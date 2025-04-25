Росіяни окупували Калинове на Донеччині, - DeepState

Російські війська окупували населений пункт Калинове в Краматорському районі Донеччини.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Калинове, а також просунувся біля Березівки та Тарасівки", - йдеться в повідомленні.

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