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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны снова атаковали Шую в Ивановской области РФ. Росавиация закрывала аэропорт Нижнего Новгорода

В ночь на 25 апреля украинские беспилотники снова атаковали объекты в городе Шуя в Ивановской области России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В городе Шуя отражается атака беспилотников. Сохраняйте спокойствие, перейдите в безопасное место", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Ивановской области.

Новостной телеграм-канал ASTRA передает, что жители Шуи сообщают о взрывах и сирене в городе.

Впоследствии власти Ивановской области России опубликовали сообщение, из которого следует, что во время налета украинских беспилотников один или несколько из них были сбиты.

"В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства области.

Другой информации о последствиях налета пока нет.

Также ночью был временно закрыт аэропорт Нижнего Новгорода.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород", - говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства гражданской авиации.

Обычно российские власти закрывают аэропорты в случае угрозы налета украинских дронов на регион, где расположен аэропорт.

Напомним, 16 апреля украинские дроны атаковали в Шуе расположение 112-й ракетной бригады, которую Украина обвиняет в ударе баллистическими ракетами "Искандер" по городу Сумы в Вербное воскресенье 13 апреля. Жертвами удара стали, по официальным данным, 35 человек, в том числе два ребенка.

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Автор: 

беспилотник (3606) Удары по РФ (280)


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Топ комментарии
+8
По мацкві треба бити...
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25.04.2025 06:38
+6
Не треба збіригати спокій, касаби, треба брати віслюче копито і бити їм у кострюлю та бігати по вулицям вигукуючи "на Берлин".
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25.04.2025 06:56
+5
видно є постійний виток інформації про ППД 112-ої.
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25.04.2025 07:15
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По мацкві треба бити...
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25.04.2025 06:38 Ответить
По мацкві оманський блазень бити не буде
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25.04.2025 06:46 Ответить
особливо на травня. Хочу повітряну сирену на червоній площі, коли там зберуться усі утирки які приїхали до *****. Уявляю морду самого ***** під час повітряної тривоги!
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25.04.2025 09:22 Ответить
кожне кацапське місто має стати шуєю !!
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25.04.2025 06:39 Ответить
Та й шуй з нею!
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25.04.2025 06:43 Ответить
бейте их ребятки,чтоб суки чуствовали
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25.04.2025 06:55 Ответить
Не треба збіригати спокій, касаби, треба брати віслюче копито і бити їм у кострюлю та бігати по вулицям вигукуючи "на Берлин".
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25.04.2025 06:56 Ответить
Шую до того ж х.ю що й корито "машква".
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25.04.2025 07:03 Ответить
видно є постійний виток інформації про ППД 112-ої.
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25.04.2025 07:15 Ответить
Бити треба по будинках кацапських, там ховаються кацапські солдати та офіцери.
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25.04.2025 09:42 Ответить
 
 