Сикорский призвал Китай способствовать прекращению войны в Украине, - Bloomberg
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активнее присоединиться к усилиям по прекращению боевых действий в Украине.
Об этом он заявил во время выступления в Сейме Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По словам Сикорского, целью союзников Украины является достижение справедливого и длительного мира. Он подчеркнул, что Китай имеет инструменты для влияния на ситуацию и мог бы сделать важный вклад в установление нового мирового порядка.
"Мы считаем, что Китай мог бы внести новую ценность в мировой порядок, если - и у него есть средства для этого - он положит конец колониальной войне Владимира Путина в Украине", - заявил польский дипломат.
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+5 alex orly
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+4 Randall Flag #387882
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+3 Наталия Гончар
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Пусть безумная идея, не решайте сгоряча! отвечайте нам скорее через доку-главврача.
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Он один вже покрутив яічкі кітайцям. Тепер буде їм їх вилизувати, шоб ті повернулися.
Хоча після відмови по Криму - можуть це зробити в найближчий час.
Та чи зроблять? ***** не проти досягнути цілей сво шляхом пєрєговоров.
Перемирие, которого нет | Виталий Портников https://www.youtube.com/@FeyginLive @FeyginLive- ютуб
Следует немедленно заключить соглашение с Китаем и привлечь его к мирным переговорам с кацапсинами.
В сегодняшней ситуации, это единственный шанс спасти Украину.
Берите пример с Алиева !!!!
Индусы так же принимают участие но почему то в Моди никто говном не тыкал
Ти ж з ними типу "воюєш"... А от зараз вони зроблять те, з чим ти обісрався. І ЄС буде вдячний Китаю, а не США.
Об этом сообщает The Washington Post.
Вашингтон был разгневан нежеланием Украины принять предложения о передаче части территорий России.