Истребитель Су-30СМ сгорел на аэродроме в российском Ростове, - ГУР МО. ВИДЕО

На аэродроме в Ростове-на-Дону диверсанты уничтожили российский истребитель Су-30СМ стоимостью 50 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России - на территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета - 50 миллионов долларов.

В разведке говорят, что уничтожение самолета - это свидетельство роста сил, готовых сопротивляться Кремлю. Операцию удалось осуществить путем диверсии с проникновением.

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По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, этот истребитель россияне применяли в войне против Украины, в частности для ударов авиабомбами.

Су-30СМ - модернизированная версия истребителя Су-30 - используется врагом для запуска по Украине противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.

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