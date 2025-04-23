РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Никопольщины
337 5

Оккупанты ударили дроном по Никополю: трое раненых, среди них два ребенка

дрон рф атаковал Никополь

Днем в среду, 23 апреля, российские оккупанты атаковали дроном Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки ранены женщина с двумя дочерьми.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять пострадавшие на Никопольщине. На этот раз - в райцентре. Из-за удара FPV-дроном пострадали три человека. В больницу обратилась 23-летняя женщина с двумя дочерьми. Одной девочке три годика, другой - только исполнился год", - рассказал чиновник.

Всем оказана медицинская помощь. Пострадавшие будут лечиться дома.

Смотрите также: Вражеским обстрелам подверглись два района Днепропетровщины: двое пострадавших, повреждены дома, предприятие и админздание. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27165) атака (376) Никополь (1022) Днепропетровская область (3953) Никопольский район (194)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти дурню пишеш. Що тобі дасть "розх@ярена" дитяча лікарня? Що це дасть нашій державі?
Розумію, бажання помсти - це справедлива по відношенню до під@рів дія, але помста - це блюдо, яке подається холодним!
показать весь комментарий
23.04.2025 17:54 Ответить
Вивезіть дітей з Нікополя та інших прифронтових міст ,адже варвари свідомо знищують мирне населення.
показать весь комментарий
23.04.2025 17:34 Ответить
Невже не можна відслідкувати кубло тих, хто керує тими дронами?
показать весь комментарий
23.04.2025 19:07 Ответить
Можна - ці підари сидять на дахах ядерних енергоблоків Запорізької АС.А вечорами разом з підаром Гроссі бухають!Вони ж друзі.
показать весь комментарий
23.04.2025 19:19 Ответить
 
 