Сикорский призвал Китай способствовать прекращению войны в Украине, - Bloomberg

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активнее присоединиться к усилиям по прекращению боевых действий в Украине.

Об этом он заявил во время выступления в Сейме Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По словам Сикорского, целью союзников Украины является достижение справедливого и длительного мира. Он подчеркнул, что Китай имеет инструменты для влияния на ситуацию и мог бы сделать важный вклад в установление нового мирового порядка.

"Мы считаем, что Китай мог бы внести новую ценность в мировой порядок, если - и у него есть средства для этого - он положит конец колониальной войне Владимира Путина в Украине", - заявил польский дипломат.

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