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Новости мобилизации Принудительная мобилизация
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В Украине сейчас около 800 тыс. человек, которые добровольно пошли в армию, - Зеленский

Зеленский о мобилизации в Украине и армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской армии сейчас служит около 800 или 600 тысяч добровольцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Журналист спросил Зеленского, его реакцию на сообщения в интернете о том, что в некоторых местах на востоке Украины людей подбирают на улицах и вербуют на службу.

По его словам, "каждый отдельный случай" проверяется Сухопутными войсками и Министерством обороны, потому что они отвечают за мобилизацию.

"В Украине сейчас 800 тысяч или 600 тысяч людей, которые пошли добровольно в армию. Такой был закон о мобилизации, но люди добровольно пошли защищать Украину", - отметил Зеленский.

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Президент отметил, что случаи насильственной мобилизации в Украине единичны, это "не является массовым", а правоохранительные органы должны "убедиться, что все будет прозрачно".

"Можно по-разному относиться к мобилизации, но у нас эта мобилизация с начала войны. Это в соответствии с законодательством, в соответствии с периодом военного положения. Ведь в стране война", - отметил он.

По его словам, вопрос предложения денег, чтобы не служить в армии - "это не главное, что характеризует сегодня Украину".

"Мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие, и не было бы ничего, ни мобилизации, ни военного положения. Но пока война, пока у нас есть закон, есть мобилизация", - резюмировал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20378) мобилизация (2765) добровольцы (1169) ВСУ (6590)


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Топ комментарии
+25
А кого тоді тцкашники ловлять?
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24.04.2025 22:04
+15
800 тисяч... 600 тисяч... да какая разница...
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24.04.2025 22:10
+13
То бусифікація - вигадки?
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24.04.2025 22:04
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Ну і що з того кожен повинен відповідати за себе а не дивитися на ухилянтів
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24.04.2025 22:33 Ответить
Ви пунктуацію в школі вивчали?
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24.04.2025 22:37 Ответить
Прям про незламного та його дружків
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24.04.2025 22:57 Ответить
А кого тоді тцкашники ловлять?
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24.04.2025 22:04 Ответить
Так ще в жовтні минулого року була заява Міноборони про те, що від 24 лютого 2022 року було мобілізовано 1 млн 50 тисяч, через півроку ця цифра вочевидь зросла ще десь на 150 тисяч і досягла 1,2 млн. Ось цю різницю і наловило ТЦК
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24.04.2025 22:22 Ответить
Ждунів зрадників п,ниць наркоманів інше сміття
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24.04.2025 22:34 Ответить
То ви ждун чи наркоман?
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24.04.2025 22:36 Ответить
він диванний патріот-пістобол-маніпулятор
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24.04.2025 22:46 Ответить
Хочеш сказати, що зараз на фронті в ЗСУ воює багато ждунів, зрадників, п'яниць , наркоманів , з твоїх слів?
Бо після затримання, ТЦК відправляє більшість на полігони а звідти на фронт.
Так що думай головою деколи, перед тим як ляпнути, придурок.
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24.04.2025 22:44 Ответить
Добровольців. Просто поки в ТЦК і на полігон не відвезуть, то вони про це не знають
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24.04.2025 23:42 Ответить
То бусифікація - вигадки?
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24.04.2025 22:04 Ответить
Так, кацапська пропаганда. Знаєте чому на кожну тцкунську машину як мінімум три тцкуни з поліцією? Тому що наплив охочих добровольців такий, що варто зупинитися біля світлофора, як починають двері виламувати в машині і вимагати, щоб їх у ТЦК відвезли. Доводиться відбиватися
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24.04.2025 23:44 Ответить
Сам Зеленский добровольно в армию не пошел, четыре раза для верности.
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24.04.2025 22:09 Ответить
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24.04.2025 22:09 Ответить
Хто цей прекрасний воїн ?
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24.04.2025 22:21 Ответить
І чому він без роялю?
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24.04.2025 22:28 Ответить
Клоун
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24.04.2025 22:58 Ответить
800 тисяч... 600 тисяч... да какая разница...
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24.04.2025 22:10 Ответить
І не кажи, для нього що один мільйон, що два!!! Хоч би підготувався, або назвав одну цифру!!! Що тут казати, довбойоб!!!
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24.04.2025 22:15 Ответить
🤣
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24.04.2025 22:48 Ответить
Зеленський заявив, що в українській армії зараз служить близько 800 або 600 тисяч добровольців
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Примерно столько же было мобилизовано с помощью ТЦК.
Ну и где эта, более миллионная армия, если комбаты и комбриги постоянно жалуются на критическую нехватку бойцов?
Или, чтобы организовать квартал 95, не обязательно знать элементарную арифметику?
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24.04.2025 22:11 Ответить
600 тисяч пішло добровільно, а 600 тисяч наловило ТЦК - десь так приблизно і є
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24.04.2025 22:15 Ответить
Чоловіки добровільно біжать до бусиків щоб через місяць бути штурмовиками!!!! гуморестка 95 квартал ... Хоть паржом! Та щось не смішно...
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24.04.2025 22:16 Ответить
15.01.25 16:05 Президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Силам оборони на території країни протистоять 600 тисяч російських загарбників. Джерело: https://censor.net/ua/n3530422

