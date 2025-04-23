Оккупанты ударили дроном по Никополю: трое раненых, среди них два ребенка
Днем в среду, 23 апреля, российские оккупанты атаковали дроном Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки ранены женщина с двумя дочерьми.
Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Опять пострадавшие на Никопольщине. На этот раз - в райцентре. Из-за удара FPV-дроном пострадали три человека. В больницу обратилась 23-летняя женщина с двумя дочерьми. Одной девочке три годика, другой - только исполнился год", - рассказал чиновник.
Всем оказана медицинская помощь. Пострадавшие будут лечиться дома.
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Розумію, бажання помсти - це справедлива по відношенню до під@рів дія, але помста - це блюдо, яке подається холодним!