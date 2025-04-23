Окупанти вдарили дроном по Нікополю: троє поранених, серед них дві дитини
Вдень середи, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки поранені жінка з двома доньками.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову потерпілі на Нікопольщині. Цього разу – у райцентрі. Через удар FPV-дроном постраждали троє людей. До лікарні звернулася 23-річна жінка з двома доньками. Одній дівчинці три рочки, іншій – щойно виповнився рік", - розповів посадовець.
Усім надано медичну допомогу. Постраждалі лікуватимуться вдома.
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Розумію, бажання помсти - це справедлива по відношенню до під@рів дія, але помста - це блюдо, яке подається холодним!