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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Вражеским обстрелам подверглись два района Днепропетровщины: двое пострадавших, повреждены дома, предприятие и админздание. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 22 апреля россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Синельниковского района

В частности, на Синельниковщине под прицелом были Новопавловская и Межевская громады. По ним противник ударил КАБами и дронами-камикадзе.

Вследствие атаки пострадали два мужчины 65 и 85 лет. Им оказывают необходимую помощь.

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Всего в населенных пунктах района разрушены 2 частных дома, еще 13 - изуродованы. В одном из домов произошло возгорание, которое потушили. Также разбито авто.

Атаки на Никопольский район

На Никопольщине взрывы раздавались в Никополе, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах. Туда враг направил БпЛА и тяжелую артиллерию.

Обстрелы Никопольщины

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Отмечается, что люди уцелели. Впрочем, без разрушений не обошлось. Повреждена инфраструктура, админздание, предприятие и дом местных. Огнем охватило машину. Есть и побитая машина.

Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины

Автор: 

обстрел (27165) Никополь (1022) Днепропетровская область (3953) Никопольский район (194) Синельниковский район (52)


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