В Украине сейчас около 800 тыс. человек, которые добровольно пошли в армию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской армии сейчас служит около 800 или 600 тысяч добровольцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Журналист спросил Зеленского, его реакцию на сообщения в интернете о том, что в некоторых местах на востоке Украины людей подбирают на улицах и вербуют на службу.

По его словам, "каждый отдельный случай" проверяется Сухопутными войсками и Министерством обороны, потому что они отвечают за мобилизацию.

"В Украине сейчас 800 тысяч или 600 тысяч людей, которые пошли добровольно в армию. Такой был закон о мобилизации, но люди добровольно пошли защищать Украину", - отметил Зеленский.

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Президент отметил, что случаи насильственной мобилизации в Украине единичны, это "не является массовым", а правоохранительные органы должны "убедиться, что все будет прозрачно".

"Можно по-разному относиться к мобилизации, но у нас эта мобилизация с начала войны. Это в соответствии с законодательством, в соответствии с периодом военного положения. Ведь в стране война", - отметил он.

По его словам, вопрос предложения денег, чтобы не служить в армии - "это не главное, что характеризует сегодня Украину".

"Мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие, и не было бы ничего, ни мобилизации, ни военного положения. Но пока война, пока у нас есть закон, есть мобилизация", - резюмировал Зеленский.

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