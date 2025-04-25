Дрони знову атакували Шую в Іванівській області РФ. Росавіація закривала аеропорт Нижнього Новгорода

У ніч проти 25 квітня українські безпілотники знову атакували об'єкти в місті Шуя в Івановській області Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"У місті Шуя відбивається атака безпілотників. Зберігайте спокій, перейдіть у безпечне місце", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі уряду Івановської області.

Новинний телеграм-канал ASTRA передає, що жителі Шуї повідомляють про вибухи і сирену в місті.

Згодом влада Івановської області Росії опублікувала повідомлення, з якого випливає, що під час нальоту українських безпілотників один або кілька з них було збито.

"У Шуї зберігається режим небезпеки атаки БПЛА. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. За попередніми даними, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі уряду області.

Іншої інформації про наслідки нальоту поки немає.

Також вночі було тимчасово закрито аеропорт Нижнього Новгорода.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ПС) тимчасові обмеження на приймання і випуск ПС введені в аеропорту Нижній Новгород", - йдеться в повідомленні пресслужби російського відомства цивільної авіації.

Зазвичай російська влада закриває аеропорти в разі загрози нальоту українських дронів на регіон, де розташований аеропорт.

Нагадаємо, 16 квітня українські дрони атакували в Шуї розташування 112-ї ракетної бригади, яку Україна звинувачує в ударі балістичними ракетами "Іскандер" по місту Суми у Вербну неділю 13 квітня. Жертвами удару стали, за офіційними даними, 35 осіб, зокрема дві дитини.

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