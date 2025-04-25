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Россияне оккупировали Калиново в Донецкой области, - DeepState

Россияне оккупировали Калиново

Российские войска оккупировали населенный пункт Калиново в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Калиново, а также продвинулся возле Березовки и Тарасовки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак, когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, - Зеленский

Автор: 

оккупация (10152) Донецкая область (9680) Краматорский район (236) Тарасовка (1) Березовка (1) Калиново (1) война в Украине (3946)


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На владіміра владіміровіча помолився зранку, катсапе?
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25.04.2025 08:54 Ответить
Поки є те. що в цих новинах, ніякого миру не буде. Трамп скаже, я умиваю сраку, тобто руки, раз не хочете миру. Дайте тільки ваших ресурсів, получіть мій хер взамін та йдіть собі в жопу. "Це чудова угода"(R)
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25.04.2025 06:56 Ответить
А верховний ішак, взагалі то, займається війною? Чи це чмо тільки тиняється світом та коментує події. Що воно робить в джунглях Африки? Шукає де сховатись?
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25.04.2025 07:14 Ответить
 
 