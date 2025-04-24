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Новости Встреча Трампа и Путина
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Трамп может встретиться с Путиным в мае

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным вскоре после своего визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в середине мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи с Путиным именно во время пребывания в Саудовской Аравии, Трамп отметил:

"Возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого".

Турне Трампа по трем странам Персидского залива запланировано на 13-16 мая и станет его вторым зарубежным визитом после переизбрания на пост президента. Первый состоится в эти выходные: Трамп собирается прилететь в Рим на похороны папы римского Франциска.

В Саудовской Аравии проходили переговоры о прекращении войны России с Украиной.

Напомним, в Белом доме заявили, что терпение президента США Трампа относительно урегулирования войны в Украине исчерпывается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп признался помощникам, что переговоры по Украине оказались сложнее, чем он надеялся, - WSJ

Автор: 

путин владимир (31276) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+19
Позор америки цей трамп.За 100 днів зруйнував краіну.
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24.04.2025 06:39
+15
Це спільний акт примусу до покори від трампа і путіна.
Сьогодні они вдвох вбивали українців, щоб завтра пафосно Трамп написав : Ну, що я вам казав? Три роки і вас не буде, бо путін дуже хоче миру і я йогому вірю. І взагалі це війна Байдена і Зеленського, був би я війни б не було.
Ні, Доні, це вже війна твоя!
І в цій війні ти і путін в одній стаї канібалів, яким обов'язково треба людське м'ясо!
Щодо тих хто в нас є «владою» , вони як валіза без ручки, в яку скирдують і скирдують Україну, воліючі її запхати туди якомого більше, і кинути не можуть.і нести вже важко. І все в крові народу(
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24.04.2025 06:41
+10
Трумп хОче, аж труситься, зустрітися зі своїм сутенером ******, світовим терористом..
Трумп - сором і ганьба притомної частини США, на десятиліття..
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24.04.2025 06:43
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Позор америки цей трамп.За 100 днів зруйнував краіну.
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24.04.2025 06:39 Ответить
Не зруйнував а добряче сам обісрався. З такими темпами до осені конгресмени будуть переходити на інший бік вулиці або лише з ним не зустрічатися.
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24.04.2025 07:21 Ответить
американці побачили руский дачний сортир, зайшли туди, засунули голову в очко і розказують нам, що звідти не пахне гівном.
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24.04.2025 08:57 Ответить
Це спільний акт примусу до покори від трампа і путіна.
Сьогодні они вдвох вбивали українців, щоб завтра пафосно Трамп написав : Ну, що я вам казав? Три роки і вас не буде, бо путін дуже хоче миру і я йогому вірю. І взагалі це війна Байдена і Зеленського, був би я війни б не було.
Ні, Доні, це вже війна твоя!
І в цій війні ти і путін в одній стаї канібалів, яким обов'язково треба людське м'ясо!
Щодо тих хто в нас є «владою» , вони як валіза без ручки, в яку скирдують і скирдують Україну, воліючі її запхати туди якомого більше, і кинути не можуть.і нести вже важко. І все в крові народу(
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24.04.2025 06:41 Ответить
Трумп хОче, аж труситься, зустрітися зі своїм сутенером ******, світовим терористом..
Трумп - сором і ганьба притомної частини США, на десятиліття..
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24.04.2025 06:43 Ответить
Понесе діда на палці?
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24.04.2025 06:44 Ответить
Два гопники
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24.04.2025 06:44 Ответить
Руда потвора може і на пардат пабєди завітати,з нього станеться..
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24.04.2025 06:44 Ответить
Звітувати до куратора зібравсь
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24.04.2025 06:49 Ответить
За кешем в 30 срібняків за зраду.
Історі повторюється.
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24.04.2025 06:51 Ответить
Трамп хоче в мовзолей?!
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24.04.2025 06:50 Ответить
Буде не дивно якщо руда мавпа поїде на 9 травня на парад победобєсія
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24.04.2025 07:06 Ответить
Ця паскуда марить зустріччю з ху!Певно при появі свого боса прикладе руку до серця?
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24.04.2025 07:10 Ответить
9 майя , дідусь Дональд з паличкою в дупі В полку безсмертних долбойобов !
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24.04.2025 07:16 Ответить
Бажано в Домодєдово. Туди якраз долітають.
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24.04.2025 07:19 Ответить
Коли віи вже обидва здохнете ?
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24.04.2025 07:51 Ответить
Трамп ТИ реально кончана людина
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24.04.2025 08:03 Ответить
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24.04.2025 08:28 Ответить
Трампоша не забудь взять презервативы для своего очка. Мудила
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24.04.2025 08:59 Ответить
Давай, рыжее чмо, ты и твой хозяин на красной площади 9 мая. И пару Нептунов вам на голову.
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24.04.2025 09:06 Ответить
Перефразируя известное выражение хочется сказать - увидеть путлера и умереть, и желательно

обоим.
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24.04.2025 09:29 Ответить
На 9 мая в масквє можна встрєтіцца таваріщ Трамб.
Яке посміховище американські рагулі магамозгі вибрали. Фу.
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24.04.2025 09:56 Ответить
 
 