Оккупанты ударили дроном по Никополю: трое раненых, среди них два ребенка

Днем в среду, 23 апреля, российские оккупанты атаковали дроном Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки ранены женщина с двумя дочерьми.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять пострадавшие на Никопольщине. На этот раз - в райцентре. Из-за удара FPV-дроном пострадали три человека. В больницу обратилась 23-летняя женщина с двумя дочерьми. Одной девочке три годика, другой - только исполнился год", - рассказал чиновник.

Всем оказана медицинская помощь. Пострадавшие будут лечиться дома.

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