Винищувач Су-30СМ згорів на аеродромі у російському Ростові, - ГУР МО. ВIДЕО

На аеродромі у Ростові-на-Дону диверсанти знищили російський винищувач Су-30СМ вартістю 50 мільйонів доларів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії ― на території аеродрому "Ростов-на-Дону Центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― 50 мільйонів доларів.

У розвідці кажуть, що знищення літака — це свідчення зростання сил, готових чинити опір Кремлю. Операцію вдалося здійснити шляхом диверсії з проникненням.

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За словами начальника ГУР Кирила Буданова, цей винищувач росіяни застосовували у війні проти України, зокрема для ударів авіабомбами.

Су-30СМ — модернізована версія винищувача Су-30 — використовується ворогом для запуску по Україні протирадіолокаційних ракет Х-31П і Х-58.

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