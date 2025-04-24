В Украине сейчас около 800 тыс. человек, которые добровольно пошли в армию, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской армии сейчас служит около 800 или 600 тысяч добровольцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.
Журналист спросил Зеленского, его реакцию на сообщения в интернете о том, что в некоторых местах на востоке Украины людей подбирают на улицах и вербуют на службу.
По его словам, "каждый отдельный случай" проверяется Сухопутными войсками и Министерством обороны, потому что они отвечают за мобилизацию.
"В Украине сейчас 800 тысяч или 600 тысяч людей, которые пошли добровольно в армию. Такой был закон о мобилизации, но люди добровольно пошли защищать Украину", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что случаи насильственной мобилизации в Украине единичны, это "не является массовым", а правоохранительные органы должны "убедиться, что все будет прозрачно".
"Можно по-разному относиться к мобилизации, но у нас эта мобилизация с начала войны. Это в соответствии с законодательством, в соответствии с периодом военного положения. Ведь в стране война", - отметил он.
По его словам, вопрос предложения денег, чтобы не служить в армии - "это не главное, что характеризует сегодня Украину".
"Мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие, и не было бы ничего, ни мобилизации, ни военного положения. Но пока война, пока у нас есть закон, есть мобилизация", - резюмировал Зеленский.
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Бо після затримання, ТЦК відправляє більшість на полігони а звідти на фронт.
Так що думай головою деколи, перед тим як ляпнути, придурок.
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Примерно столько же было мобилизовано с помощью ТЦК.
Ну и где эта, более миллионная армия, если комбаты и комбриги постоянно жалуются на критическую нехватку бойцов?
Или, чтобы организовать квартал 95, не обязательно знать элементарную арифметику?
24.04.25 Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській армії зараз служить близько 800 або 600 тисяч добровольців. Джерело: https://censor.net/ua/n3548678
Чи то 800 чи то 600, чи то добровольців... Десь так, але ніяк не пізніше четверга (c) Трамп заразний.
з тим рівнем оснащення практично все доводиться купувати за власний кошт,бо тилові виродки продають спорядження наліво без якихось там крихт совісті,жиріють дивлячись на менеджерів з яйцями по 17
https://www.facebook.com/100024846503735/videos/978393407743580
https://www.facebook.com/share/v/165CSjFXWZ/
https://www.facebook.com/reel/617167321201768