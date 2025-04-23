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Новини Підтримка України Польщею
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Сікорський закликав Китай сприяти припиненню війни в Україні, - Bloomberg

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Китай активніше долучитися до зусиль з припинення бойових дій в Україні.

Про це він заявив під час виступу в Сеймі Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За словами Сікорського, метою союзників України є досягнення справедливого і тривалого миру. Він підкреслив, що Китай має інструменти для впливу на ситуацію та міг би зробити важливий внесок у встановлення нового світового порядку.

"Ми вважаємо, що Китай міг би внести нову цінність у світовий порядок, якщо - і у нього є засоби для цього - він покладе край колоніальній війні Володимира Путіна в Україні", - заявив польський дипломат.

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Автор: 

Китай (4600) Сікорський Радослав (254) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+5
Китай, такий саме уйобок як і параша!!! Тому забудь, чим далі китайози від України, тим ліпше!!!
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23.04.2025 14:45
+4
Який Китай??? Це ж союзник русні. Він у них енергоносії купує і спонсорує війну. Та ще й тишком-нишком зброю постачає і комплектуючі.
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23.04.2025 14:25
+3
Рашисти обісралися - без США в перемовинах їм кришка, а Китай почекає на бережку...Йому спішити немає куди ...
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23.04.2025 14:27
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Чомусь згадалося...

"

Пусть безумная идея, не решайте сгоряча! отвечайте нам скорее через доку-главврача.
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото"." (С)
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23.04.2025 14:25 Відповісти
Это вчерашний анекдот а сегодня последний крупный рынок сбыта -EC и они легко могут крутить яички китайцам
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23.04.2025 16:22 Відповісти
"Согласіє - єсть продукт прі полном нєпротівлєніі сторон" (С)
Он один вже покрутив яічкі кітайцям. Тепер буде їм їх вилизувати, шоб ті повернулися.
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23.04.2025 22:23 Відповісти
Який Китай??? Це ж союзник русні. Він у них енергоносії купує і спонсорує війну. Та ще й тишком-нишком зброю постачає і комплектуючі.
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23.04.2025 14:25 Відповісти
....і людей!!! Китай наш ворог, такий самий як і мокшанці!!!
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23.04.2025 14:42 Відповісти
Рашисти обісралися - без США в перемовинах їм кришка, а Китай почекає на бережку...Йому спішити немає куди ...
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23.04.2025 14:27 Відповісти
США ще не вийшли з перемовин.
Хоча після відмови по Криму - можуть це зробити в найближчий час.
Та чи зроблять? ***** не проти досягнути цілей сво шляхом пєрєговоров.
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23.04.2025 14:30 Відповісти
Так саме й пророкував Портніков, говорячи с Фегіним, - тепер США оголосять про невихід... Й увечері ця новина з"явилася ...
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23.04.2025 14:34 Відповісти
Портніков про те, як Фредович лякаючи Україною виходом з перемовин про мир через її впертість , бабахнув у свої ворота від штанги підтримки хйла ...

Перемирие, которого нет | Виталий Портников https://www.youtube.com/@FeyginLive ‪@FeyginLive‬- ютуб
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23.04.2025 14:33 Відповісти
А завтра Китай запропонує переговори між Україною і росією в Пекіні - і Сікорський перший побіжить розказувати що цього не можна допустити і мають бути враховані європейські інтереси.
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23.04.2025 14:31 Відповісти
Ну йому ж не хочеться, щоб буряти з Донбасу перемістилися на кордон з РБ, де раніше макак з палками відганяли. З бурятами може скластися інакше. Тому хай буряти будуть на Донбасі, так воно спокійніше.
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23.04.2025 14:36 Відповісти
Закликав кєтай, аби і той щось "паімєл" від капітуляції України?
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23.04.2025 14:32 Відповісти
Китай обладает мощью и решимостью противостоять людоедскому дуэту "Хйуло & Трампло" .
Следует немедленно заключить соглашение с Китаем и привлечь его к мирным переговорам с кацапсинами.
В сегодняшней ситуации, это единственный шанс спасти Украину.
Берите пример с Алиева !!!!
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23.04.2025 14:33 Відповісти
Китай, такий саме уйобок як і параша!!! Тому забудь, чим далі китайози від України, тим ліпше!!!
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23.04.2025 14:45 Відповісти
уже поздно , после резких заяв о воюющих китайцев на стороне параши ....сомневаюсь
Индусы так же принимают участие но почему то в Моди никто говном не тыкал
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23.04.2025 16:29 Відповісти
От використовувати комуняк, як червону ганчірку для Трампа - саме те.

Ти ж з ними типу "воюєш"... А от зараз вони зроблять те, з чим ти обісрався. І ЄС буде вдячний Китаю, а не США.
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23.04.2025 14:35 Відповісти
Бджоли проти меду?
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23.04.2025 14:37 Відповісти
Переговоры по урегулированию войны между Россией и Украиной, запланированные на 23 апреля в Лондоне, сорвались из-за отказа Киева идти на территориальные уступки.
Об этом сообщает The Washington Post.
Вашингтон был разгневан нежеланием Украины принять предложения о передаче части территорий России.
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23.04.2025 14:42 Відповісти
США губить позиції в світі, відходить на якийсь третій чи четвертий план через політику Трампа. Підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Китай може допомогти у війні в Україні, може стати державою №1 в світі. Все залежить від Китаю
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23.04.2025 14:48 Відповісти
Китай ні на що не піде - рашка йому вигідна - Сікорськии шось путає
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23.04.2025 15:09 Відповісти
ну, китай обратился к ес с призывом вместе бороться против трамповских тарифов, так что сикорский правильно призвал китай, пусть китай теперь думает как он раньше этих призывов не замечал и как теперь будут не замечать его призывы
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23.04.2025 15:43 Відповісти
Пусть на Дальний Восток ввойска введут пока сибирские дивизии у нас додыхают.
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23.04.2025 16:03 Відповісти
 
 