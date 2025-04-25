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Новости Членство Украины в НАТО
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В новом отчете НАТО исчезло упоминание о будущем членстве Украины в Альянсе

нато украина

В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2024 год, опубликованном накануне, нет упоминаний о том, что Украина в будущем станет членом Альянса или что ее путь в НАТО является необратимым.

Об этом сообщает Европейская правда, информирует Цензор.НЕТ.

Этот документ существенно отличается от прошлогоднего отчета, где была прямо процитирована Вильнюсская декларация 2023 года с формулировкой "будущее Украины - в НАТО". В отчете за 2024 год указано лишь, что НАТО сотрудничает с 16 партнерами, среди которых Украина и Грузия, и имеет специальные структуры для развития отношений с этими странами.

Как отмечается, несмотря на краткое подтверждение политики "открытых дверей", из отчета изъята ссылка на решение саммита в Вашингтоне 2024 года, где говорилось о поддержке "необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".

В документе сосредоточено внимание на поддержке Украины в ее обороне от российской агрессии и упомянуто об усилении представительства НАТО в Украине, которое способствует политическому диалогу, реформам и практической помощи. Однако даже в этом контексте никоим образом не упоминается перспектива членства.

В предисловии к отчету генсек НАТО лишь заявил, что союзники "едины в своем желании справедливого и устойчивого мира в Украине".

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Автор: 

Украина (44951) членство в НАТО (1514)


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Топ комментарии
+13
Через 1300 днів, після рудої,обіссяної собаки,будуть знову згадки про майбутнє України в НАТО.
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25.04.2025 12:28
+13
Справа не в Рютте. Він просто - секретар, нехай і Генеральний.
Рютте якраз - проукраїнський. Згадайте, як він обнімався з Порошенком...
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25.04.2025 12:30
+9
А що ви хотіли, щоб агент ***** "Краснов" погодився на вступ України в НАТО?
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25.04.2025 12:28
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Через 1300 днів, після рудої,обіссяної собаки,будуть знову згадки про майбутнє України в НАТО.
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25.04.2025 12:28 Ответить
дожити б після цих 1300 днів...
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25.04.2025 14:50 Ответить
Рютте-бесхребетна людина.
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25.04.2025 12:28 Ответить
Справа не в Рютте. Він просто - секретар, нехай і Генеральний.
Рютте якраз - проукраїнський. Згадайте, як він обнімався з Порошенком...
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25.04.2025 12:30 Ответить
Так бесхребетни вміють обниматися.
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25.04.2025 12:33 Ответить
вони лише це і вміють
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25.04.2025 13:08 Ответить
А що ви хотіли, щоб агент ***** "Краснов" погодився на вступ України в НАТО?
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25.04.2025 12:28 Ответить
Рютте виявився нікчемою....
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25.04.2025 12:28 Ответить
Просто Рютте знає, що кацапи не вступляться і ця війна назавжди.
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25.04.2025 12:43 Ответить
Навіщо ви дурниці пишите? Рішення в НАТО приймається країнами- членами, а не Генсеком!
Риспект і повага ГЕНСЕКУ Рютте за його тверду позицію на боці України.
Доста плюватися у всі боки.
Здається мені що саме ви на боці ждунів, які верещать, що всі нас в біді покинули і треба як найшвидше під пу ложитися.
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25.04.2025 16:06 Ответить
Постепенно вырисовывается, кто есть ху.
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25.04.2025 12:29 Ответить
НАТа всрата! Щоб на вас ***** напало та ******* по кожній європейській столиці кожну ніч.
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25.04.2025 12:30 Ответить
Перед рашкою впали на коліна
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25.04.2025 12:30 Ответить
Три перешкоди до вступу . ***** , Трамп , Європейські сцикуни . Мало шо ....
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25.04.2025 12:30 Ответить
А внутрішні " патріоти"?
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25.04.2025 13:16 Ответить
я кажу про тих від кого це залежить в першу чергу . Якби сказали знесіть ≪патріотів≫ і наступного дня ви будете і в ЄС і в НАТО , їх би до вечора не було .
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25.04.2025 13:45 Ответить
Грузія теж спочатку хотіла, білі джентльмени їй так гарно посміхалися, потім війна й шось пішло кудись не туди.
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25.04.2025 12:35 Ответить
На відміну від Вірменії, у якої, як у члена ОДКБ, НКР віджали, Грузія вступити в НАТО не встигла.
Тому що НАТО і ЄС - це вам не русскій мір, який приходить навіть туди, куди його не кличуть.
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25.04.2025 12:39 Ответить
"На відміну від Вірменії" - тобто Вірменія в НАТО таки вступила чи про що ви?
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25.04.2025 12:41 Ответить
Вірменія в ОДКБ звернулась, коли Азербайджан НКР повертав, і отримала відповідь "ви там как-нібудь самі". Зараз Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ.
А думали ж такі, що будуть з усіх боків захищені росією, і ніякий Азербайджан вкрадене собі не поверне.
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25.04.2025 12:45 Ответить
А до чого тут взагалі це? Дивно порівнювати брехливий і тоталітарний руский мір з демократичним і чесним західним світом.
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25.04.2025 12:55 Ответить
До того, що обидва союзи на практиці не дуже-то й працюють.
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25.04.2025 13:11 Ответить
То факт. Але вони ж ніби як різні, принаймні так здається. ОДКБ - це типу новий Варшавський договір, де все для російського інтересу. А НАТО уявлялося більш рівноправним)
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25.04.2025 14:37 Ответить
Грузія в НАТО так і не вступила, тому формально НАТО нічого зробити і не могло, бо ніякого відношення до Грузії не мало, і вже не матиме.
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25.04.2025 14:44 Ответить
Це правда, але побачим шо з прибалтами вийде. Вони то в НАТО.
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25.04.2025 14:51 Ответить
Ну що тут сказати? Гандони є і у НАТО...Сувальдський коридор їм в печінку.
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25.04.2025 12:37 Ответить
Рютте не цар НАТО. Не він один приймає рішення.
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25.04.2025 12:40 Ответить
Міг би залишити посаду, якщо не згоден з приниженням.
Чи лягти під двох куйлів, це вже не приниження?!?
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25.04.2025 12:58 Ответить
Раджу Вам освіжити пам'ять та перечитати стенограму засідання РНБО від 28 лютого 2014 року, щодо ситуації в Криму. Хто як голосував і що, як по Вашому, потрібно було зробити Турчинову.
Хоча... На цьому скрині все зрозуміло.

