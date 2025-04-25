В новом отчете НАТО исчезло упоминание о будущем членстве Украины в Альянсе
В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2024 год, опубликованном накануне, нет упоминаний о том, что Украина в будущем станет членом Альянса или что ее путь в НАТО является необратимым.
Об этом сообщает Европейская правда, информирует Цензор.НЕТ.
Этот документ существенно отличается от прошлогоднего отчета, где была прямо процитирована Вильнюсская декларация 2023 года с формулировкой "будущее Украины - в НАТО". В отчете за 2024 год указано лишь, что НАТО сотрудничает с 16 партнерами, среди которых Украина и Грузия, и имеет специальные структуры для развития отношений с этими странами.
Как отмечается, несмотря на краткое подтверждение политики "открытых дверей", из отчета изъята ссылка на решение саммита в Вашингтоне 2024 года, где говорилось о поддержке "необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".
В документе сосредоточено внимание на поддержке Украины в ее обороне от российской агрессии и упомянуто об усилении представительства НАТО в Украине, которое способствует политическому диалогу, реформам и практической помощи. Однако даже в этом контексте никоим образом не упоминается перспектива членства.
В предисловии к отчету генсек НАТО лишь заявил, что союзники "едины в своем желании справедливого и устойчивого мира в Украине".
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Рютте якраз - проукраїнський. Згадайте, як він обнімався з Порошенком...
Риспект і повага ГЕНСЕКУ Рютте за його тверду позицію на боці України.
Доста плюватися у всі боки.
Здається мені що саме ви на боці ждунів, які верещать, що всі нас в біді покинули і треба як найшвидше під пу ложитися.
Тому що НАТО і ЄС - це вам не русскій мір, який приходить навіть туди, куди його не кличуть.
А думали ж такі, що будуть з усіх боків захищені росією, і ніякий Азербайджан вкрадене собі не поверне.
Чи лягти під двох куйлів, це вже не приниження?!?
Хоча... На цьому скрині все зрозуміло.
і подяку страшному ужасному пинє, що не вийшов на віслу.
Ріспект і повага Генсеку Рютте!
І ні там ні там
Кому потрібні ніщеброди
Все що можно з нас витягнули гроші олігархів там
Не можу забути слова Ющенка
ЕС збільшило квоти на 100 тон меду і так у всьому
Потрібно жить своїм розумом для свого народу не
ну буде трохи довше,
будемо трохи обачнішими,
все наше в наших руках було і буде.