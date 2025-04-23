Сікорський закликав Китай сприяти припиненню війни в Україні, - Bloomberg
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Китай активніше долучитися до зусиль з припинення бойових дій в Україні.
Про це він заявив під час виступу в Сеймі Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За словами Сікорського, метою союзників України є досягнення справедливого і тривалого миру. Він підкреслив, що Китай має інструменти для впливу на ситуацію та міг би зробити важливий внесок у встановлення нового світового порядку.
"Ми вважаємо, що Китай міг би внести нову цінність у світовий порядок, якщо - і у нього є засоби для цього - він покладе край колоніальній війні Володимира Путіна в Україні", - заявив польський дипломат.
Топ коментарі
+5 alex orly
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+4 Randall Flag #387882
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+3 Наталия Гончар
показати весь коментар23.04.2025 14:27
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Он один вже покрутив яічкі кітайцям. Тепер буде їм їх вилизувати, шоб ті повернулися.
Хоча після відмови по Криму - можуть це зробити в найближчий час.
Та чи зроблять? ***** не проти досягнути цілей сво шляхом пєрєговоров.
Перемирие, которого нет | Виталий Портников https://www.youtube.com/@FeyginLive @FeyginLive- ютуб
Следует немедленно заключить соглашение с Китаем и привлечь его к мирным переговорам с кацапсинами.
В сегодняшней ситуации, это единственный шанс спасти Украину.
Берите пример с Алиева !!!!
Индусы так же принимают участие но почему то в Моди никто говном не тыкал
Ти ж з ними типу "воюєш"... А от зараз вони зроблять те, з чим ти обісрався. І ЄС буде вдячний Китаю, а не США.
Об этом сообщает The Washington Post.
Вашингтон был разгневан нежеланием Украины принять предложения о передаче части территорий России.