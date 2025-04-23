На фронті відбулося 83 боєзіткнення, найбільше – на Покровському та Торецькому напрямках, - Генштаб

Від початку доби середи, 23 квітня, на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога фіксується на Покровському та Торецькому напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Генштабі зазначили, що російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Ворожі обстріли

Від цинічних обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема, Михальчина Слобода, Тимоновичі Чернігівської області; Степок, Проходи, Порозок, Кучерівка, Попівка, Старикове, Біла Береза, Кореньок Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Осоївка, Миропільське та Уланове.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, але був зупинений нашими захисниками.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Нове, Греківка та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку з початку доби відбувся один штурм позицій наших оборонців поблизу Білогорівки.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував 16 разів неподалік Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки, наразі точаться п’ять боїв.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Рівнопіль та Новодарівка, досі продовжуються чотири боєзіткнення. Некерованими авіаракетами противник вдарив по Новополю.

Бойові дії на Півдні

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами був атакований район населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового, триває бій.

Дивіться також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 944 270 осіб (+1210 за добу), 10 691 танк, 26 774 артсистеми, 22 307 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Інші напрямки

На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Операція ЗСУ на Курщині

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили вісім атак російських загарбників, ще три боєзіткнення продовжуються. Противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 КАБ, здійснив 279 обстрілів, зокрема 17 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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