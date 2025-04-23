Сікорський закликав Китай сприяти припиненню війни в Україні, - Bloomberg

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Китай активніше долучитися до зусиль з припинення бойових дій в Україні.

Про це він заявив під час виступу в Сеймі Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За словами Сікорського, метою союзників України є досягнення справедливого і тривалого миру. Він підкреслив, що Китай має інструменти для впливу на ситуацію та міг би зробити важливий внесок у встановлення нового світового порядку.

"Ми вважаємо, що Китай міг би внести нову цінність у світовий порядок, якщо - і у нього є засоби для цього - він покладе край колоніальній війні Володимира Путіна в Україні", - заявив польський дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський - Росії: Ви більше ніколи не будете правити тут. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Талліні, ні в Кишиневі