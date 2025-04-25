Дроны снова атаковали Шую в Ивановской области РФ. Росавиация закрывала аэропорт Нижнего Новгорода

В ночь на 25 апреля украинские беспилотники снова атаковали объекты в городе Шуя в Ивановской области России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В городе Шуя отражается атака беспилотников. Сохраняйте спокойствие, перейдите в безопасное место", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Ивановской области.

Новостной телеграм-канал ASTRA передает, что жители Шуи сообщают о взрывах и сирене в городе.

Впоследствии власти Ивановской области России опубликовали сообщение, из которого следует, что во время налета украинских беспилотников один или несколько из них были сбиты.

"В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства области.

Другой информации о последствиях налета пока нет.

Также ночью был временно закрыт аэропорт Нижнего Новгорода.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород", - говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства гражданской авиации.

Обычно российские власти закрывают аэропорты в случае угрозы налета украинских дронов на регион, где расположен аэропорт.

Напомним, 16 апреля украинские дроны атаковали в Шуе расположение 112-й ракетной бригады, которую Украина обвиняет в ударе баллистическими ракетами "Искандер" по городу Сумы в Вербное воскресенье 13 апреля. Жертвами удара стали, по официальным данным, 35 человек, в том числе два ребенка.

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