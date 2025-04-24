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Новини Обстріли Куп’янщини
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Дві людини постраждали внаслідок удару російської РСЗВ по Харківщині, - прокуратура

Російське РСЗВ

24 квітня російські війська вдарили з РСЗВ "Ураган" по селу Нечволодівка в Куп'янському районі Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу жінка 82 років дістала поранення. 77-річна мешканка отримала гострий шок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві людини загинули внаслідок російських обстрілів Куп’янщини

Автор: 

обстріл (28546) Харківська область (823) Куп’янський район (169) Нечволодівка (1) війна в Україні (3981)


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Шок - знаю....
Гострий шок - не знаю....
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24.04.2025 19:49 Відповісти
Само собой ми ударів у відповідь завдавати не будемо. Бо треба зберігати комфорт ворога.
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24.04.2025 19:50 Відповісти
 
 