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Новости Обстрелы Купянщины
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Два человека пострадали вследствие удара российской РСЗО по Харьковщине, - прокуратура

Российское РСЗО

24 апреля российские войска ударили из РСЗО "Ураган" по селу Нечволодовка в Купянском районе Харьковщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Харьковской областной прокуратуры.

Вследствие обстрела женщина 82 лет получила ранения. 77-летняя жительница получила острый шок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли в результате российских обстрелов Купянщины

Автор: 

обстрел (27202) Харьковская область (810) Купянский район (170) Нечволодовка (1) война в Украине (3902)


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Шок - знаю....
Гострий шок - не знаю....
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24.04.2025 19:49 Ответить
Само собой ми ударів у відповідь завдавати не будемо. Бо треба зберігати комфорт ворога.
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24.04.2025 19:50 Ответить
 
 