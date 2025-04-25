У новому звіті НАТО зникла згадка про майбутнє членство України в Альянсі
У щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2024 рік, опублікованому напередодні, немає згадок про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу або що її шлях до НАТО є незворотним.
Про це повідомляє Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.
Цей документ суттєво відрізняється від торішнього звіту, де було прямо процитовано Вільнюську декларацію 2023 року із формулюванням "майбутнє України - в НАТО". У звіті за 2024 рік зазначено лише, що НАТО співпрацює з 16 партнерами, серед яких Україна та Грузія, і має спеціальні структури для розвитку відносин з цими країнами.
Як зазначається, попри коротке підтвердження політики "відкритих дверей", зі звіту вилучено посилання на рішення саміту у Вашингтоні 2024 року, де йшлося про підтримку "незворотного шляху України до повної євроатлантичної інтеграції, що включає членство в НАТО".
У документі зосереджено увагу на підтримці України в її обороні від російської агресії та згадано про посилення представництва НАТО в Україні, яке сприяє політичному діалогу, реформам і практичній допомозі. Проте навіть у цьому контексті жодним чином не згадується перспектива членства.
У передмові до звіту генсек НАТО лише заявив, що союзники "єдині у своєму бажанні справедливого та сталого миру в Україні".
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Рютте якраз - проукраїнський. Згадайте, як він обнімався з Порошенком...
Риспект і повага ГЕНСЕКУ Рютте за його тверду позицію на боці України.
Доста плюватися у всі боки.
Здається мені що саме ви на боці ждунів, які верещать, що всі нас в біді покинули і треба як найшвидше під пу ложитися.
Тому що НАТО і ЄС - це вам не русскій мір, який приходить навіть туди, куди його не кличуть.
А думали ж такі, що будуть з усіх боків захищені росією, і ніякий Азербайджан вкрадене собі не поверне.
Чи лягти під двох куйлів, це вже не приниження?!?
Хоча... На цьому скрині все зрозуміло.
і подяку страшному ужасному пинє, що не вийшов на віслу.
Ріспект і повага Генсеку Рютте!
І ні там ні там
Кому потрібні ніщеброди
Все що можно з нас витягнули гроші олігархів там
Не можу забути слова Ющенка
ЕС збільшило квоти на 100 тон меду і так у всьому
Потрібно жить своїм розумом для свого народу не
ну буде трохи довше,
будемо трохи обачнішими,
все наше в наших руках було і буде.