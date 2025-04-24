Трамп может встретиться с Путиным в мае
Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным вскоре после своего визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в середине мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи с Путиным именно во время пребывания в Саудовской Аравии, Трамп отметил:
"Возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого".
Турне Трампа по трем странам Персидского залива запланировано на 13-16 мая и станет его вторым зарубежным визитом после переизбрания на пост президента. Первый состоится в эти выходные: Трамп собирается прилететь в Рим на похороны папы римского Франциска.
В Саудовской Аравии проходили переговоры о прекращении войны России с Украиной.
Напомним, в Белом доме заявили, что терпение президента США Трампа относительно урегулирования войны в Украине исчерпывается.
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Сьогодні они вдвох вбивали українців, щоб завтра пафосно Трамп написав : Ну, що я вам казав? Три роки і вас не буде, бо путін дуже хоче миру і я йогому вірю. І взагалі це війна Байдена і Зеленського, був би я війни б не було.
Ні, Доні, це вже війна твоя!
І в цій війні ти і путін в одній стаї канібалів, яким обов'язково треба людське м'ясо!
Щодо тих хто в нас є «владою» , вони як валіза без ручки, в яку скирдують і скирдують Україну, воліючі її запхати туди якомого більше, і кинути не можуть.і нести вже важко. І все в крові народу(
Трумп - сором і ганьба притомної частини США, на десятиліття..
Історі повторюється.
обоим.
Яке посміховище американські рагулі магамозгі вибрали. Фу.