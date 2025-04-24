Трамп може зустрітися з Путіним у травні
Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним незабаром після свого візиту до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ в середині травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Відповідаючи на запитання журналістів про можливість зустрічі з Путіним саме під час перебування в Саудівській Аравії, Трамп зазначив:
"Можливо, але, найімовірніше, ні. Я думаю, ми зустрінемося з ним незабаром після цього".
Турне Трампа трьома країнами Перської затоки заплановане на 13-16 травня і стане його другим зарубіжним візитом після переобрання на посаду президента. Перший відбудеться цими вихідними: Трамп збирається прилетіти в Рим на похорон папи римського Франциска.
У Саудівській Аравії проходили переговори про припинення війни Росії з Україною.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що терпіння президента США Трампа стосовно урегулювання війни в Україні вичерпується.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогодні они вдвох вбивали українців, щоб завтра пафосно Трамп написав : Ну, що я вам казав? Три роки і вас не буде, бо путін дуже хоче миру і я йогому вірю. І взагалі це війна Байдена і Зеленського, був би я війни б не було.
Ні, Доні, це вже війна твоя!
І в цій війні ти і путін в одній стаї канібалів, яким обов'язково треба людське м'ясо!
Щодо тих хто в нас є «владою» , вони як валіза без ручки, в яку скирдують і скирдують Україну, воліючі її запхати туди якомого більше, і кинути не можуть.і нести вже важко. І все в крові народу(
Трумп - сором і ганьба притомної частини США, на десятиліття..
Історі повторюється.
обоим.
Яке посміховище американські рагулі магамозгі вибрали. Фу.