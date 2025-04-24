Дві людини постраждали внаслідок удару російської РСЗВ по Харківщині, - прокуратура

24 квітня російські війська вдарили з РСЗВ "Ураган" по селу Нечволодівка в Куп'янському районі Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу жінка 82 років дістала поранення. 77-річна мешканка отримала гострий шок.

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