Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет достичь своих целей в начатой войне против Украины "мирным или военным путем".

Об этом он в интервью Le Point, которое цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим достичь своих целей. Мирным или военным путем", - утверждает Песков.

По его словам, президент США Дональд Трамп не назначал крайнюю дату установления перемирия в Украине, поэтому Россия также не считает уместным назначение каких-либо сроков.

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"Путин уважает Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога - это абсурд. Каждый из них защищает прежде всего интересы своей страны. Их объединяет то, что они готовы решать самые сложные вопросы путем дискуссий", - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что встреча Трампа и Путина должна быть "продуктивной", а сейчас ведется подготовительная работа по этому поводу.