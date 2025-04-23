РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11765 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украины Польшей
1 054 23

Сикорский призвал Китай способствовать прекращению войны в Украине, - Bloomberg

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активнее присоединиться к усилиям по прекращению боевых действий в Украине.

Об этом он заявил во время выступления в Сейме Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По словам Сикорского, целью союзников Украины является достижение справедливого и длительного мира. Он подчеркнул, что Китай имеет инструменты для влияния на ситуацию и мог бы сделать важный вклад в установление нового мирового порядка.

"Мы считаем, что Китай мог бы внести новую ценность в мировой порядок, если - и у него есть средства для этого - он положит конец колониальной войне Владимира Путина в Украине", - заявил польский дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский - России: Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе

Автор: 

Китай (2976) Сикорский Радослав (412) война в Украине (3864)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Китай, такий саме уйобок як і параша!!! Тому забудь, чим далі китайози від України, тим ліпше!!!
показать весь комментарий
23.04.2025 14:45
+4
Який Китай??? Це ж союзник русні. Він у них енергоносії купує і спонсорує війну. Та ще й тишком-нишком зброю постачає і комплектуючі.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:25
+3
Рашисти обісралися - без США в перемовинах їм кришка, а Китай почекає на бережку...Йому спішити немає куди ...
показать весь комментарий
23.04.2025 14:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чомусь згадалося...

"

Пусть безумная идея, не решайте сгоряча! отвечайте нам скорее через доку-главврача.
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото"." (С)
показать весь комментарий
23.04.2025 14:25 Ответить
Это вчерашний анекдот а сегодня последний крупный рынок сбыта -EC и они легко могут крутить яички китайцам
показать весь комментарий
23.04.2025 16:22 Ответить
"Согласіє - єсть продукт прі полном нєпротівлєніі сторон" (С)
Он один вже покрутив яічкі кітайцям. Тепер буде їм їх вилизувати, шоб ті повернулися.
показать весь комментарий
23.04.2025 22:23 Ответить
Який Китай??? Це ж союзник русні. Він у них енергоносії купує і спонсорує війну. Та ще й тишком-нишком зброю постачає і комплектуючі.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:25 Ответить
....і людей!!! Китай наш ворог, такий самий як і мокшанці!!!
показать весь комментарий
23.04.2025 14:42 Ответить
Рашисти обісралися - без США в перемовинах їм кришка, а Китай почекає на бережку...Йому спішити немає куди ...
показать весь комментарий
23.04.2025 14:27 Ответить
США ще не вийшли з перемовин.
Хоча після відмови по Криму - можуть це зробити в найближчий час.
Та чи зроблять? ***** не проти досягнути цілей сво шляхом пєрєговоров.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:30 Ответить
Так саме й пророкував Портніков, говорячи с Фегіним, - тепер США оголосять про невихід... Й увечері ця новина з"явилася ...
показать весь комментарий
23.04.2025 14:34 Ответить
Портніков про те, як Фредович лякаючи Україною виходом з перемовин про мир через її впертість , бабахнув у свої ворота від штанги підтримки хйла ...

Перемирие, которого нет | Виталий Портников https://www.youtube.com/@FeyginLive ‪@FeyginLive‬- ютуб
показать весь комментарий
23.04.2025 14:33 Ответить
А завтра Китай запропонує переговори між Україною і росією в Пекіні - і Сікорський перший побіжить розказувати що цього не можна допустити і мають бути враховані європейські інтереси.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:31 Ответить
Ну йому ж не хочеться, щоб буряти з Донбасу перемістилися на кордон з РБ, де раніше макак з палками відганяли. З бурятами може скластися інакше. Тому хай буряти будуть на Донбасі, так воно спокійніше.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:36 Ответить
Закликав кєтай, аби і той щось "паімєл" від капітуляції України?
показать весь комментарий
23.04.2025 14:32 Ответить
Китай обладает мощью и решимостью противостоять людоедскому дуэту "Хйуло & Трампло" .
Следует немедленно заключить соглашение с Китаем и привлечь его к мирным переговорам с кацапсинами.
В сегодняшней ситуации, это единственный шанс спасти Украину.
Берите пример с Алиева !!!!
показать весь комментарий
23.04.2025 14:33 Ответить
Китай, такий саме уйобок як і параша!!! Тому забудь, чим далі китайози від України, тим ліпше!!!
показать весь комментарий
23.04.2025 14:45 Ответить
уже поздно , после резких заяв о воюющих китайцев на стороне параши ....сомневаюсь
Индусы так же принимают участие но почему то в Моди никто говном не тыкал
показать весь комментарий
23.04.2025 16:29 Ответить
От використовувати комуняк, як червону ганчірку для Трампа - саме те.

Ти ж з ними типу "воюєш"... А от зараз вони зроблять те, з чим ти обісрався. І ЄС буде вдячний Китаю, а не США.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:35 Ответить
Бджоли проти меду?
показать весь комментарий
23.04.2025 14:37 Ответить
Переговоры по урегулированию войны между Россией и Украиной, запланированные на 23 апреля в Лондоне, сорвались из-за отказа Киева идти на территориальные уступки.
Об этом сообщает The Washington Post.
Вашингтон был разгневан нежеланием Украины принять предложения о передаче части территорий России.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:42 Ответить
США губить позиції в світі, відходить на якийсь третій чи четвертий план через політику Трампа. Підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Китай може допомогти у війні в Україні, може стати державою №1 в світі. Все залежить від Китаю
показать весь комментарий
23.04.2025 14:48 Ответить
Китай ні на що не піде - рашка йому вигідна - Сікорськии шось путає
показать весь комментарий
23.04.2025 15:09 Ответить
ну, китай обратился к ес с призывом вместе бороться против трамповских тарифов, так что сикорский правильно призвал китай, пусть китай теперь думает как он раньше этих призывов не замечал и как теперь будут не замечать его призывы
показать весь комментарий
23.04.2025 15:43 Ответить
Пусть на Дальний Восток ввойска введут пока сибирские дивизии у нас додыхают.
показать весь комментарий
23.04.2025 16:03 Ответить
 
 