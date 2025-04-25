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Новини Обстріли Донеччини
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РФ скинула ФАБ на будинок: у селищі Ярова на Донеччині загинули батько та син, поранено жінку. ФОТО

Російські війська завдали двох ударів по селищу Ярова Лиманської громади Донеччини.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Зафіксовано пряме влучання в житловий будинок, внаслідок чого загинув 61-річний чоловік та його 88-річний батько.

90-річна мама загиблого, яка в момент ворожої атаки перебувала у літній кухні, дістала поранення. Наразі їй надається медична допомога.

Армія РФ скинула на населений пункт "ФАБ - 250" з УМПК. У селищі пошкоджено близько десяти житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.

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Загинули батько та син. РФ обстріляла селище Ярова на Донеччині
Загинули батько та син. РФ обстріляла селище Ярова на Донеччині

Автор: 

обстріл (28546) Донецька область (8491) Краматорський район (240) Ярова (3) війна в Україні (3981)


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25.04.2025 08:41 Відповісти
Щодня вбивають.
Чи буде "спрос" с Клятого за шашлики і асфальт??
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25.04.2025 09:36 Відповісти
Традиційно ударів у відповідь не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійських нацистів.
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25.04.2025 11:40 Відповісти
 
 