Ворожих обстрілів зазнали два райони Дніпропетровщини: двоє постраждалих, пошкоджено будинки, підприємство та адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Протягом дня 22 квітня росіяни атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли Синельниківського району

Так, на Синельниківщині під прицілом були Новопавлівська та Межівська громади. По ним противник вдарив КАБами та дронами-камікадзе.



Унаслідок атаки постраждали два чоловіки 65 та 85 років. Їм надають необхідну допомогу.

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Загалом у населених пунктах району зруйновано 2 приватні будинки, ще 13 – понівечені. В одній з осель сталося займання, яке загасили. Також потрощено авто.

Атаки на Нікопольський район

На Нікопольщині вибухи лунали у Нікополі, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Туди ворог скерував БпЛА й важку артилерію.

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Зазначається, що люди вціліли. Втім, без руйнувань не минулося. Пошкоджено інфраструктуру, адмінбудівлю, підприємство та будинок місцевих. Вогнем охопило машину. Є й побита автівка.



