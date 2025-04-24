В Україні зараз близько 800 тис. людей, які добровільно пішли в армію, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській армії зараз служить близько 800 або 600 тисяч добровольців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держави сказав в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро.
Журналіст запитав Зеленського, його реакцію на повідомлення в інтернеті про те, що в деяких місцях на сході України людей підбирають на вулицях і вербують на службу.
За його словами, "кожен окремий випадок" перевіряється Сухопутними військами та Міністерством оборони, бо вони відповідають за мобілізацію.
"В Україні зараз 800 тисяч або 600 тисяч людей, які пішли добровільно в армію. Такий був закон про мобілізацію, але люди добровільно пішли захищати Україну", - зазначив Зеленський.
Президент зауважив, що випадки насильницької мобілізації в Україні поодинокі, це "не є масовим", а правоохоронні органи повинні "переконатися, що все буде прозоро".
"Можна по-різному ставитися до мобілізації, але у нас ця мобілізація з початку війни. Це відповідно до законодавства, відповідно до періоду воєнного стану. Отже, в країні війна", - зазначив він.
За його словами, питання пропонування грошей, щоб не служити в армії — "це не головне, що характеризує сьогодні Україну".
"Ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій, і не було б нічого, ні мобілізації, ні воєнного стану. Але поки війна, поки у нас є закон, є мобілізація", - резюмував Зеленський.
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Бо після затримання, ТЦК відправляє більшість на полігони а звідти на фронт.
Так що думай головою деколи, перед тим як ляпнути, придурок.
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Примерно столько же было мобилизовано с помощью ТЦК.
Ну и где эта, более миллионная армия, если комбаты и комбриги постоянно жалуются на критическую нехватку бойцов?
Или, чтобы организовать квартал 95, не обязательно знать элементарную арифметику?
24.04.25 Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській армії зараз служить близько 800 або 600 тисяч добровольців. Джерело: https://censor.net/ua/n3548678
Чи то 800 чи то 600, чи то добровольців... Десь так, але ніяк не пізніше четверга (c) Трамп заразний.
з тим рівнем оснащення практично все доводиться купувати за власний кошт,бо тилові виродки продають спорядження наліво без якихось там крихт совісті,жиріють дивлячись на менеджерів з яйцями по 17
В тилу доречі теж недобір (майже такий самий). Тому якщо хтось важає що в тилу кайф - приходьте.
А інакше - ЗАТКНІТЬСЯ І НЕ ПИ*ДІТЬ!!!
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