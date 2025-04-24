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Новини Мобілізація Примусова мобілізація
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В Україні зараз близько 800 тис. людей, які добровільно пішли в армію, - Зеленський

Зеленський про мобілізацію в Україні та армію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській армії зараз служить близько 800 або 600 тисяч добровольців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держави сказав в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро.

Журналіст запитав Зеленського, його реакцію на повідомлення в інтернеті про те, що в деяких місцях на сході України людей підбирають на вулицях і вербують на службу.

За його словами, "кожен окремий випадок" перевіряється Сухопутними військами та Міністерством оборони, бо вони відповідають за мобілізацію.

"В Україні зараз 800 тисяч або 600 тисяч людей, які пішли добровільно в армію. Такий був закон про мобілізацію, але люди добровільно пішли захищати Україну", - зазначив Зеленський.

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Президент зауважив, що випадки насильницької мобілізації в Україні поодинокі, це "не є масовим", а правоохоронні органи повинні "переконатися, що все буде прозоро".

"Можна по-різному ставитися до мобілізації, але у нас ця мобілізація з початку війни. Це відповідно до законодавства, відповідно до періоду воєнного стану. Отже, в країні війна", - зазначив він.

За його словами, питання пропонування грошей, щоб не служити в армії — "це не головне, що характеризує сьогодні Україну".

"Ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій, і не було б нічого, ні мобілізації, ні воєнного стану. Але поки війна, поки у нас є закон, є мобілізація", - резюмував Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23845) мобілізація (3059) добровольці (920) ЗСУ (7547)


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Топ коментарі
+27
А кого тоді тцкашники ловлять?
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24.04.2025 22:04
+19
800 тисяч... 600 тисяч... да какая разница...
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24.04.2025 22:10
+17
Цікаво слухати про мобілізацію від того, хто 4 рази ухилився. А от «поодинокі випадки» це взагалі сміх. Кожного дня десятки відео бусифікації. Хоча, якщо потужник увірував у свій телемархфон, де кажуть, що це все ІПСО з мосфільму - тоді все сходиться.
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24.04.2025 22:20
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Ну і що з того кожен повинен відповідати за себе а не дивитися на ухилянтів
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24.04.2025 22:33 Відповісти
Ви пунктуацію в школі вивчали?
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24.04.2025 22:37 Відповісти
Прям про незламного та його дружків
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24.04.2025 22:57 Відповісти
А кого тоді тцкашники ловлять?
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24.04.2025 22:04 Відповісти
Так ще в жовтні минулого року була заява Міноборони про те, що від 24 лютого 2022 року було мобілізовано 1 млн 50 тисяч, через півроку ця цифра вочевидь зросла ще десь на 150 тисяч і досягла 1,2 млн. Ось цю різницю і наловило ТЦК
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24.04.2025 22:22 Відповісти
Ждунів зрадників п,ниць наркоманів інше сміття
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24.04.2025 22:34 Відповісти
То ви ждун чи наркоман?
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24.04.2025 22:36 Відповісти
він диванний патріот-пістобол-маніпулятор
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24.04.2025 22:46 Відповісти
Хочеш сказати, що зараз на фронті в ЗСУ воює багато ждунів, зрадників, п'яниць , наркоманів , з твоїх слів?
Бо після затримання, ТЦК відправляє більшість на полігони а звідти на фронт.
Так що думай головою деколи, перед тим як ляпнути, придурок.
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24.04.2025 22:44 Відповісти
Добровольців. Просто поки в ТЦК і на полігон не відвезуть, то вони про це не знають
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24.04.2025 23:42 Відповісти
То бусифікація - вигадки?
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24.04.2025 22:04 Відповісти
Так, кацапська пропаганда. Знаєте чому на кожну тцкунську машину як мінімум три тцкуни з поліцією? Тому що наплив охочих добровольців такий, що варто зупинитися біля світлофора, як починають двері виламувати в машині і вимагати, щоб їх у ТЦК відвезли. Доводиться відбиватися
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24.04.2025 23:44 Відповісти
Сам Зеленский добровольно в армию не пошел, четыре раза для верности.
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24.04.2025 22:09 Відповісти
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24.04.2025 22:09 Відповісти
Хто цей прекрасний воїн ?
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24.04.2025 22:21 Відповісти
І чому він без роялю?
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24.04.2025 22:28 Відповісти
Клоун
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24.04.2025 22:58 Відповісти
800 тисяч... 600 тисяч... да какая разница...
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24.04.2025 22:10 Відповісти
І не кажи, для нього що один мільйон, що два!!! Хоч би підготувався, або назвав одну цифру!!! Що тут казати, довбойоб!!!
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24.04.2025 22:15 Відповісти
🤣
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24.04.2025 22:48 Відповісти
Зеленський заявив, що в українській армії зараз служить близько 800 або 600 тисяч добровольців
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примерно столько же было мобилизовано с помощью ТЦК.
Ну и где эта, более миллионная армия, если комбаты и комбриги постоянно жалуются на критическую нехватку бойцов?
Или, чтобы организовать квартал 95, не обязательно знать элементарную арифметику?
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24.04.2025 22:11 Відповісти
600 тисяч пішло добровільно, а 600 тисяч наловило ТЦК - десь так приблизно і є
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24.04.2025 22:15 Відповісти
Чоловіки добровільно біжать до бусиків щоб через місяць бути штурмовиками!!!! гуморестка 95 квартал ... Хоть паржом! Та щось не смішно...
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24.04.2025 22:16 Відповісти
15.01.25 16:05 Президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Силам оборони на території країни протистоять 600 тисяч російських загарбників. Джерело: https://censor.net/ua/n3530422

