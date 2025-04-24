Трамп может встретиться с Путиным в мае

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным вскоре после своего визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в середине мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи с Путиным именно во время пребывания в Саудовской Аравии, Трамп отметил:

"Возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого".

Турне Трампа по трем странам Персидского залива запланировано на 13-16 мая и станет его вторым зарубежным визитом после переизбрания на пост президента. Первый состоится в эти выходные: Трамп собирается прилететь в Рим на похороны папы римского Франциска.

В Саудовской Аравии проходили переговоры о прекращении войны России с Украиной.

Напомним, в Белом доме заявили, что терпение президента США Трампа относительно урегулирования войны в Украине исчерпывается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп признался помощникам, что переговоры по Украине оказались сложнее, чем он надеялся, - WSJ