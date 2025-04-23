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Новини Обстріли Нікопольщини
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Окупанти вдарили дроном по Нікополю: троє поранених, серед них дві дитини

дрон рф атакував Нікополь

Вдень середи, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки поранені жінка з двома доньками.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову потерпілі на Нікопольщині. Цього разу – у райцентрі. Через удар FPV-дроном постраждали троє людей. До лікарні звернулася 23-річна жінка з двома доньками. Одній дівчинці три рочки, іншій – щойно виповнився рік", - розповів посадовець.

Усім надано медичну допомогу. Постраждалі лікуватимуться вдома.

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Автор: 

обстріл (28523) атака (344) Нікополь (1191) Дніпропетровська область (3729) Нікопольський район (196)


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Ти дурню пишеш. Що тобі дасть "розх@ярена" дитяча лікарня? Що це дасть нашій державі?
Розумію, бажання помсти - це справедлива по відношенню до під@рів дія, але помста - це блюдо, яке подається холодним!
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23.04.2025 17:54 Відповісти
Вивезіть дітей з Нікополя та інших прифронтових міст ,адже варвари свідомо знищують мирне населення.
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23.04.2025 17:34 Відповісти
Невже не можна відслідкувати кубло тих, хто керує тими дронами?
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23.04.2025 19:07 Відповісти
Можна - ці підари сидять на дахах ядерних енергоблоків Запорізької АС.А вечорами разом з підаром Гроссі бухають!Вони ж друзі.
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23.04.2025 19:19 Відповісти
 
 