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РФ достигнет своих целей в войне в Украине "мирным или военным путем", - Песков

Кремль назвал цели в войне РФ против Украины

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет достичь своих целей в начатой войне против Украины "мирным или военным путем".

Об этом он в интервью Le Point, которое цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим достичь своих целей. Мирным или военным путем", - утверждает Песков.

По его словам, президент США Дональд Трамп не назначал крайнюю дату установления перемирия в Украине, поэтому Россия также не считает уместным назначение каких-либо сроков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о срыве переговоров по Украине в Лондоне: Не удалось сблизить позиции по некоторым вопросам

"Путин уважает Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога - это абсурд. Каждый из них защищает прежде всего интересы своей страны. Их объединяет то, что они готовы решать самые сложные вопросы путем дискуссий", - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что встреча Трампа и Путина должна быть "продуктивной", а сейчас ведется подготовительная работа по этому поводу.

Автор: 

Песков Дмитрий (1877) россия (95546) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+37
Ну если цель была отсосать то оно конечно ...
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23.04.2025 19:52
+29
Якщо в результаті миру росія досягне своїх цілей то війна однозначно кращий вибір
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23.04.2025 19:51
+25
Або не досягне не мирним і не військовим шляхом, або подохне, або розвалиться. Так званий кремлівський мордор вже на останньому подиху. Вони явно не взмозі даля тягнути цю війну. Тому срущий в чемодан кремлівський маразматик так панікує.
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23.04.2025 19:53
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Якщо в результаті миру росія досягне своїх цілей то війна однозначно кращий вибір
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23.04.2025 19:51 Ответить
Ти вже на війні?
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23.04.2025 20:03 Ответить
А ти на окупованій території?
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23.04.2025 20:05 Ответить
Похер де я. Не треба розказувати про війну, якщо сам не готовий (чи не можеш) брати участь в ній. Вмирати будеш не ти.
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23.04.2025 20:09 Ответить
Чим скоріше ця війна перетвориться на світову,тим краще. І оці твої балачки на цьому закінчаться.
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23.04.2025 20:33 Ответить
Та похер. Тоді нам легше буде. А то зараз ми віддуваємось за половину Європи, отримуючи подачки при цьому. Бо вони бачте, не встигають наростити виробництво бк.
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23.04.2025 20:40 Ответить
Ну звісно під касапом тобі буде легше...
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24.04.2025 10:57 Ответить
А ти готовий вмерти? байдуже від чого...на коли намітив цю продцедуру?
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23.04.2025 20:51 Ответить
Де я написав що готовий вмерти? Проблеми з визначенням контексту написання? Звернись до chatgpt.
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23.04.2025 20:56 Ответить
Так
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23.04.2025 20:21 Ответить
Що насправді кажуть Трамп і путлєр: "Україно, ось тобі мотузка - маєш сама повіситися, бо інакше ми тебе розстріляємо".
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23.04.2025 20:06 Ответить
на диване ******* сидишь а другим в окопы?
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23.04.2025 20:20 Ответить
Кацапа забув спитати
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23.04.2025 20:22 Ответить
це козломордий троль під французьким і іншими прапорцями - не відповідай Їм. Зразу в бан їх таких
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23.04.2025 20:55 Ответить
Ну если цель была отсосать то оно конечно ...
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23.04.2025 19:52 Ответить
Подобный пердёж ртом от письки обычно говорит об истерике у ботоксной дряни. "Цели спецоперации будут достигнуты".... Шёл четвертый год достижений.
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23.04.2025 20:37 Ответить
Отримати по пиці і сказати , що це і була мета , а отже - вона досягнута ...))
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23.04.2025 23:01 Ответить
Ну,скажете "гоп",як що буде результат. Для такого темпу років ще 100,путін точно не доживе.
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23.04.2025 19:52 Ответить
Піськова пуйлохотелка, яка давно на пів-шостої, зараз в гангренозній стадії та відпадання.
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23.04.2025 19:53 Ответить
Або не досягне не мирним і не військовим шляхом, або подохне, або розвалиться. Так званий кремлівський мордор вже на останньому подиху. Вони явно не взмозі даля тягнути цю війну. Тому срущий в чемодан кремлівський маразматик так панікує.
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23.04.2025 19:53 Ответить
Дурень думкой багатіє.
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23.04.2025 19:53 Ответить
хера большого и флаг в пасть
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23.04.2025 19:54 Ответить
Від слів " путін поважає трампа" в останнього стався неочікуваний оргазм
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23.04.2025 19:54 Ответить
Помокріло в сфінктері?
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23.04.2025 19:58 Ответить
А ще йому подобається як гебняві шльондри на нього пісяють
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23.04.2025 20:01 Ответить
Здохни фашиський виродку ,що ж Трамп добре підіграв найкривавішому терористу світу.
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23.04.2025 19:54 Ответить
********** дипломати блискавчино вибирають всю слабину
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23.04.2025 19:55 Ответить
Колись і на вас іроди знайдеться така сама росія .
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23.04.2025 19:55 Ответить
пєсков-накасі викусі...
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23.04.2025 19:55 Ответить
І тиснуть на Трампа шантажем, як на якесь чмо а не на президента Америки, і одразу ж пидлизують "путін поважає Трампа..", срань з болота.
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23.04.2025 19:55 Ответить
РАШИСТ .КОТРИЙ ПРИЙШОВ В УКРАЇНУ ВІЙНОЮ.ЩОБ ВБИВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ІНШОГО ВИБОРУ ДЛЯ УКРАЇНИ ,ЯК ВОЮВАТИ - НЕ ЗАЛИШИВ. ВСІЙ СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ ВАРТО ЗАПАМЯТАТИ .ЧОГО ВАРТУЮТЬ ДОМОВЛЕНОСТІ ІЗ СВІТОВИМИ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИМИ ПОКИДЬКАМИ І НЕГІДНИКАМИ.ТА СПІВУЧАСНИКАМИ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ТА РУЙНАЦІЇ І ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ...
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23.04.2025 19:56 Ответить
А досі що вам заважало?
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23.04.2025 19:56 Ответить
После провала "Краснова" будет ооочень много понтов!!!
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23.04.2025 19:57 Ответить
мирним - це значить через трампона змусити нас капіталювати. А воєнним у вас не вийде, мокалі, ви вже воюєте на всілюках. Вся рашка тримається на понтах за якими один великий ніщо
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23.04.2025 19:57 Ответить
..ось вам піндоси і вілповідь на те. що рашисти не зупиняться ніколи. після заморозки через деякий час підуть знову!!!
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23.04.2025 19:57 Ответить
Щось поки у вас не дуже виходить. А ціну на нафту Донні опустив через велику повагу до пу? Повага повагою, а грошики окремо
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23.04.2025 20:00 Ответить
Вы уже достигли, чего хотели - вечного проклятия и презрения, на сто лет вперёд!

