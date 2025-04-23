Впродовж дня росіяни обстріляли 14 громад Сумщини: пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, господарчі споруди
Упродовж дня середи, 23 квітня, російські загарбники здійснили 139 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 334 вибухи на території 14 громад області. Є пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Есманьська громада: здійснено атаку FPV-дронів (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), пуск КАБ (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено навчальний заклад;
- Миропільська громада: росіяни вдарили з мінометів (8 вибухів), артилерії (2 вибухи), КАБами (6 вибухів), скинули ВОГ з БПЛА (4 вибухи) та вдарили з РСЗВ (40 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, нежитлову будівлю та навчальний заклад;
- Коровинська громада: здійснено ракетний удар. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлові приміщення, адмінбудівлю, магазин, приватні житлові будинки, двоповерхові багатоквартирні житлові будинки;
- Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (15 вибухів), обстріл з РСЗВ (6 вибухів), мінометів (11 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), пуски КАБів (6 вибухів);
- Хотінська громада: ворог вдарив з РСЗВ (6 вибухів), мінометів (4 вибухи), артилерії (7 вибухів), FPV-дроном (1 вибух);
- Новослобідська громада: завдано атака FPV-дронів (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух);
- Юнаківська громада: 85 мін скинув ворог на територію громади. Також були артилерійські обстріли (16 вибухів), обстріл з РСЗВ (12 вибухів), атака FPV-дронами (11 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), пуски КАБів (2 вибухи), танковий обстріл (12 вибухів);
- Середино-Будська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи);
- Великописарівська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), атаку FPV-дронами (7 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів);
- Путивльська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (16 вибухів);
- Зноб-Новгородська громада: завдано атаку FPV-дронів (5 вибухів);
- Шалигинська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаку FPV-дронів (3 вибухи), артилерійський обстріл (7 вибухів);
- Хутір-Михайлівська громада: завдано атаку FPV-дрона (1 вибух);
- Білопільська громада: одну міну скинули росіяни на територію громади.
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Соромно, за таких представників, славної КОЛИСЬ, Республіканської партії США!
Як один банкрот 6-разовий, всі США, поставив перед московією раком!