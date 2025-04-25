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Росіяни окупували Калинове на Донеччині, - DeepState

Росіяни окупували Калинове

Російські війська окупували населений пункт Калинове в Краматорському районі Донеччини.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Калинове, а також просунувся біля Березівки та Тарасівки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак, коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, - Зеленський

Автор: 

окупація (6702) Донецька область (8491) Краматорський район (240) Тарасівка (1) Березівка (1) Калинове (1) війна в Україні (3981)


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На владіміра владіміровіча помолився зранку, катсапе?
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25.04.2025 08:54 Відповісти
Поки є те. що в цих новинах, ніякого миру не буде. Трамп скаже, я умиваю сраку, тобто руки, раз не хочете миру. Дайте тільки ваших ресурсів, получіть мій хер взамін та йдіть собі в жопу. "Це чудова угода"(R)
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25.04.2025 06:56 Відповісти
А верховний ішак, взагалі то, займається війною? Чи це чмо тільки тиняється світом та коментує події. Що воно робить в джунглях Африки? Шукає де сховатись?
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25.04.2025 07:14 Відповісти
 
 