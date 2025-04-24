Винищувач Су-30СМ згорів на аеродромі у російському Ростові, - ГУР МО. ВIДЕО
На аеродромі у Ростові-на-Дону диверсанти знищили російський винищувач Су-30СМ вартістю 50 мільйонів доларів.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії ― на території аеродрому "Ростов-на-Дону Центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35", - йдеться у повідомленні.
Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― 50 мільйонів доларів.
У розвідці кажуть, що знищення літака — це свідчення зростання сил, готових чинити опір Кремлю. Операцію вдалося здійснити шляхом диверсії з проникненням.
За словами начальника ГУР Кирила Буданова, цей винищувач росіяни застосовували у війні проти України, зокрема для ударів авіабомбами.
Су-30СМ — модернізована версія винищувача Су-30 — використовується ворогом для запуску по Україні протирадіолокаційних ракет Х-31П і Х-58.
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Партизан - то тільки останнє - боєць партизанського загону.
По новині - в місцевий спротив я не вірю. Партизанські загони чи настільки глибокі рейди в часи копійчаної аеророзвідки та супутникового спостереження - фантастика.
Отже це - майже гарантовано - робота засланої резидентури.
А все просто: фсб в засрашці ДАВНО перетворилась з реально розвідувального органу в інструмент заробляння грошей по "як у дідів" принципу "кормлєнія" в засрашці: призначають чиновника і не дають йому майже нічого в сенсі зарплатні - повинен "вичавити" з тих, над ким він начальствує. От фсб-шники і перетворилися на орган рекету місцевих бізнесів в засрашці.