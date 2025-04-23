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РФ досягне своїх цілей у війні в Україні "мирним або військовим шляхом", - Пєсков

Кремль назвав цілі у війні РФ проти України

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія зможе досягти своїх цілей у розпочатій війні проти України "мирним або військовим шляхом".

Про це він в інтерв'ю Le Point, яке цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо досягти своїх цілей. Мирним або військовим шляхом", - стверджує Пєсков.

За його словами, президент США Дональд Трамп не призначав крайню дату встановлення перемир'я в Україні, тому Росія також не вважає доречним призначення будь-яких термінів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про зрив переговорів щодо України в Лондоні: Не вдалося наблизити позиції з деяких питань

"Путін поважає Трампа, і вони сходяться на думці, що відмова від діалогу - це абсурд. Кожен із них захищає насамперед інтереси своєї країни. Їх об'єднує те, що вони готові вирішувати найскладніші питання шляхом дискусій", - заявив Пєсков.

Речник Кремля додав, що зустріч Трампа і Путіна має бути "продуктивною", а зараз ведеться підготовча робота щодо цього.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) росія (65223) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+37
Ну если цель была отсосать то оно конечно ...
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23.04.2025 19:52
+29
Якщо в результаті миру росія досягне своїх цілей то війна однозначно кращий вибір
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23.04.2025 19:51
+25
Або не досягне не мирним і не військовим шляхом, або подохне, або розвалиться. Так званий кремлівський мордор вже на останньому подиху. Вони явно не взмозі даля тягнути цю війну. Тому срущий в чемодан кремлівський маразматик так панікує.
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23.04.2025 19:53
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Якщо в результаті миру росія досягне своїх цілей то війна однозначно кращий вибір
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23.04.2025 19:51 Відповісти
Ти вже на війні?
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23.04.2025 20:03 Відповісти
А ти на окупованій території?
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23.04.2025 20:05 Відповісти
Похер де я. Не треба розказувати про війну, якщо сам не готовий (чи не можеш) брати участь в ній. Вмирати будеш не ти.
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23.04.2025 20:09 Відповісти
Чим скоріше ця війна перетвориться на світову,тим краще. І оці твої балачки на цьому закінчаться.
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23.04.2025 20:33 Відповісти
Та похер. Тоді нам легше буде. А то зараз ми віддуваємось за половину Європи, отримуючи подачки при цьому. Бо вони бачте, не встигають наростити виробництво бк.
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23.04.2025 20:40 Відповісти
Ну звісно під касапом тобі буде легше...
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24.04.2025 10:57 Відповісти
А ти готовий вмерти? байдуже від чого...на коли намітив цю продцедуру?
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23.04.2025 20:51 Відповісти
Де я написав що готовий вмерти? Проблеми з визначенням контексту написання? Звернись до chatgpt.
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23.04.2025 20:56 Відповісти
Так
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23.04.2025 20:21 Відповісти
Що насправді кажуть Трамп і путлєр: "Україно, ось тобі мотузка - маєш сама повіситися, бо інакше ми тебе розстріляємо".
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23.04.2025 20:06 Відповісти
Кацапа забув спитати
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23.04.2025 20:22 Відповісти
це козломордий троль під французьким і іншими прапорцями - не відповідай Їм. Зразу в бан їх таких
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23.04.2025 20:55 Відповісти
Ну если цель была отсосать то оно конечно ...
