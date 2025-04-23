РФ досягне своїх цілей у війні в Україні "мирним або військовим шляхом", - Пєсков

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія зможе досягти своїх цілей у розпочатій війні проти України "мирним або військовим шляхом".

Про це він в інтерв'ю Le Point, яке цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо досягти своїх цілей. Мирним або військовим шляхом", - стверджує Пєсков.

За його словами, президент США Дональд Трамп не призначав крайню дату встановлення перемир'я в Україні, тому Росія також не вважає доречним призначення будь-яких термінів.

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"Путін поважає Трампа, і вони сходяться на думці, що відмова від діалогу - це абсурд. Кожен із них захищає насамперед інтереси своєї країни. Їх об'єднує те, що вони готові вирішувати найскладніші питання шляхом дискусій", - заявив Пєсков.

Речник Кремля додав, що зустріч Трампа і Путіна має бути "продуктивною", а зараз ведеться підготовча робота щодо цього.