24.04.25 Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській армії зараз служить близько 800 або 600 тисяч добровольців. Джерело: https://censor.net/ua/n3548678

Чи то 800 чи то 600, чи то добровольців... Десь так, але ніяк не пізніше четверга (c) Трамп заразний.
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24.04.2025 22:18 Відповісти
Цікаво слухати про мобілізацію від того, хто 4 рази ухилився. А от «поодинокі випадки» це взагалі сміх. Кожного дня десятки відео бусифікації. Хоча, якщо потужник увірував у свій телемархфон, де кажуть, що це все ІПСО з мосфільму - тоді все сходиться.
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24.04.2025 22:20 Відповісти
Добровільно прийшли з 24.02.22 по постанову про грошове забезпечення 100000 грн, потім у військо почали приходити заробітчани, а вже потім бусіфіковані.
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24.04.2025 22:21 Відповісти
Заробитчане? Вы считаете, что 100 тысяч боевых это много? А сколько тогда не много?
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24.04.2025 22:31 Відповісти
так розповідати може лише жертва бидломарафону,в дійсності з тих 100 000 залишаються копійки щоб відіслати сім,ї
з тим рівнем оснащення практично все доводиться купувати за власний кошт,бо тилові виродки продають спорядження наліво без якихось там крихт совісті,жиріють дивлячись на менеджерів з яйцями по 17
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24.04.2025 22:53 Відповісти
Що ти собі купив з снаряги: РПСку, Теплік, ГПшку, рацію, аптечку, чохол на броню, чи ти про неуставні модні штані, берці, рюкзак та інші шняги які волонтери возять на ТПУ КСПб купами?
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24.04.2025 23:40 Відповісти
яка тобі різниця??я твої гроші витратив??з якою метою цікавишся??допомогти хочеш чи просто знаючого з себе корчиш??
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25.04.2025 00:50 Відповісти
Різниця в тому що ти піздун. Копійки в нього залишаються!😁 Жинці якого Айфона купив iPhone 14 Plus? Всі ви поприходили з вимогами та претензіями, воюй тим що є, не скиглить!
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25.04.2025 07:01 Відповісти
Якщо хтось вважає ща на передку багато платять - ласкаво просимо. Тут недобір просто *******. Вас зачекалися вже. От це і є показник.
В тилу доречі теж недобір (майже такий самий). Тому якщо хтось важає що в тилу кайф - приходьте.
А інакше - ЗАТКНІТЬСЯ І НЕ ПИ*ДІТЬ!!!
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25.04.2025 07:34 Відповісти
Читай "розумник" нижче.⬇️
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25.04.2025 07:46 Відповісти
Я не писав про мало/много, просто констатація фактів.
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24.04.2025 23:17 Відповісти
Констатация фактов в том - что из 100 тыс. после закупки всего необходимого "за свои" в реальности остаются крохи.
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24.04.2025 23:44 Відповісти
Голова, корчи ставиш на облік в БАТе і получаеш а не покупаеш ПММ, джоники и сброси волонтёры привозят, это какой такой ********* шо вы там так тратитесь?
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24.04.2025 23:53 Відповісти
Ежемесячно 100000₴ боевые + от 25000₴ звание, выслуга и.т.д получается 3000$, и ты тратишь ежемесячно на что-то и остаются копейки? Ты сказки не рассказывай, лучше расскажи где прикупил недвижимость в новостройке да машину какую обновил.
