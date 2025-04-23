РФ достигнет своих целей в войне в Украине "мирным или военным путем", - Песков
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет достичь своих целей в начатой войне против Украины "мирным или военным путем".
Об этом он в интервью Le Point, которое цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим достичь своих целей. Мирным или военным путем", - утверждает Песков.
По его словам, президент США Дональд Трамп не назначал крайнюю дату установления перемирия в Украине, поэтому Россия также не считает уместным назначение каких-либо сроков.
"Путин уважает Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога - это абсурд. Каждый из них защищает прежде всего интересы своей страны. Их объединяет то, что они готовы решать самые сложные вопросы путем дискуссий", - заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что встреча Трампа и Путина должна быть "продуктивной", а сейчас ведется подготовительная работа по этому поводу.
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Никогда вы не получите Украину, быстрее сами все сгорите в ядерном огне, да будет так, аминь.
як на мене - кожне слово вивірене, своєчасне та має певну мету
судячи з того , що орки за ці роки втратили в рази більше
своіх кацапів на цій безглуздій війні
і не змогли завоювати жодноі області в нашій краіні в іі кордонах !!
Тому побажання туалетному йоршику і кремлівському виродку :
ідіть до пекла , бо кабиздох вас зачекався 😣