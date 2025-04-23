РФ досягне своїх цілей у війні в Україні "мирним або військовим шляхом", - Пєсков
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія зможе досягти своїх цілей у розпочатій війні проти України "мирним або військовим шляхом".
Про це він в інтерв'ю Le Point, яке цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо досягти своїх цілей. Мирним або військовим шляхом", - стверджує Пєсков.
За його словами, президент США Дональд Трамп не призначав крайню дату встановлення перемир'я в Україні, тому Росія також не вважає доречним призначення будь-яких термінів.
"Путін поважає Трампа, і вони сходяться на думці, що відмова від діалогу - це абсурд. Кожен із них захищає насамперед інтереси своєї країни. Їх об'єднує те, що вони готові вирішувати найскладніші питання шляхом дискусій", - заявив Пєсков.
Речник Кремля додав, що зустріч Трампа і Путіна має бути "продуктивною", а зараз ведеться підготовча робота щодо цього.
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Никогда вы не получите Украину, быстрее сами все сгорите в ядерном огне, да будет так, аминь.
як на мене - кожне слово вивірене, своєчасне та має певну мету
судячи з того , що орки за ці роки втратили в рази більше
своіх кацапів на цій безглуздій війні
і не змогли завоювати жодноі області в нашій краіні в іі кордонах !!
Тому побажання туалетному йоршику і кремлівському виродку :
ідіть до пекла , бо кабиздох вас зачекався 😣