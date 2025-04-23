На фронте произошло 83 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб

С начала суток среды, 23 апреля, на фронте произошло 83 боевых столкновения. Самая большая активность врага фиксируется на Покровском и Торецком направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

В Генштабе отметили, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

Вражеские обстрелы

От циничных обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности, Михальчина Слобода, Тимоновичи Черниговской области; Степок, Проходы, Порозок, Кучеровка, Поповка, Стариково, Белая Береза, Коренек Сумской области. Авиационным ударам подверглись Осоевка, Миропольское и Уланово.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызово, но был остановлен нашими защитниками.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новое, Грековка и Редкодуб.

На Северском направлении с начала суток состоялся один штурм позиций наших защитников вблизи Белогоровки.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал 16 раз неподалеку Дачного, Крымского, Торецка и Леонидовки, сейчас идут пять боев.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Ривнополь и Новодаровка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Неуправляемыми авиаракетами противник ударил по Новополю.

Боевые действия на Юге

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового, продолжается бой.

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Другие направления

На Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Операция ВСУ на Курщине

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили восемь атак российских захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Противник нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 23 КАБ, осуществил 279 обстрелов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

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