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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено завод з виробництва ударних БпЛА в Єлабузі за понад 1000 км від держкордону України, - Генштаб

Уражено завод із виробництва ударних БпЛА у Татарстані

У середу, 23 квітня, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод з виробництва ударних безпілотників на території РФ, що на відстані понад 1000 км від держкордону України.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сили оборони здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу Шахед та інші).

Виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ) на відстані 1054 км від державного кордону України.

"Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються.

Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні", - додали у Генштабі. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакують російську Єлабугу: "Рядом, вон летит!". ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що вдень 23 квітня невідомі дрони атакують російське місто Єлабуга у Татарстані.

Автор: 

безпілотник (4165) Генштаб ЗС (6582) Татарстан (38) Шахед (1005) Удари по РФ (281)


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Топ коментарі
+23
Якщо вразили, а не вікна повибивали то це добряча новина. Слава ЗСУ!
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23.04.2025 20:06
+18
Дуже гарна новина...
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23.04.2025 20:03
+13
За 6 років Зеленський міг впровадити програму виробництва ракет, але на потік він поставив щоденні відосики як той казкар "ДідПанас".
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23.04.2025 20:23
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Дуже гарна новина...
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23.04.2025 20:03 Відповісти
...всім виконавцям-респектище...
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23.04.2025 20:05 Відповісти
Недаремно тромпло верещить, Всьо пропало!
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23.04.2025 20:09 Відповісти
Якщо вразили, а не вікна повибивали то це добряча новина. Слава ЗСУ!
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23.04.2025 20:06 Відповісти
Куча народу біля заводу знімали ці відосіки та не парились. От якби балістика з касетою прилетіла, а так повірим Генштабу на слово.
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23.04.2025 20:07 Відповісти
За 6 років Зеленський міг впровадити програму виробництва ракет, але на потік він поставив щоденні відосики як той казкар "ДідПанас".
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23.04.2025 20:23 Відповісти
дід Понос
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23.04.2025 21:08 Відповісти
Это очень и очень хорошо странно что кацапы не сказали что это из-за брошенного окурка завод по писте пошёл, как давеча склад .
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23.04.2025 20:09 Відповісти
От брошенного с украинского беспилотника окурка. 👌
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23.04.2025 20:19 Відповісти
Нарешті...
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23.04.2025 20:13 Відповісти
Дай Боже і купу працівникив відправили до Кобзона у Пекло.
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23.04.2025 20:15 Відповісти
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23.04.2025 20:18 Відповісти
Так вот почему "Шахеды" черные - их негры собирают!
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23.04.2025 20:20 Відповісти
Колись татари були гордим войовничим народом, а стали... кацапами.
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23.04.2025 20:20 Відповісти
Цех фінальноі збірки БпЛА ,
накрився мідним тазом і це супер 😀
Кацапи , так буде з кожним вашим заводом ,
який виготовляє зброю для війни в Україні !!
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23.04.2025 20:25 Відповісти
Kерівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко - торік на заводі в "Алабузі" було виготовлено понад 6 000 дронів типу Shahed/"Герань", а також тисячі дронів приманок.

Цього року, за його інформацією, була поставлена задача виробляти там 8 000 - 10 000 "шахедів" і не менше 15 000 дронів-обманок.
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23.04.2025 20:27 Відповісти
Давно ждали этой новости.
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23.04.2025 20:32 Відповісти
от дрони-приманки і приманили щось вибухове на завод.
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23.04.2025 20:34 Відповісти
Як би там не було, поки в Алабугу не прилетить 4-10 ракет з боєголовками по 500кг. кожна, все це......ну так, добре але......
Але не прилетить, за це можна дякувати багатьом людям, але особливо, такому собі Володимиру Олександровичу та його команді, котрі все зробили, щоб ВПК рашистів не постраждав.
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23.04.2025 20:37 Відповісти
Потрібно кожен день так бити по десятках заводів та звичайних кацапстанцях які беруть участь у війні проти України!
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23.04.2025 20:38 Відповісти
треба туди через день літати, бо ночі коротшають, а летіти туди від кордону десять годин, і це по прямій. А татарські кацапи у тій ******** в останній рік до двох корпусів у сім гектарів ще набудували декілька з критими надземними переходами між корпусами.
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23.04.2025 20:39 Відповісти
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23.04.2025 20:40 Відповісти
Так є ж відео! Чому не виставляєте?
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23.04.2025 20:48 Відповісти
Тільки бити треба не вночі, а вдень, коли ці цехи повні народу; і нехай потім кремлівський ліліпут спробує знайти собі нових працівників.
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23.04.2025 21:05 Відповісти
Тепер "можем павтарить" і разів в 20 більше,і до Урала
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23.04.2025 21:27 Відповісти
Треба бити по складах з ядерною зброєю.
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23.04.2025 22:07 Відповісти
20 кг вубухівки для заводу- це ні про що...
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23.04.2025 23:52 Відповісти
якщо ви знаєте, що туди долетіло з двадцятьма кілограмами, то розкажіть, будь ласка, бо дуже цікаво з технічної точки зору.
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24.04.2025 21:50 Відповісти
 
 