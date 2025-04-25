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Росіяни окупували Калинове на Донеччині, - DeepState
Російські війська окупували населений пункт Калинове в Краматорському районі Донеччини.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Калинове, а також просунувся біля Березівки та Тарасівки", - йдеться в повідомленні.
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Dmitriy Prudko
показати весь коментар25.04.2025 08:54 Відповісти Мені подобається 1
Андрій Лавриненко
показати весь коментар25.04.2025 06:56 Відповісти Мені подобається 5
Олексій Гедз #501597
показати весь коментар25.04.2025 07:14 Відповісти Мені подобається 3
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