24.04.25 Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській армії зараз служить близько 800 або 600 тисяч добровольців. Джерело: https://censor.net/ua/n3548678

Чи то 800 чи то 600, чи то добровольців... Десь так, але ніяк не пізніше четверга (c) Трамп заразний.
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24.04.2025 22:18 Ответить
Цікаво слухати про мобілізацію від того, хто 4 рази ухилився. А от «поодинокі випадки» це взагалі сміх. Кожного дня десятки відео бусифікації. Хоча, якщо потужник увірував у свій телемархфон, де кажуть, що це все ІПСО з мосфільму - тоді все сходиться.
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24.04.2025 22:20 Ответить
Добровільно прийшли з 24.02.22 по постанову про грошове забезпечення 100000 грн, потім у військо почали приходити заробітчани, а вже потім бусіфіковані.
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24.04.2025 22:21 Ответить
Заробитчане? Вы считаете, что 100 тысяч боевых это много? А сколько тогда не много?
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24.04.2025 22:31 Ответить
так розповідати може лише жертва бидломарафону,в дійсності з тих 100 000 залишаються копійки щоб відіслати сім,ї
з тим рівнем оснащення практично все доводиться купувати за власний кошт,бо тилові виродки продають спорядження наліво без якихось там крихт совісті,жиріють дивлячись на менеджерів з яйцями по 17
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24.04.2025 22:53 Ответить
Що ти собі купив з снаряги: РПСку, Теплік, ГПшку, рацію, аптечку, чохол на броню, чи ти про неуставні модні штані, берці, рюкзак та інші шняги які волонтери возять на ТПУ КСПб купами?
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24.04.2025 23:40 Ответить
яка тобі різниця??я твої гроші витратив??з якою метою цікавишся??допомогти хочеш чи просто знаючого з себе корчиш??
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25.04.2025 00:50 Ответить
Я не писав про мало/много, просто констатація фактів.
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24.04.2025 23:17 Ответить
Констатация фактов в том - что из 100 тыс. после закупки всего необходимого "за свои" в реальности остаются крохи.
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24.04.2025 23:44 Ответить
Голова, корчи ставиш на облік в БАТе і получаеш а не покупаеш ПММ, джоники и сброси волонтёры привозят, это какой такой ********* шо вы там так тратитесь?
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24.04.2025 23:53 Ответить
Ежемесячно 100000₴ боевые + от 25000₴ звание, выслуга и.т.д получается 3000$, и ты тратишь ежемесячно на что-то и остаются копейки? Ты сказки не рассказывай, лучше расскажи где прикупил недвижимость в новостройке да машину какую обновил.
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25.04.2025 00:02 Ответить
ти схоже на тиловий кусень вонючої суспензії....з таким тоном навіть розповідати не хочеться,з твоїх слів ми в загалі всім забеспечені,аж блювати від такого хочеться
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25.04.2025 00:53 Ответить
Так заробітчани, бо вони нічого не хотіли робити, ні копати, ні ремонтувати позиції після обстрілів.
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24.04.2025 23:26 Ответить
-"Я - Гарант Конституції! А випадки насильницької мобілізації в Україні поодинокі!"
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24.04.2025 22:23 Ответить
Самий раз покатати тцкашникам екс-президента Зеленського на бусіку.
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24.04.2025 22:24 Ответить
І з них тисяч 700 які добровільно пішли в тецека, роти охорони тецека, тилові частини забезпечення, охороняти кордон з Румунією, в тероборону Львова і мобільні вогневі групи Ужгорода. Жодного з них відправити на передок не вийде, бо через день вони спишуться за станом здоров'я через кума в ВЛК.
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24.04.2025 22:28 Ответить
Ну 700 ви вже загнули, але тисяч 300 пішло на ці тепленькі місця служити
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24.04.2025 22:35 Ответить
Але "аудит Сирського" їх ніяк не може знайти, щоб відправити на ротацію.
