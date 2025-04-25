Россияне оккупировали Калиново в Донецкой области, - DeepState
Российские войска оккупировали населенный пункт Калиново в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Калиново, а также продвинулся возле Березовки и Тарасовки", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий25.04.2025 08:54 Ответить Мне нравится 1
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий25.04.2025 06:56 Ответить Мне нравится 5
Олексій Гедз #501597
показать весь комментарий25.04.2025 07:14 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль