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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражен завод по производству ударных БпЛА в Елабуге, более чем в 1000 км от госграницы Украины, - Генштаб

Поражен завод по производству ударных БпЛА в Татарстане

В среду, 23 апреля, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили завод по производству ударных беспилотников на территории РФ, что на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Силы обороны осуществили огневое поражение производства ударных БпЛА ("Герань-2", типа "Шахед" и другие).

Производственная мощность предприятия около 300 различных БпЛА в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ) на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.

"Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА. Результаты поражения уточняются.

Этот удар является справедливым ответом Украины в отношении российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине", - добавили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атакуют российскую Елабугу: "Рядом, вон летит!". ВИДЕО

Ранее сообщалось, что днем 23 апреля неизвестные дроны атакуют российский город Елабуга в Татарстане.

Автор: 

беспилотник (3601) Генштаб ВС (6280) Татарстан (31) Шахед (1001) Удары по РФ (279)


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Топ комментарии
+23
Якщо вразили, а не вікна повибивали то це добряча новина. Слава ЗСУ!
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23.04.2025 20:06
+18
Дуже гарна новина...
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23.04.2025 20:03
+13
За 6 років Зеленський міг впровадити програму виробництва ракет, але на потік він поставив щоденні відосики як той казкар "ДідПанас".
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23.04.2025 20:23
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Дуже гарна новина...
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23.04.2025 20:03 Ответить
...всім виконавцям-респектище...
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23.04.2025 20:05 Ответить
Недаремно тромпло верещить, Всьо пропало!
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23.04.2025 20:09 Ответить
Якщо вразили, а не вікна повибивали то це добряча новина. Слава ЗСУ!
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23.04.2025 20:06 Ответить
Куча народу біля заводу знімали ці відосіки та не парились. От якби балістика з касетою прилетіла, а так повірим Генштабу на слово.
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23.04.2025 20:07 Ответить
За 6 років Зеленський міг впровадити програму виробництва ракет, але на потік він поставив щоденні відосики як той казкар "ДідПанас".
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23.04.2025 20:23 Ответить
дід Понос
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23.04.2025 21:08 Ответить
Это очень и очень хорошо странно что кацапы не сказали что это из-за брошенного окурка завод по писте пошёл, как давеча склад .
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23.04.2025 20:09 Ответить
От брошенного с украинского беспилотника окурка. 👌
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23.04.2025 20:19 Ответить
Нарешті...
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23.04.2025 20:13 Ответить
Дай Боже і купу працівникив відправили до Кобзона у Пекло.
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23.04.2025 20:15 Ответить
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23.04.2025 20:18 Ответить
Так вот почему "Шахеды" черные - их негры собирают!
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23.04.2025 20:20 Ответить
Колись татари були гордим войовничим народом, а стали... кацапами.
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23.04.2025 20:20 Ответить
Цех фінальноі збірки БпЛА ,
накрився мідним тазом і це супер 😀
Кацапи , так буде з кожним вашим заводом ,
який виготовляє зброю для війни в Україні !!
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23.04.2025 20:25 Ответить
Kерівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко - торік на заводі в "Алабузі" було виготовлено понад 6 000 дронів типу Shahed/"Герань", а також тисячі дронів приманок.

Цього року, за його інформацією, була поставлена задача виробляти там 8 000 - 10 000 "шахедів" і не менше 15 000 дронів-обманок.
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23.04.2025 20:27 Ответить
Давно ждали этой новости.
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23.04.2025 20:32 Ответить
от дрони-приманки і приманили щось вибухове на завод.
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23.04.2025 20:34 Ответить
Як би там не було, поки в Алабугу не прилетить 4-10 ракет з боєголовками по 500кг. кожна, все це......ну так, добре але......
Але не прилетить, за це можна дякувати багатьом людям, але особливо, такому собі Володимиру Олександровичу та його команді, котрі все зробили, щоб ВПК рашистів не постраждав.
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23.04.2025 20:37 Ответить
Потрібно кожен день так бити по десятках заводів та звичайних кацапстанцях які беруть участь у війні проти України!
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23.04.2025 20:38 Ответить
треба туди через день літати, бо ночі коротшають, а летіти туди від кордону десять годин, і це по прямій. А татарські кацапи у тій ******** в останній рік до двох корпусів у сім гектарів ще набудували декілька з критими надземними переходами між корпусами.
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23.04.2025 20:39 Ответить
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23.04.2025 20:40 Ответить
Так є ж відео! Чому не виставляєте?
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23.04.2025 20:48 Ответить
Тільки бити треба не вночі, а вдень, коли ці цехи повні народу; і нехай потім кремлівський ліліпут спробує знайти собі нових працівників.
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23.04.2025 21:05 Ответить
Тепер "можем павтарить" і разів в 20 більше,і до Урала
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23.04.2025 21:27 Ответить
Треба бити по складах з ядерною зброєю.
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23.04.2025 22:07 Ответить
20 кг вубухівки для заводу- це ні про що...
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23.04.2025 23:52 Ответить
 
 