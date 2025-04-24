Трамп може зустрітися з Путіним у травні

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним незабаром після свого візиту до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ в середині травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість зустрічі з Путіним саме під час перебування в Саудівській Аравії, Трамп зазначив:

"Можливо, але, найімовірніше, ні. Я думаю, ми зустрінемося з ним незабаром після цього".

Турне Трампа трьома країнами Перської затоки заплановане на 13-16 травня і стане його другим зарубіжним візитом після переобрання на посаду президента. Перший відбудеться цими вихідними: Трамп збирається прилетіти в Рим на похорон папи римського Франциска.

У Саудівській Аравії проходили переговори про припинення війни Росії з Україною.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що терпіння президента США Трампа стосовно урегулювання війни в Україні вичерпується.

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