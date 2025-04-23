Уражено завод з виробництва ударних БпЛА в Єлабузі за понад 1000 км від держкордону України, - Генштаб

У середу, 23 квітня, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод з виробництва ударних безпілотників на території РФ, що на відстані понад 1000 км від держкордону України.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сили оборони здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу Шахед та інші).

Виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ) на відстані 1054 км від державного кордону України.

"Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються.

Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні", - додали у Генштабі.

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Раніше повідомлялося, що вдень 23 квітня невідомі дрони атакують російське місто Єлабуга у Татарстані.