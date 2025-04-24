Два человека пострадали вследствие удара российской РСЗО по Харьковщине, - прокуратура
24 апреля российские войска ударили из РСЗО "Ураган" по селу Нечволодовка в Купянском районе Харьковщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Харьковской областной прокуратуры.
Вследствие обстрела женщина 82 лет получила ранения. 77-летняя жительница получила острый шок.
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Гострий шок - не знаю....