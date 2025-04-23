В течение дня россияне обстреляли 14 громад Сумщины: повреждены жилые дома, учебные заведения, хозяйственные постройки

В течение дня среды, 23 апреля, российские захватчики совершили 139 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксированы 334 взрыва на территории 14 громад области. Есть повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

Эсманьская громада: осуществлена атака FPV-дронов (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), пуск КАБ (1 взрыв). В результате удара повреждено учебное заведение.

Миропольская громада: россияне ударили из минометов (8 взрывов), артиллерии (2 взрыва), КАБами (6 взрывов), сбросили ВОГ с БПЛА (4 взрыва) и ударили из РСЗО (40 взрывов). Вследствие обстрела повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, нежилое здание и учебное заведение.

Коровинская громада: осуществлен ракетный удар. Вследствие обстрела повреждены нежилые помещения, админздание, магазин, частные жилые дома, двухэтажные многоквартирные жилые дома.

Краснопольская громада: зафиксирована атака FPV-дронов (15 взрывов), обстрел из РСЗО (6 взрывов), минометов (11 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), пуски КАБов (6 взрывов).

Хотинская громада: враг ударил из РСЗО (6 взрывов), минометов (4 взрыва), артиллерии (7 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Новослободская громада: нанесена атака FPV-дронов (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Юнаковская громада: 85 мин сбросил враг на территорию громады. Также были артиллерийские обстрелы (16 взрывов), обстрел из РСЗО (12 взрывов), атака FPV-дронами (11 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), пуски КАБов (2 взрыва), танковый обстрел (12 взрывов).

Середино-Будская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Великописаревская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), атака FPV-дронами (7 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов).

Путивльская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (16 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: нанесена атака FPV-дронов (5 взрывов).

Шалыгинская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесена атака FPV-дронов (3 взрыва), артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Хутор-Михайловская громада: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).

Белопольская громада: одну мину сбросили россияне на территорию громады.

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