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25.04.2025 00:02 Відповісти
ти схоже на тиловий кусень вонючої суспензії....з таким тоном навіть розповідати не хочеться,з твоїх слів ми в загалі всім забеспечені,аж блювати від такого хочеться
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25.04.2025 00:53 Відповісти
Я в піхоті з січня 2015 року, 2 мобілізації, 5 контрактів, починав з кулеметника, оператор 9К111, ком.відділення, ГСВ, ГСР таких як ти вояк побачив сотні, для вас війна почалась в 22 році коли вас бусіфіциррвали або забрали з роботи, вам всього не вистачає, всі вам винні, зайобуєте волонтерів замовленнями, жінки ваші по соцмережах збирають вам на РПС, машини а тим часом ви на себе витратити копійку -куй. В касу ротную копійки не здаєте. Нашо тут скиглити що все погано!? Немає тачки? підійшов до зампотеха-> поїхав на ППД забрав машину яка вже стоїть на обліку в частині, їх там десятки стоять. Нашо разводити тут зраду та срач про бідноту в ЗСУ?, відкрий додаток та подивись скільки в тебе на рахунку!!!! Бувай воїн.
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25.04.2025 07:18 Відповісти
Так заробітчани, бо вони нічого не хотіли робити, ні копати, ні ремонтувати позиції після обстрілів.
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24.04.2025 23:26 Відповісти
-"Я - Гарант Конституції! А випадки насильницької мобілізації в Україні поодинокі!"
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24.04.2025 22:23 Відповісти
Самий раз покатати тцкашникам екс-президента Зеленського на бусіку.
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24.04.2025 22:24 Відповісти
І з них тисяч 700 які добровільно пішли в тецека, роти охорони тецека, тилові частини забезпечення, охороняти кордон з Румунією, в тероборону Львова і мобільні вогневі групи Ужгорода. Жодного з них відправити на передок не вийде, бо через день вони спишуться за станом здоров'я через кума в ВЛК.
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24.04.2025 22:28 Відповісти
Ну 700 ви вже загнули, але тисяч 300 пішло на ці тепленькі місця служити
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24.04.2025 22:35 Відповісти
Але "аудит Сирського" їх ніяк не може знайти, щоб відправити на ротацію.
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24.04.2025 23:13 Відповісти
Ці люди не підпадають під аудити чи "закон один для всіх"
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24.04.2025 23:16 Відповісти
а ти, ватна гидота ухилянтська, жодного дня в армії не служивша, нашу армію паскудивша, тепер верховний ухилянт та реЗЕдент, волею умалішонного піпла...
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24.04.2025 22:30 Відповісти
Син пішов з останнього курсу Університету. Взяв академку. Три роки служить. Рядом з ним теж такі ж добровольці. Є з ргупами інвалідності.
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24.04.2025 22:31 Відповісти
"і лисий, такой молодой, і йузік, із ним - уперді!"
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24.04.2025 22:40 Відповісти