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23.04.2025 19:52 Відповісти
Подобный пердёж ртом от письки обычно говорит об истерике у ботоксной дряни. "Цели спецоперации будут достигнуты".... Шёл четвертый год достижений.
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23.04.2025 20:37 Відповісти
Отримати по пиці і сказати , що це і була мета , а отже - вона досягнута ...))
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23.04.2025 23:01 Відповісти
Ну,скажете "гоп",як що буде результат. Для такого темпу років ще 100,путін точно не доживе.
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23.04.2025 19:52 Відповісти
Піськова пуйлохотелка, яка давно на пів-шостої, зараз в гангренозній стадії та відпадання.
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23.04.2025 19:53 Відповісти
Або не досягне не мирним і не військовим шляхом, або подохне, або розвалиться. Так званий кремлівський мордор вже на останньому подиху. Вони явно не взмозі даля тягнути цю війну. Тому срущий в чемодан кремлівський маразматик так панікує.
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23.04.2025 19:53 Відповісти
Дурень думкой багатіє.
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23.04.2025 19:53 Відповісти
хера большого и флаг в пасть
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23.04.2025 19:54 Відповісти
Від слів " путін поважає трампа" в останнього стався неочікуваний оргазм
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23.04.2025 19:54 Відповісти
Помокріло в сфінктері?
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23.04.2025 19:58 Відповісти
А ще йому подобається як гебняві шльондри на нього пісяють
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23.04.2025 20:01 Відповісти
Здохни фашиський виродку ,що ж Трамп добре підіграв найкривавішому терористу світу.
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23.04.2025 19:54 Відповісти
********** дипломати блискавчино вибирають всю слабину
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23.04.2025 19:55 Відповісти
Колись і на вас іроди знайдеться така сама росія .
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23.04.2025 19:55 Відповісти
пєсков-накасі викусі...
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23.04.2025 19:55 Відповісти
І тиснуть на Трампа шантажем, як на якесь чмо а не на президента Америки, і одразу ж пидлизують "путін поважає Трампа..", срань з болота.
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23.04.2025 19:55 Відповісти
РАШИСТ .КОТРИЙ ПРИЙШОВ В УКРАЇНУ ВІЙНОЮ.ЩОБ ВБИВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ІНШОГО ВИБОРУ ДЛЯ УКРАЇНИ ,ЯК ВОЮВАТИ - НЕ ЗАЛИШИВ. ВСІЙ СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ ВАРТО ЗАПАМЯТАТИ .ЧОГО ВАРТУЮТЬ ДОМОВЛЕНОСТІ ІЗ СВІТОВИМИ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИМИ ПОКИДЬКАМИ І НЕГІДНИКАМИ.ТА СПІВУЧАСНИКАМИ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ТА РУЙНАЦІЇ І ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ...
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23.04.2025 19:56 Відповісти
А досі що вам заважало?
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23.04.2025 19:56 Відповісти
После провала "Краснова" будет ооочень много понтов!!!
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23.04.2025 19:57 Відповісти
мирним - це значить через трампона змусити нас капіталювати. А воєнним у вас не вийде, мокалі, ви вже воюєте на всілюках. Вся рашка тримається на понтах за якими один великий ніщо
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23.04.2025 19:57 Відповісти
..ось вам піндоси і вілповідь на те. що рашисти не зупиняться ніколи. після заморозки через деякий час підуть знову!!!
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23.04.2025 19:57 Відповісти
Щось поки у вас не дуже виходить. А ціну на нафту Донні опустив через велику повагу до пу? Повага повагою, а грошики окремо
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23.04.2025 20:00 Відповісти
Вы уже достигли, чего хотели - вечного проклятия и презрения, на сто лет вперёд!

