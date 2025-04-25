В новом отчете НАТО исчезло упоминание о будущем членстве Украины в Альянсе

В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2024 год, опубликованном накануне, нет упоминаний о том, что Украина в будущем станет членом Альянса или что ее путь в НАТО является необратимым.

Об этом сообщает Европейская правда, информирует Цензор.НЕТ.

Этот документ существенно отличается от прошлогоднего отчета, где была прямо процитирована Вильнюсская декларация 2023 года с формулировкой "будущее Украины - в НАТО". В отчете за 2024 год указано лишь, что НАТО сотрудничает с 16 партнерами, среди которых Украина и Грузия, и имеет специальные структуры для развития отношений с этими странами.

Как отмечается, несмотря на краткое подтверждение политики "открытых дверей", из отчета изъята ссылка на решение саммита в Вашингтоне 2024 года, где говорилось о поддержке "необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".

В документе сосредоточено внимание на поддержке Украины в ее обороне от российской агрессии и упомянуто об усилении представительства НАТО в Украине, которое способствует политическому диалогу, реформам и практической помощи. Однако даже в этом контексте никоим образом не упоминается перспектива членства.

В предисловии к отчету генсек НАТО лишь заявил, что союзники "едины в своем желании справедливого и устойчивого мира в Украине".

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