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24.04.2025 23:13 Ответить
Ці люди не підпадають під аудити чи "закон один для всіх"
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24.04.2025 23:16 Ответить
а ти, ватна гидота ухилянтська, жодного дня в армії не служивша, нашу армію паскудивша, тепер верховний ухилянт та реЗЕдент, волею умалішонного піпла...
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24.04.2025 22:30 Ответить
Син пішов з останнього курсу Університету. Взяв академку. Три роки служить. Рядом з ним теж такі ж добровольці. Є з ргупами інвалідності.
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24.04.2025 22:31 Ответить
"і лисий, такой молодой, і йузік, із ним - уперді!"
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24.04.2025 22:40 Ответить
І з яких це пір Сухопутні війська та Міністерство оборони стали відповідати за мобілізацію??!! Одразу видно, що зеленський не знає , та навіть не читав закон ,,Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку." Там чітко визначено, що за мобілізацію в Україні відповідає президент України, прем'єр-міністр, міністерства та центральні органи влади; органи місцевого самоврядування, ОТГ і лише там десь військові......Знову шукає крайніх і винних за провалену ім мобілізвцію? Знову відповідальні і винні інші, але не він??!! І що ,тільки в деяких місцях на сході України людей підбирають на вулицях і вербують на службу? І випадки насильницької мобілізації в Україні поодинокі, це "не є масовим? І "кожен окремий випадок" перевіряється Сухопутними військами та Міністерством оборони ? В якому своєму паралельному світі воно живе це брехливе та дурнувате зелене створіння? В інтернеті вже сотні відео з різних куточків Украіни про насильницьку мобілізацію ... Є і такі страшні де ТЦК збиває з ніг, хапає та б"є людей, застосовує до них газові балончики навіть ще не спитавши документів....І ще хтось пише що то все неправда, що то ж виявляється в Україні росія блискуче реалізовує інформаційно-психологічну операцію по зриву мобілізації, по підриву довіри до ТЦК, що то виявляється росія стимулює людей до активної фізичної протидії мобілізаційним заходам, що то все росія робить супер інформаційну атаку до якої підключаються і розганяють іі в мережі професійних політични боти......Он воно як, не зеленський виявляється винен у зриві мобілізаціі , дискретизаціі влади і демотиваціі населення а росія і боти винні....Ну-Ну... А такій завзятості поліціантів тільки три простих пояснення 1. Вони мають бронь і мають іі відпрацьовувати. 2 Вони мають план зверху, і мають його виконувати, бо інакше є загроза втратити бронь і поіхати на фронт самому. А вони цього звісно дуже-дуже не хочуть і бояться як вогню- тому і ловлять і пхають у гірло віни інших замість себе.... 3. Звісно існує в них і фінансова винагорода за кожного відловленного. Тому ТЦК і поліцаі зараз так дуже активно , агресивно і завзято біснуються відловлюючи людей на вулицях та і будь де ,- бо це для них зараз не тільки заробіток, а й боротьба за іх своє власне життя за рахунок інших, в прямому сенсі цього слова....Це все результат проваленоі зеленським мобілізаціі..... За такий короткий термін так демотивувати людей і вбитии в них довіру до влади- це йому дійсно вдалося як нікому до нього.... Кому цікаво, тут підбірки, і це тільки маленькі єпізоди з того що коіться......
https://www.facebook.com/100024846503735/videos/978393407743580
https://www.facebook.com/share/v/165CSjFXWZ/
https://www.facebook.com/reel/617167321201768
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24.04.2025 22:59 Ответить
Бери приклад, склав добровільно повноваження і ******** Чонгар заміновувати, відосиків назнімаєш .....хоть паржом
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24.04.2025 23:25 Ответить
Лідор як завжди. На біле чорне , це з серії корупціонери повиїжпди , мегавати , міліарди дерев ,а свм в той час на больницчх міліарди відмиває собі в карман
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25.04.2025 05:00 Ответить
Передоз
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25.04.2025 06:34 Ответить
куда тогда люди деваются?
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25.04.2025 06:43 Ответить
 
 