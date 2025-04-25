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РФ сбросила ФАБ на дом: в поселке Яровая на Донетчине погибли отец и сын, ранена женщина. ФОТО
Российские войска нанесли два удара по поселку Яровая Лиманской громады Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Зафиксировано прямое попадание в жилой дом, в результате чего погиб 61-летний мужчина и его 88-летний отец.
90-летняя мама погибшего, которая в момент вражеской атаки находилась в летней кухне, получила ранения. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.
Армия РФ сбросила на населенный пункт "ФАБ - 250" с УМПК. В поселке повреждены около десяти жилых домов, магазин и хозяйственная постройка.
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Чи буде "спрос" с Клятого за шашлики і асфальт??