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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони знову атакували Шую в Іванівській області РФ. Росавіація закривала аеропорт Нижнього Новгорода

У ніч проти 25 квітня українські безпілотники знову атакували об'єкти в місті Шуя в Івановській області Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  російські ЗМІ.

"У місті Шуя відбивається атака безпілотників. Зберігайте спокій, перейдіть у безпечне місце", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі уряду Івановської області.

Новинний телеграм-канал ASTRA передає, що жителі Шуї повідомляють про вибухи і сирену в місті.

Згодом влада Івановської області Росії опублікувала повідомлення, з якого випливає, що під час нальоту українських безпілотників один або кілька з них було збито.

"У Шуї зберігається режим небезпеки атаки БПЛА. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. За попередніми даними, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі уряду області.

Іншої інформації про наслідки нальоту поки немає.

Також вночі було тимчасово закрито аеропорт Нижнього Новгорода.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ПС) тимчасові обмеження на приймання і випуск ПС введені в аеропорту Нижній Новгород", - йдеться в повідомленні пресслужби російського відомства цивільної авіації.

Зазвичай російська влада закриває аеропорти в разі загрози нальоту українських дронів на регіон, де розташований аеропорт.

Нагадаємо, 16 квітня українські дрони атакували в Шуї розташування 112-ї ракетної бригади, яку Україна звинувачує в ударі балістичними ракетами "Іскандер" по місту Суми у Вербну неділю 13 квітня. Жертвами удару стали, за офіційними даними, 35 осіб, зокрема дві дитини.

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Автор: 

безпілотник (4170) Удари по РФ (282)


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Топ коментарі
+8
По мацкві треба бити...
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25.04.2025 06:38
+6
Не треба збіригати спокій, касаби, треба брати віслюче копито і бити їм у кострюлю та бігати по вулицям вигукуючи "на Берлин".
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25.04.2025 06:56
+5
видно є постійний виток інформації про ППД 112-ої.
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25.04.2025 07:15
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По мацкві треба бити...
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25.04.2025 06:38 Відповісти
По мацкві оманський блазень бити не буде
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25.04.2025 06:46 Відповісти
особливо на травня. Хочу повітряну сирену на червоній площі, коли там зберуться усі утирки які приїхали до *****. Уявляю морду самого ***** під час повітряної тривоги!
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25.04.2025 09:22 Відповісти
кожне кацапське місто має стати шуєю !!
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25.04.2025 06:39 Відповісти
Та й шуй з нею!
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25.04.2025 06:43 Відповісти
бейте их ребятки,чтоб суки чуствовали
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25.04.2025 06:55 Відповісти
Не треба збіригати спокій, касаби, треба брати віслюче копито і бити їм у кострюлю та бігати по вулицям вигукуючи "на Берлин".
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25.04.2025 06:56 Відповісти
Шую до того ж х.ю що й корито "машква".
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25.04.2025 07:03 Відповісти
видно є постійний виток інформації про ППД 112-ої.
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25.04.2025 07:15 Відповісти
Бити треба по будинках кацапських, там ховаються кацапські солдати та офіцери.
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25.04.2025 09:42 Відповісти
 
 