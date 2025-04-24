Истребитель Су-30СМ сгорел на аэродроме в российском Ростове, - ГУР МО. ВИДЕО
На аэродроме в Ростове-на-Дону диверсанты уничтожили российский истребитель Су-30СМ стоимостью 50 миллионов долларов.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России - на территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", - говорится в сообщении.
Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета - 50 миллионов долларов.
В разведке говорят, что уничтожение самолета - это свидетельство роста сил, готовых сопротивляться Кремлю. Операцию удалось осуществить путем диверсии с проникновением.
По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, этот истребитель россияне применяли в войне против Украины, в частности для ударов авиабомбами.
Су-30СМ - модернизированная версия истребителя Су-30 - используется врагом для запуска по Украине противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спасибі вам за вашу допомогу Україні
Слава Україні, Героям Слава!!!
Партизан - то тільки останнє - боєць партизанського загону.
По новині - в місцевий спротив я не вірю. Партизанські загони чи настільки глибокі рейди в часи копійчаної аеророзвідки та супутникового спостереження - фантастика.
Отже це - майже гарантовано - робота засланої резидентури.
А все просто: фсб в засрашці ДАВНО перетворилась з реально розвідувального органу в інструмент заробляння грошей по "як у дідів" принципу "кормлєнія" в засрашці: призначають чиновника і не дають йому майже нічого в сенсі зарплатні - повинен "вичавити" з тих, над ким він начальствує. От фсб-шники і перетворилися на орган рекету місцевих бізнесів в засрашці.