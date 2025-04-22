Вражеским обстрелам подверглись два района Днепропетровщины: двое пострадавших, повреждены дома, предприятие и админздание. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 22 апреля россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Синельниковского района

В частности, на Синельниковщине под прицелом были Новопавловская и Межевская громады. По ним противник ударил КАБами и дронами-камикадзе.



Вследствие атаки пострадали два мужчины 65 и 85 лет. Им оказывают необходимую помощь.

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Всего в населенных пунктах района разрушены 2 частных дома, еще 13 - изуродованы. В одном из домов произошло возгорание, которое потушили. Также разбито авто.

Атаки на Никопольский район

На Никопольщине взрывы раздавались в Никополе, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах. Туда враг направил БпЛА и тяжелую артиллерию.

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Отмечается, что люди уцелели. Впрочем, без разрушений не обошлось. Повреждена инфраструктура, админздание, предприятие и дом местных. Огнем охватило машину. Есть и побитая машина.



