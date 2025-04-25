У новому звіті НАТО зникла згадка про майбутнє членство України в Альянсі

У щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2024 рік, опублікованому напередодні, немає згадок про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу або що її шлях до НАТО є незворотним.

Про це повідомляє Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.

Цей документ суттєво відрізняється від торішнього звіту, де було прямо процитовано Вільнюську декларацію 2023 року із формулюванням "майбутнє України - в НАТО". У звіті за 2024 рік зазначено лише, що НАТО співпрацює з 16 партнерами, серед яких Україна та Грузія, і має спеціальні структури для розвитку відносин з цими країнами.

Як зазначається, попри коротке підтвердження політики "відкритих дверей", зі звіту вилучено посилання на рішення саміту у Вашингтоні 2024 року, де йшлося про підтримку "незворотного шляху України до повної євроатлантичної інтеграції, що включає членство в НАТО".

У документі зосереджено увагу на підтримці України в її обороні від російської агресії та згадано про посилення представництва НАТО в Україні, яке сприяє політичному діалогу, реформам і практичній допомозі. Проте навіть у цьому контексті жодним чином не згадується перспектива членства.

У передмові до звіту генсек НАТО лише заявив, що союзники "єдині у своєму бажанні справедливого та сталого миру в Україні".

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