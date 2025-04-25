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Новости Обстрелы Донетчины
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РФ сбросила ФАБ на дом: в поселке Яровая на Донетчине погибли отец и сын, ранена женщина. ФОТО

Российские войска нанесли два удара по поселку Яровая Лиманской громады Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксировано прямое попадание в жилой дом, в результате чего погиб 61-летний мужчина и его 88-летний отец.

90-летняя мама погибшего, которая в момент вражеской атаки находилась в летней кухне, получила ранения. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.

Армия РФ сбросила на населенный пункт "ФАБ - 250" с УМПК. В поселке повреждены около десяти жилых домов, магазин и хозяйственная постройка.

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Погибли отец и сын. РФ обстреляла поселок Яровая в Донецкой области
Погибли отец и сын. РФ обстреляла поселок Яровая в Донецкой области

Автор: 

обстрел (27225) Донецкая область (9680) Краматорский район (236) Яровая (3) война в Украине (3946)


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25.04.2025 08:41 Ответить
Щодня вбивають.
Чи буде "спрос" с Клятого за шашлики і асфальт??
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25.04.2025 09:36 Ответить
Традиційно ударів у відповідь не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійських нацистів.
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25.04.2025 11:40 Ответить
 
 