантові за дві доби разом з найпотужнішою АЕС у Європі.
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23.04.2025 14:17 Відповісти
Я бачу, ви з касти наполовину повної склянки. Я ж навпаки.
Зброї недостатньо для досягнення завдань України, але цілком достатньо, щоб досягти завдань ЄС, протягом часу, поки Україна потрібна Європі.
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23.04.2025 14:35 Відповісти
Постійне бла-бла-бла... А українці продовжують гинути.
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23.04.2025 14:21 Відповісти
От красиво промовляє. Якби ще побільше зброї Неньці подай продавав.
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23.04.2025 13:44 Відповісти

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23.04.2025 13:45 Відповісти
Радек Сікорскі товк комуно-москалів з юних літ.
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23.04.2025 14:49 Відповісти
А хто це? Гусар-моджахед?)))
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23.04.2025 17:29 Відповісти
Люблю Сікрського, Туска ! Полякам є за кого пишатися , ці політики , Люди Розуму та Совісті ! ❤️🇵🇱
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23.04.2025 13:47 Відповісти
Жаль, що не українські
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23.04.2025 13:51 Відповісти
Сікорського 🙂
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23.04.2025 14:21 Відповісти
То, какими темпами вооружается Польша, вызывает уважение. Это вам не дороги с шашлыками в приоритете.
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23.04.2025 13:50 Відповісти
Сікорський якийсь дивний. Адже вдарних угрупувань орків на кордоні не помічено. Час шашлики смажити, грати пуєм на піаніно по приколу.
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23.04.2025 14:12 Відповісти
Європа на словах і в справах

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23.04.2025 13:53 Відповісти
Заява Сікорським, зроблена ПРАВИЛЬНА і ГОЛОСНА!
Смерть московітам!! Смерть ******!
Слава Україні!
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23.04.2025 13:57 Відповісти
У Трампа геть інша думка.
І у його США геть інші спроможності ВПК та економіки.
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23.04.2025 13:57 Відповісти
Забудьте про трампона; союзник пуйла не вартий того, щоби про нього згадувати, а розраховувати й поготів.
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23.04.2025 14:22 Відповісти
взагалі-то то козломорді вже до Вашингтону приміряються
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23.04.2025 14:00 Відповісти
Правильна і щира позиція Польщі, яка на 100% збігається з українською. Молодці !!!
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23.04.2025 14:01 Відповісти
Тільки от дії - ніц не збігаються... Лише слова.
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23.04.2025 14:20 Відповісти
Орел, лети собі далі.
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23.04.2025 14:23 Відповісти
Правда в очі коле, чи що?
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23.04.2025 14:28 Відповісти
Поясніть, у чому саме дії та слова Сікорського не збігаються? На жовтень 24-го року Польща надала нам допомоги більше, як на €3,2 млрд!
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23.04.2025 15:54 Відповісти
Щось давненько нічого вони нам не давали... А от робочу силу нашу на всі 100 використовують. А ще згадайте, скільки вони нашим фермерам і аграріям сала за шкіру залили тими блокуваннями кордону...
Але взагалі я про інше. Я про те, що говорити і давати гроші вони всі готові, але віддавати життя на війні мають лише українці. За їхні Варшави, Вільнюси, Талліни, як Сікорський тут висловився. Скільки можна? Ми теж жити хочемо.
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23.04.2025 16:00 Відповісти
только -РЕСПЕКТ ПОЛЯКАМ!
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23.04.2025 14:07 Відповісти
хоробре та гонорове польське панство. от тільки у миротворчій міссії в Україні брати участь не планують. Бо сцуться росії.
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23.04.2025 14:08 Відповісти
зельц не в состоянии так сказать, так не договаривались, может только булькать под нос
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23.04.2025 14:09 Відповісти
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23.04.2025 14:11 Відповісти
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23.04.2025 14:19 Відповісти
А що ви, полячки, для цього зробили?
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23.04.2025 14:19 Відповісти
Орел, лети далі, не затримуйся!
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23.04.2025 14:25 Відповісти
Шановні, звісно приємно таке читати, але промовами та докорами ганебну країну терористів не переможеш. Тільки ЗБРОЄЮ! Багато зброї!
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23.04.2025 14:28 Відповісти
Після чергових виборів політика часто міняється. Трамп не дасть збрехати. І ЗЕля!
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23.04.2025 14:41 Відповісти
Поспішив Сікурвський з такими заявами.Ось прийде до в Пшеції влади Менцель-Бенцель ,тоді мордорські танки будуть і в Сувалках і у Лієпаї...
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23.04.2025 14:42 Відповісти
.але польськими рольніками і блокуванням границі з Україною куйлу,що два пальці обісцяти
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23.04.2025 14:56 Відповісти
Время правильных слов давно уже прошло, у кого есть совесть и разум, те понимают, что быдлостан - это угроза всему человечеству, поэтому, сегодня должно быть время и место правильным действиям и от оперативности выполнения этих правильных решений будет зависеть будущее не только Европы, но и всего мира.

Европа должна заявить о позорном поведении трампа и всей его дебильной команды в вопросе урегулирования ситуации в Украине и взять на себя решение этого вопроса, вот что она должна сделать сегодня.
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23.04.2025 15:13 Відповісти
100% тільки так.Там ще на відро срати ходять.З гівна пам'ятники будують,бо замерзає.
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23.04.2025 15:32 Відповісти
Виродки азійські можуть уже облизатися! Ви дурбелики перейшли ту мережу, яка для вас стала вироком. І це Ненька Україна
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23.04.2025 16:49 Відповісти
 
 