Никогда вы не получите Украину, быстрее сами все сгорите в ядерном огне, да будет так, аминь.
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23.04.2025 20:02 Ответить
Пафосный и льстивый пи#дёж ни о чём. Как и полагается прессекретарю.
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23.04.2025 20:03 Ответить
хіба?
як на мене - кожне слово вивірене, своєчасне та має певну мету
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23.04.2025 20:15 Ответить
9 травня покаже чи наступив перелом у війні ... І тоді буде не все так "однозначно"
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23.04.2025 20:03 Ответить
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23.04.2025 20:10 Ответить
Для цього зелю і поставили презедентом,завдяки порожнім макітрам зевиборця,не даремно пукін повторює що все йде за планом,сросія свій непотріб утілізувала,а в Україні вибивають розумне,творче,працьовите населення чоловічої статі, що може ченити опір сросійській наволочі.
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23.04.2025 20:15 Ответить
У них пластинка заела, три года одно и тоже, а воз и ныне там
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23.04.2025 20:21 Ответить
в украине - ЦУЦВАНГ
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23.04.2025 20:21 Ответить
😂 уточні, у ково імєнно!?
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23.04.2025 20:25 Ответить
Це в рашці цуцванг . Україна тримається , та знищує кацапську навалу.
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23.04.2025 20:28 Ответить
когда уже кремлевским говорунам начнут доставлять персональные "самокаты" ?
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23.04.2025 20:29 Ответить
Смоктати кацапи будуть чи за ліву щоку чи за праву.
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23.04.2025 20:31 Ответить
Якщо Америка , за словами трампа, захищає у питанні війни свої цілі, увесь Західний світ має посилати його напуй і то вже. Побачивши план тромба, європейські лідери не мали би вʼяло робити заяви, а хором сказати, що Америка більш не може бути посередником, тому що відстоює інтереси агресора і являється співучасником рашистських злочинів. А покищо ми бачимо тихі , боязкі заяви в сторону банди ********* рудого диктатора.
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23.04.2025 20:31 Ответить
Віримо що так буде, кілька мільйонів знищених кацапів і розвал кацапстану на 20-30 маленьких держав, дуже хороші цілі!
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23.04.2025 20:32 Ответить
це як аутотренінг якщо довго повторювати, то допомагає
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23.04.2025 20:35 Ответить
Так цілей немає, а той дериліум що ви своїми тимчасово цілими головами гавкаєте - звичайне відтягування невідворотного розпаду московії за рахунок війни відтерміноване
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23.04.2025 20:35 Ответить
Ага... за три дня
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23.04.2025 20:37 Ответить
Україна вже перемогла кацапію ,
судячи з того , що орки за ці роки втратили в рази більше
своіх кацапів на цій безглуздій війні
і не змогли завоювати жодноі області в нашій краіні в іі кордонах !!
Тому побажання туалетному йоршику і кремлівському виродку :
ідіть до пекла , бо кабиздох вас зачекався 😣

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23.04.2025 20:38 Ответить
а заметили как синхронно (и очевидно что согласовано) кремлевские террористы и Белый Дом давят своими заявлениями на Украину ?
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23.04.2025 20:38 Ответить
Одна банда - видно по всьому 😡
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23.04.2025 20:44 Ответить
4-ий рік досягає і ніяк не може досягти. Ще й Курщина і Білгородщина по-ходу до України перейдуть
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23.04.2025 20:42 Ответить
Та краще б Кубань
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23.04.2025 21:16 Ответить
Ще років 100 і обов'язково. Одразу, як Брєжнєв комунізм побудує. 😁
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23.04.2025 20:49 Ответить
*** тебе а не Украина,нацистский ублюдок!
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23.04.2025 21:13 Ответить
Їхня (та їх справжніх хазяїв) мета це впершу чергу → знищити рф.
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23.04.2025 21:24 Ответить
Як тільки свиснеш в свою піську, так і зразу!
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23.04.2025 21:27 Ответить
Запомни шестірка ху...ловська,в війну грають вдвох.Закон бумеранга не відміняли.
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23.04.2025 21:34 Ответить
Ну що миролюбці херови, хто тут верещав що потрібно погоджуватись на мирний план Тромба. Чи ви думали ***** залишить свою мету повністю захопити і знищити Україну? Просто за допомогою мирних планів і перемир'їв для ***** легше було б захопити Україну
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23.04.2025 22:23 Ответить
Эта єслі кройцєр "мацква" всплывьёт...
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24.04.2025 00:13 Ответить
Кацапи, не досягнуть своїх цілей ні мирним, ні військовим шляхом. Ось побачите.
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24.04.2025 00:16 Ответить
 
 