Никогда вы не получите Украину, быстрее сами все сгорите в ядерном огне, да будет так, аминь.
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23.04.2025 20:02 Відповісти
Пафосный и льстивый пи#дёж ни о чём. Как и полагается прессекретарю.
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23.04.2025 20:03 Відповісти
хіба?
як на мене - кожне слово вивірене, своєчасне та має певну мету
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23.04.2025 20:15 Відповісти
9 травня покаже чи наступив перелом у війні ... І тоді буде не все так "однозначно"
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23.04.2025 20:03 Відповісти
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23.04.2025 20:10 Відповісти
Для цього зелю і поставили презедентом,завдяки порожнім макітрам зевиборця,не даремно пукін повторює що все йде за планом,сросія свій непотріб утілізувала,а в Україні вибивають розумне,творче,працьовите населення чоловічої статі, що може ченити опір сросійській наволочі.
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23.04.2025 20:15 Відповісти
У них пластинка заела, три года одно и тоже, а воз и ныне там
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23.04.2025 20:21 Відповісти
😂 уточні, у ково імєнно!?
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23.04.2025 20:25 Відповісти
Це в рашці цуцванг . Україна тримається , та знищує кацапську навалу.
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23.04.2025 20:28 Відповісти
когда уже кремлевским говорунам начнут доставлять персональные "самокаты" ?
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23.04.2025 20:29 Відповісти
Смоктати кацапи будуть чи за ліву щоку чи за праву.
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23.04.2025 20:31 Відповісти
Якщо Америка , за словами трампа, захищає у питанні війни свої цілі, увесь Західний світ має посилати його напуй і то вже. Побачивши план тромба, європейські лідери не мали би вʼяло робити заяви, а хором сказати, що Америка більш не може бути посередником, тому що відстоює інтереси агресора і являється співучасником рашистських злочинів. А покищо ми бачимо тихі , боязкі заяви в сторону банди ********* рудого диктатора.
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23.04.2025 20:31 Відповісти
Віримо що так буде, кілька мільйонів знищених кацапів і розвал кацапстану на 20-30 маленьких держав, дуже хороші цілі!
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23.04.2025 20:32 Відповісти
це як аутотренінг якщо довго повторювати, то допомагає
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23.04.2025 20:35 Відповісти
Так цілей немає, а той дериліум що ви своїми тимчасово цілими головами гавкаєте - звичайне відтягування невідворотного розпаду московії за рахунок війни відтерміноване
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23.04.2025 20:35 Відповісти
Ага... за три дня
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23.04.2025 20:37 Відповісти
Україна вже перемогла кацапію ,
судячи з того , що орки за ці роки втратили в рази більше
своіх кацапів на цій безглуздій війні
і не змогли завоювати жодноі області в нашій краіні в іі кордонах !!
Тому побажання туалетному йоршику і кремлівському виродку :
ідіть до пекла , бо кабиздох вас зачекався 😣

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23.04.2025 20:38 Відповісти
а заметили как синхронно (и очевидно что согласовано) кремлевские террористы и Белый Дом давят своими заявлениями на Украину ?
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23.04.2025 20:38 Відповісти
Одна банда - видно по всьому 😡
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23.04.2025 20:44 Відповісти
4-ий рік досягає і ніяк не може досягти. Ще й Курщина і Білгородщина по-ходу до України перейдуть
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23.04.2025 20:42 Відповісти
Та краще б Кубань
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23.04.2025 21:16 Відповісти
Ще років 100 і обов'язково. Одразу, як Брєжнєв комунізм побудує. 😁
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23.04.2025 20:49 Відповісти
*** тебе а не Украина,нацистский ублюдок!
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23.04.2025 21:13 Відповісти
Їхня (та їх справжніх хазяїв) мета це впершу чергу → знищити рф.
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23.04.2025 21:24 Відповісти
Як тільки свиснеш в свою піську, так і зразу!
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23.04.2025 21:27 Відповісти
Запомни шестірка ху...ловська,в війну грають вдвох.Закон бумеранга не відміняли.
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23.04.2025 21:34 Відповісти
Ну що миролюбці херови, хто тут верещав що потрібно погоджуватись на мирний план Тромба. Чи ви думали ***** залишить свою мету повністю захопити і знищити Україну? Просто за допомогою мирних планів і перемир'їв для ***** легше було б захопити Україну
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23.04.2025 22:23 Відповісти
Эта єслі кройцєр "мацква" всплывьёт...
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24.04.2025 00:13 Відповісти
Кацапи, не досягнуть своїх цілей ні мирним, ні військовим шляхом. Ось побачите.
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24.04.2025 00:16 Відповісти
 
 