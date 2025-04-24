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Новости Уничтожение вертолетов врага
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Истребитель Су-30СМ сгорел на аэродроме в российском Ростове, - ГУР МО. ВИДЕО

На аэродроме в Ростове-на-Дону диверсанты уничтожили российский истребитель Су-30СМ стоимостью 50 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России - на территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета - 50 миллионов долларов.

В разведке говорят, что уничтожение самолета - это свидетельство роста сил, готовых сопротивляться Кремлю. Операцию удалось осуществить путем диверсии с проникновением.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины подразделения "Крылья" ГУР МО сбили три вражеских разведБПЛА - один "Zala" и два "Supercam". ВИДЕО

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, этот истребитель россияне применяли в войне против Украины, в частности для ударов авиабомбами.

Су-30СМ - модернизированная версия истребителя Су-30 - используется врагом для запуска по Украине противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Результат ракетного удара 24 марта по полевому аэродрому армии РФ: "Керосин льется, бл#дь. #бануться - прямой прилет в жопу". ВИДЕО

Автор: 

россия (95569) самолет (3592) уничтожение (6938) диверсия (299) ГУР (430)


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Топ комментарии
+21
Хоч якась добра новина ,так би вся москва горіла.
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24.04.2025 18:27
+21
Не диверсанти, а спецназівці, або герої, бійці з рашизмо
Спасибі вам за вашу допомогу Україні
Слава Україні, Героям Слава!!!
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24.04.2025 18:30
+12
літак-добре, оловне, щоб наших агентів не затримали і не упекли на 25 років
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24.04.2025 18:26
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літак-добре, оловне, щоб наших агентів не затримали і не упекли на 25 років
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24.04.2025 18:26 Ответить
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24.04.2025 18:27 Ответить
Хоч якась добра новина ,так би вся москва горіла.
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24.04.2025 18:27 Ответить
Який приємний сюрприз!
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24.04.2025 18:28 Ответить
Не диверсанти, а спецназівці, або герої, бійці з рашизмо
Спасибі вам за вашу допомогу Україні
Слава Україні, Героям Слава!!!
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24.04.2025 18:30 Ответить
Згорів-то й добре.
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24.04.2025 18:31 Ответить
Борт №35 "згорів на роботі"...
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24.04.2025 18:32 Ответить
Чудово, просто чудово. Афффторам-велика подяка.
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24.04.2025 18:33 Ответить
Чому диверсанти, партизани
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24.04.2025 18:34 Ответить
Діверсант - це особа, яка виконує власне акцію - знищує чи вбиває тощо. Він може бути місцевим мешканцем (спротив), може бути засланим розвідником, може бути членом тимчасового (рейд) або постійного озброєного загону (партизани), що діє в тилу супротивника.

Партизан - то тільки останнє - боєць партизанського загону.

По новині - в місцевий спротив я не вірю. Партизанські загони чи настільки глибокі рейди в часи копійчаної аеророзвідки та супутникового спостереження - фантастика.

Отже це - майже гарантовано - робота засланої резидентури.
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24.04.2025 21:43 Ответить
Бійці невидимого фронту. Героям слава !!!
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24.04.2025 18:39 Ответить
Причем бойцы - то же невидимые! 🤘
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24.04.2025 18:50 Ответить
Стремно что они вообще там находятся. Это зона поражения и Атакамсов, и Скальпов, и Нептунов.
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24.04.2025 18:48 Ответить
СлучайнЬІй залЄтнЬІй ...
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24.04.2025 18:55 Ответить
Три - пять - литачок сгорел опять! 👌
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24.04.2025 18:49 Ответить
Молодці наші розвідники , респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.04.2025 18:56 Ответить
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24.04.2025 19:16 Ответить
Сгарєл ат стида...
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24.04.2025 19:18 Ответить
Обычно зеленые что-то вкидывают, что бы народ зелебобика не сильно матюкал.
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24.04.2025 19:31 Ответить
Навмисно, для всіх прихильників так завного "руцького миру" це відео хочу прокоментувати словами класика москальської літератури Н. А .Некрасова: " И по сердцу эта картина всем любящим русский народ". Кожен українець від цієї картини просто в захваті. Горіть у пеклі, кляті москалі!
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24.04.2025 20:13 Ответить
Аби так кожної ночі палало по всій кацапії. Оце б була двіжуха. Спецпідрозділів кацапії по країні.
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24.04.2025 20:15 Ответить
Та місцеве фсб і інших "сілавіков" в ростові тепер нахлобучать по самі помідори. Резидентура працює на аеродромах і палить коштовні і штучні винищувачі як бур'ян в себе на городі. І безкарно працює.

А все просто: фсб в засрашці ДАВНО перетворилась з реально розвідувального органу в інструмент заробляння грошей по "як у дідів" принципу "кормлєнія" в засрашці: призначають чиновника і не дають йому майже нічого в сенсі зарплатні - повинен "вичавити" з тих, над ким він начальствує. От фсб-шники і перетворилися на орган рекету місцевих бізнесів в засрашці.
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24.04.2025 21:52 Ответить
Неужели они там без охраны стоят, возможно к самолету еще парочка "хороших русских" прилагается, которых по тихому устранили
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24.04.2025 20:31 Ответить
Рідний Пугач не спить - полює!
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24.04.2025 20:32 Ответить
Шкода що не Ту-95 чи ТУ 160. То було б корисніше
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24.04.2025 23:37 Ответить
Весь цей Ростов треба спалити разом з населенням.
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25.04.2025 01:08 Ответить
 
 