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Новини Зустріч Трампа та Путіна
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Трамп може зустрітися з Путіним у травні

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним незабаром після свого візиту до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ в середині травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN. 

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість зустрічі з Путіним саме під час перебування в Саудівській Аравії, Трамп зазначив:

"Можливо, але, найімовірніше, ні. Я думаю, ми зустрінемося з ним незабаром після цього".

Турне Трампа трьома країнами Перської затоки заплановане на 13-16 травня і стане його другим зарубіжним візитом після переобрання на посаду президента. Перший відбудеться цими вихідними: Трамп збирається прилетіти в Рим на похорон папи римського Франциска.

У Саудівській Аравії проходили переговори про припинення війни Росії з Україною.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що терпіння президента США Трампа стосовно урегулювання війни в Україні вичерпується.

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Автор: 

путін володимир (23827) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+19
Позор америки цей трамп.За 100 днів зруйнував краіну.
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24.04.2025 06:39
+16
Це спільний акт примусу до покори від трампа і путіна.
Сьогодні они вдвох вбивали українців, щоб завтра пафосно Трамп написав : Ну, що я вам казав? Три роки і вас не буде, бо путін дуже хоче миру і я йогому вірю. І взагалі це війна Байдена і Зеленського, був би я війни б не було.
Ні, Доні, це вже війна твоя!
І в цій війні ти і путін в одній стаї канібалів, яким обов'язково треба людське м'ясо!
Щодо тих хто в нас є «владою» , вони як валіза без ручки, в яку скирдують і скирдують Україну, воліючі її запхати туди якомого більше, і кинути не можуть.і нести вже важко. І все в крові народу(
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24.04.2025 06:41
+10
Трумп хОче, аж труситься, зустрітися зі своїм сутенером ******, світовим терористом..
Трумп - сором і ганьба притомної частини США, на десятиліття..
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24.04.2025 06:43
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Позор америки цей трамп.За 100 днів зруйнував краіну.
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24.04.2025 06:39 Відповісти
Не зруйнував а добряче сам обісрався. З такими темпами до осені конгресмени будуть переходити на інший бік вулиці або лише з ним не зустрічатися.
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24.04.2025 07:21 Відповісти
американці побачили руский дачний сортир, зайшли туди, засунули голову в очко і розказують нам, що звідти не пахне гівном.
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24.04.2025 08:57 Відповісти
Це спільний акт примусу до покори від трампа і путіна.
Сьогодні они вдвох вбивали українців, щоб завтра пафосно Трамп написав : Ну, що я вам казав? Три роки і вас не буде, бо путін дуже хоче миру і я йогому вірю. І взагалі це війна Байдена і Зеленського, був би я війни б не було.
Ні, Доні, це вже війна твоя!
І в цій війні ти і путін в одній стаї канібалів, яким обов'язково треба людське м'ясо!
Щодо тих хто в нас є «владою» , вони як валіза без ручки, в яку скирдують і скирдують Україну, воліючі її запхати туди якомого більше, і кинути не можуть.і нести вже важко. І все в крові народу(
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24.04.2025 06:41 Відповісти
Трумп хОче, аж труситься, зустрітися зі своїм сутенером ******, світовим терористом..
Трумп - сором і ганьба притомної частини США, на десятиліття..
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24.04.2025 06:43 Відповісти
Понесе діда на палці?
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24.04.2025 06:44 Відповісти
Два гопники
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24.04.2025 06:44 Відповісти
Руда потвора може і на пардат пабєди завітати,з нього станеться..
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24.04.2025 06:44 Відповісти
Звітувати до куратора зібравсь
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24.04.2025 06:49 Відповісти
За кешем в 30 срібняків за зраду.
Історі повторюється.
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24.04.2025 06:51 Відповісти
Трамп хоче в мовзолей?!
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24.04.2025 06:50 Відповісти
Буде не дивно якщо руда мавпа поїде на 9 травня на парад победобєсія
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24.04.2025 07:06 Відповісти
Ця паскуда марить зустріччю з ху!Певно при появі свого боса прикладе руку до серця?
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24.04.2025 07:10 Відповісти
9 майя , дідусь Дональд з паличкою в дупі В полку безсмертних долбойобов !
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24.04.2025 07:16 Відповісти
Бажано в Домодєдово. Туди якраз долітають.
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24.04.2025 07:19 Відповісти
Коли віи вже обидва здохнете ?
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24.04.2025 07:51 Відповісти
Трамп ТИ реально кончана людина
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24.04.2025 08:03 Відповісти
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24.04.2025 08:28 Відповісти
Трампоша не забудь взять презервативы для своего очка. Мудила
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24.04.2025 08:59 Відповісти
Давай, рыжее чмо, ты и твой хозяин на красной площади 9 мая. И пару Нептунов вам на голову.
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24.04.2025 09:06 Відповісти
Перефразируя известное выражение хочется сказать - увидеть путлера и умереть, и желательно

обоим.
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24.04.2025 09:29 Відповісти
На 9 мая в масквє можна встрєтіцца таваріщ Трамб.
Яке посміховище американські рагулі магамозгі вибрали. Фу.
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24.04.2025 09:56 Відповісти
 
 