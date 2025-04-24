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Новини Знищення вертольотів ворога
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Винищувач Су-30СМ згорів на аеродромі у російському Ростові, - ГУР МО. ВIДЕО

На аеродромі у Ростові-на-Дону диверсанти знищили російський винищувач Су-30СМ вартістю 50 мільйонів доларів. 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії ― на території аеродрому "Ростов-на-Дону Центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35", - йдеться у повідомленні. 

Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― 50 мільйонів доларів.

У розвідці кажуть, що знищення літака — це свідчення зростання сил, готових чинити опір Кремлю. Операцію вдалося здійснити шляхом диверсії з проникненням.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни підрозділу "Крила" ГУР МО збили три ворожі розвідБПЛА - один "Zala" та два "Supercam". ВIДЕО

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, цей винищувач росіяни застосовували у війні проти України, зокрема для ударів авіабомбами.

Су-30СМ — модернізована версія винищувача Су-30 — використовується ворогом для запуску по Україні протирадіолокаційних ракет Х-31П і Х-58.

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Автор: 

росія (65223) літак (2904) знищення (7251) диверсія (350) ГУР (504)


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Топ коментарі
+22
Хоч якась добра новина ,так би вся москва горіла.
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24.04.2025 18:27
+21
Не диверсанти, а спецназівці, або герої, бійці з рашизмо
Спасибі вам за вашу допомогу Україні
Слава Україні, Героям Слава!!!
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24.04.2025 18:30
+13
літак-добре, оловне, щоб наших агентів не затримали і не упекли на 25 років
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24.04.2025 18:26
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літак-добре, оловне, щоб наших агентів не затримали і не упекли на 25 років
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24.04.2025 18:26 Відповісти
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24.04.2025 18:27 Відповісти
Хоч якась добра новина ,так би вся москва горіла.
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24.04.2025 18:27 Відповісти
Який приємний сюрприз!
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24.04.2025 18:28 Відповісти
Не диверсанти, а спецназівці, або герої, бійці з рашизмо
Спасибі вам за вашу допомогу Україні
Слава Україні, Героям Слава!!!
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24.04.2025 18:30 Відповісти
Згорів-то й добре.
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24.04.2025 18:31 Відповісти
Борт №35 "згорів на роботі"...
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24.04.2025 18:32 Відповісти
Чудово, просто чудово. Афффторам-велика подяка.
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24.04.2025 18:33 Відповісти
Чому диверсанти, партизани
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24.04.2025 18:34 Відповісти
Діверсант - це особа, яка виконує власне акцію - знищує чи вбиває тощо. Він може бути місцевим мешканцем (спротив), може бути засланим розвідником, може бути членом тимчасового (рейд) або постійного озброєного загону (партизани), що діє в тилу супротивника.

Партизан - то тільки останнє - боєць партизанського загону.

По новині - в місцевий спротив я не вірю. Партизанські загони чи настільки глибокі рейди в часи копійчаної аеророзвідки та супутникового спостереження - фантастика.

Отже це - майже гарантовано - робота засланої резидентури.
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24.04.2025 21:43 Відповісти
Бійці невидимого фронту. Героям слава !!!
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24.04.2025 18:39 Відповісти
Причем бойцы - то же невидимые! 🤘
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24.04.2025 18:50 Відповісти
а результат видимий
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25.04.2025 06:34 Відповісти
Стремно что они вообще там находятся. Это зона поражения и Атакамсов, и Скальпов, и Нептунов.
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24.04.2025 18:48 Відповісти
СлучайнЬІй залЄтнЬІй ...
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24.04.2025 18:55 Відповісти
Три - пять - литачок сгорел опять! 👌
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24.04.2025 18:49 Відповісти
Молодці наші розвідники , респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.04.2025 18:56 Відповісти
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24.04.2025 19:16 Відповісти
Сгарєл ат стида...
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24.04.2025 19:18 Відповісти
Обычно зеленые что-то вкидывают, что бы народ зелебобика не сильно матюкал.
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24.04.2025 19:31 Відповісти
Навмисно, для всіх прихильників так завного "руцького миру" це відео хочу прокоментувати словами класика москальської літератури Н. А .Некрасова: " И по сердцу эта картина всем любящим русский народ". Кожен українець від цієї картини просто в захваті. Горіть у пеклі, кляті москалі!
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24.04.2025 20:13 Відповісти
Аби так кожної ночі палало по всій кацапії. Оце б була двіжуха. Спецпідрозділів кацапії по країні.
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24.04.2025 20:15 Відповісти
Та місцеве фсб і інших "сілавіков" в ростові тепер нахлобучать по самі помідори. Резидентура працює на аеродромах і палить коштовні і штучні винищувачі як бур'ян в себе на городі. І безкарно працює.

А все просто: фсб в засрашці ДАВНО перетворилась з реально розвідувального органу в інструмент заробляння грошей по "як у дідів" принципу "кормлєнія" в засрашці: призначають чиновника і не дають йому майже нічого в сенсі зарплатні - повинен "вичавити" з тих, над ким він начальствує. От фсб-шники і перетворилися на орган рекету місцевих бізнесів в засрашці.
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24.04.2025 21:52 Відповісти
Неужели они там без охраны стоят, возможно к самолету еще парочка "хороших русских" прилагается, которых по тихому устранили
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24.04.2025 20:31 Відповісти
Рідний Пугач не спить - полює!
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24.04.2025 20:32 Відповісти
Шкода що не Ту-95 чи ТУ 160. То було б корисніше
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24.04.2025 23:37 Відповісти
Весь цей Ростов треба спалити разом з населенням.
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25.04.2025 01:08 Відповісти
Вартовий на аеродромі отримав на горіхи?
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25.04.2025 06:38 Відповісти
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25.04.2025 08:10 Відповісти
 
 