І з яких це пір Сухопутні війська та Міністерство оборони стали відповідати за мобілізацію??!! Одразу видно, що зеленський не знає , та навіть не читав закон ,,Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку." Там чітко визначено, що за мобілізацію в Україні відповідає президент України, прем'єр-міністр, міністерства та центральні органи влади; органи місцевого самоврядування, ОТГ і лише там десь військові......Знову шукає крайніх і винних за провалену ім мобілізвцію? Знову відповідальні і винні інші, але не він??!! І що ,тільки в деяких місцях на сході України людей підбирають на вулицях і вербують на службу? І випадки насильницької мобілізації в Україні поодинокі, це "не є масовим? І "кожен окремий випадок" перевіряється Сухопутними військами та Міністерством оборони ? В якому своєму паралельному світі воно живе це брехливе та дурнувате зелене створіння? В інтернеті вже сотні відео з різних куточків Украіни про насильницьку мобілізацію ... Є і такі страшні де ТЦК збиває з ніг, хапає та б"є людей, застосовує до них газові балончики навіть ще не спитавши документів....І ще хтось пише що то все неправда, що то ж виявляється в Україні росія блискуче реалізовує інформаційно-психологічну операцію по зриву мобілізації, по підриву довіри до ТЦК, що то виявляється росія стимулює людей до активної фізичної протидії мобілізаційним заходам, що то все росія робить супер інформаційну атаку до якої підключаються і розганяють іі в мережі професійних політични боти......Он воно як, не зеленський виявляється винен у зриві мобілізаціі , дискретизаціі влади і демотиваціі населення а росія і боти винні....Ну-Ну... А такій завзятості поліціантів тільки три простих пояснення 1. Вони мають бронь і мають іі відпрацьовувати. 2 Вони мають план зверху, і мають його виконувати, бо інакше є загроза втратити бронь і поіхати на фронт самому. А вони цього звісно дуже-дуже не хочуть і бояться як вогню- тому і ловлять і пхають у гірло віни інших замість себе.... 3. Звісно існує в них і фінансова винагорода за кожного відловленного. Тому ТЦК і поліцаі зараз так дуже активно , агресивно і завзято біснуються відловлюючи людей на вулицях та і будь де ,- бо це для них зараз не тільки заробіток, а й боротьба за іх своє власне життя за рахунок інших, в прямому сенсі цього слова....Це все результат проваленоі зеленським мобілізаціі..... За такий короткий термін так демотивувати людей і вбитии в них довіру до влади- це йому дійсно вдалося як нікому до нього.... Кому цікаво, тут підбірки, і це тільки маленькі єпізоди з того що коіться......
https://www.facebook.com/100024846503735/videos/978393407743580
https://www.facebook.com/share/v/165CSjFXWZ/
https://www.facebook.com/reel/617167321201768
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24.04.2025 22:59 Відповісти
Бери приклад, склав добровільно повноваження і ******** Чонгар заміновувати, відосиків назнімаєш .....хоть паржом
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24.04.2025 23:25 Відповісти
Лідор як завжди. На біле чорне , це з серії корупціонери повиїжпди , мегавати , міліарди дерев ,а свм в той час на больницчх міліарди відмиває собі в карман
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25.04.2025 05:00 Відповісти
Передоз
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25.04.2025 06:34 Відповісти
куда тогда люди деваются?
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25.04.2025 06:43 Відповісти
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25.04.2025 07:13 Відповісти
Ахаха. Добровольців. Ну, хоча технічно він правильно сказав, добровільно ПІШЛИ в далекому 22-му. Бо сподівались на адекватність і заміну. А тепер всі ці люди хочуть піти, але їх не відпускають. Зробили рабами.
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25.04.2025 07:26 Відповісти
Заразився від трампа.
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25.04.2025 08:10 Відповісти
 
 