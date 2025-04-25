Россияне оккупировали Калиново в Донецкой области, - DeepState

Российские войска оккупировали населенный пункт Калиново в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Калиново, а также продвинулся возле Березовки и Тарасовки", - говорится в сообщении.

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