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25.04.2025 23:53 Ответить
Хатєть нє врєдно ... ((
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25.04.2025 13:09 Ответить
Засранці завжди кинуть тебе,синку! Пам'ятаймо про це. Ще й ножа в спину встромлятимуть. Кацапські гроші роблять дива,продаються всі з погрозами. Все залежить від суми. Проститутки!
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25.04.2025 12:55 Ответить
залишилось почути від рютте, що україна сама у всьому винна!
і подяку страшному ужасному пинє, що не вийшов на віслу.
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25.04.2025 12:59 Ответить
Вы бредите! Специально пишу на руцком ибо вы бросаете на вентилятор тези з руцької методички! Не соромно?
Ріспект і повага Генсеку Рютте!
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25.04.2025 16:13 Ответить
НАТА нині не та..
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25.04.2025 13:02 Ответить
Якщо б американці та НАТО відштовхувались від думки, що Трампа Америці вибрав кремль, то все би йшло по іншому. Але у вузьколобих не вистачає мізків зрозуміти, що путін обрав президента Америки. Трамп давно би грав на нашій стороні. Видно ж, що трамп не буде зливатись, може бути все що завгодно, але він не має права відступити. Бо є шеф і його шеф- путін. Той, хто зробив все можливе й неможливе аби Америка обрала трампа.🌚🌚
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25.04.2025 13:04 Ответить
Почитал коменты и понял, что вы не туда смотрите, тут нет главного вопроса: а не с закулисного ли согласия шмаркача вышел именно в таком формате текст?
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25.04.2025 13:13 Ответить
Ну зникла і зникла. Не важко знову додати в наступному звіті, після того, як руду паскуду в Америці імпічмнуть.
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25.04.2025 13:32 Ответить
прогнулись ссыкливые европейцы под ражего ******! позор им несмываемый за это!
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25.04.2025 13:34 Ответить
Двадцять років повторюєте як мандри ЕС НАТО
І ні там ні там
Кому потрібні ніщеброди
Все що можно з нас витягнули гроші олігархів там
Не можу забути слова Ющенка
ЕС збільшило квоти на 100 тон меду і так у всьому
Потрібно жить своїм розумом для свого народу не
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25.04.2025 13:40 Ответить
73%, а де наш рух в НАТО і ЄС? Що "какая разница" куда нам рухатися в дії? Йдемо під "тайожний союз"??? Вит проміняли "армію, віру, мову, ЄС і НАТО" на криворізького гундоса і бути рабами пуйла.
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25.04.2025 13:59 Ответить
НАсраТО!
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25.04.2025 14:07 Ответить
НАТИ не бачити років 10, то хоча б в ЄС ламайтеся, дайте нормально заробити пересічному трудящі. Ну й страхову медецину підтягнете як в ЄС а не платну як в штатах.
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25.04.2025 14:17 Ответить
УКРАЇНО, НЕ ПЕРЕЖИВАЙ МИ І ЦЕ ******** ПЕРЕЖИВЕМО!

ну буде трохи довше,
будемо трохи обачнішими,
все наше в наших руках було і буде.
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25.04.2025 14:33 Ответить
А я маю іншу думку. Європа та інші члени НАТО затопчуть Україну і навіть не побачать її під своїми копитцяими. Чому їм за нас переживаьти, коли свої барани 73% по ній потопталися у 2029 році? Кожна країна буде прагнути нормальних відносин із США і переживати буде за свій народ. Нам давали шанс з 2022 року і до початку 2025 року, але ми все витратили на обсирання партнерів через рот Гундоса і дали можливість все вкрасти зеленоригівській антимайданній стаї і довалити свою оборонку
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25.04.2025 14:37 Ответить
Слабый запад дает добро россии забирать и убивать. Почему то эти дыбилы думают только про уступки убийцам и ворам надеясь что те остановятся , кступки были и это только дало еще больше требовать , Логика вообще отсутствует у этих слабых даунов
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25.04.2025 15:17 Ответить
Я ще тоді сказав і завжди повторював - Україні ніяке НАТО навіть і не "світить"
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26.04.2025 09:01 Ответить
 
 