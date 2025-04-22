Вражеским обстрелам подверглись два района Днепропетровщины: двое пострадавших, повреждены дома, предприятие и админздание. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 22 апреля россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и повреждения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Синельниковского района
В частности, на Синельниковщине под прицелом были Новопавловская и Межевская громады. По ним противник ударил КАБами и дронами-камикадзе.
Вследствие атаки пострадали два мужчины 65 и 85 лет. Им оказывают необходимую помощь.
Всего в населенных пунктах района разрушены 2 частных дома, еще 13 - изуродованы. В одном из домов произошло возгорание, которое потушили. Также разбито авто.
Атаки на Никопольский район
На Никопольщине взрывы раздавались в Никополе, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах. Туда враг направил БпЛА и тяжелую артиллерию.
Отмечается, что люди уцелели. Впрочем, без разрушений не обошлось. Повреждена инфраструктура, админздание, предприятие и дом местных. Огнем охватило машину. Есть и побитая машина.
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