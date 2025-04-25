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Новини Членство України в НАТО
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У новому звіті НАТО зникла згадка про майбутнє членство України в Альянсі

нато україна

У щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2024 рік, опублікованому напередодні, немає згадок про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу або що її шлях до НАТО є незворотним.

Про це повідомляє Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.

Цей документ суттєво відрізняється від торішнього звіту, де було прямо процитовано Вільнюську декларацію 2023 року із формулюванням "майбутнє України - в НАТО". У звіті за 2024 рік зазначено лише, що НАТО співпрацює з 16 партнерами, серед яких Україна та Грузія, і має спеціальні структури для розвитку відносин з цими країнами.

Як зазначається, попри коротке підтвердження політики "відкритих дверей", зі звіту вилучено посилання на рішення саміту у Вашингтоні 2024 року, де йшлося про підтримку "незворотного шляху України до повної євроатлантичної інтеграції, що включає членство в НАТО".

У документі зосереджено увагу на підтримці України в її обороні від російської агресії та згадано про посилення представництва НАТО в Україні, яке сприяє політичному діалогу, реформам і практичній допомозі. Проте навіть у цьому контексті жодним чином не згадується перспектива членства.

У передмові до звіту генсек НАТО лише заявив, що союзники "єдині у своєму бажанні справедливого та сталого миру в Україні".

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Автор: 

Україна (5899) членство в НАТО (1723)


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Топ коментарі
+13
Через 1300 днів, після рудої,обіссяної собаки,будуть знову згадки про майбутнє України в НАТО.
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25.04.2025 12:28
+13
Справа не в Рютте. Він просто - секретар, нехай і Генеральний.
Рютте якраз - проукраїнський. Згадайте, як він обнімався з Порошенком...
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25.04.2025 12:30
+9
А що ви хотіли, щоб агент ***** "Краснов" погодився на вступ України в НАТО?
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25.04.2025 12:28
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Через 1300 днів, після рудої,обіссяної собаки,будуть знову згадки про майбутнє України в НАТО.
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25.04.2025 12:28 Відповісти
дожити б після цих 1300 днів...
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25.04.2025 14:50 Відповісти
Рютте-бесхребетна людина.
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25.04.2025 12:28 Відповісти
Справа не в Рютте. Він просто - секретар, нехай і Генеральний.
Рютте якраз - проукраїнський. Згадайте, як він обнімався з Порошенком...
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25.04.2025 12:30 Відповісти
Так бесхребетни вміють обниматися.
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25.04.2025 12:33 Відповісти
вони лише це і вміють
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25.04.2025 13:08 Відповісти
А що ви хотіли, щоб агент ***** "Краснов" погодився на вступ України в НАТО?
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25.04.2025 12:28 Відповісти
Рютте виявився нікчемою....
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25.04.2025 12:28 Відповісти
Просто Рютте знає, що кацапи не вступляться і ця війна назавжди.
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25.04.2025 12:43 Відповісти
Навіщо ви дурниці пишите? Рішення в НАТО приймається країнами- членами, а не Генсеком!
Риспект і повага ГЕНСЕКУ Рютте за його тверду позицію на боці України.
Доста плюватися у всі боки.
Здається мені що саме ви на боці ждунів, які верещать, що всі нас в біді покинули і треба як найшвидше під пу ложитися.
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25.04.2025 16:06 Відповісти
Постепенно вырисовывается, кто есть ху.
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25.04.2025 12:29 Відповісти
НАТа всрата! Щоб на вас ***** напало та ******* по кожній європейській столиці кожну ніч.
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25.04.2025 12:30 Відповісти
Перед рашкою впали на коліна
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25.04.2025 12:30 Відповісти
Три перешкоди до вступу . ***** , Трамп , Європейські сцикуни . Мало шо ....
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25.04.2025 12:30 Відповісти
А внутрішні " патріоти"?
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25.04.2025 13:16 Відповісти
я кажу про тих від кого це залежить в першу чергу . Якби сказали знесіть ≪патріотів≫ і наступного дня ви будете і в ЄС і в НАТО , їх би до вечора не було .
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25.04.2025 13:45 Відповісти
Грузія теж спочатку хотіла, білі джентльмени їй так гарно посміхалися, потім війна й шось пішло кудись не туди.
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25.04.2025 12:35 Відповісти
На відміну від Вірменії, у якої, як у члена ОДКБ, НКР віджали, Грузія вступити в НАТО не встигла.
Тому що НАТО і ЄС - це вам не русскій мір, який приходить навіть туди, куди його не кличуть.
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25.04.2025 12:39 Відповісти
"На відміну від Вірменії" - тобто Вірменія в НАТО таки вступила чи про що ви?
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25.04.2025 12:41 Відповісти
Вірменія в ОДКБ звернулась, коли Азербайджан НКР повертав, і отримала відповідь "ви там как-нібудь самі". Зараз Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ.
А думали ж такі, що будуть з усіх боків захищені росією, і ніякий Азербайджан вкрадене собі не поверне.
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25.04.2025 12:45 Відповісти
А до чого тут взагалі це? Дивно порівнювати брехливий і тоталітарний руский мір з демократичним і чесним західним світом.
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25.04.2025 12:55 Відповісти
До того, що обидва союзи на практиці не дуже-то й працюють.
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25.04.2025 13:11 Відповісти
То факт. Але вони ж ніби як різні, принаймні так здається. ОДКБ - це типу новий Варшавський договір, де все для російського інтересу. А НАТО уявлялося більш рівноправним)
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25.04.2025 14:37 Відповісти
Грузія в НАТО так і не вступила, тому формально НАТО нічого зробити і не могло, бо ніякого відношення до Грузії не мало, і вже не матиме.
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25.04.2025 14:44 Відповісти
Це правда, але побачим шо з прибалтами вийде. Вони то в НАТО.
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25.04.2025 14:51 Відповісти
Ну що тут сказати? Гандони є і у НАТО...Сувальдський коридор їм в печінку.
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25.04.2025 12:37 Відповісти
Рютте не цар НАТО. Не він один приймає рішення.
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25.04.2025 12:40 Відповісти
Міг би залишити посаду, якщо не згоден з приниженням.
Чи лягти під двох куйлів, це вже не приниження?!?
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25.04.2025 12:58 Відповісти
Раджу Вам освіжити пам'ять та перечитати стенограму засідання РНБО від 28 лютого 2014 року, щодо ситуації в Криму. Хто як голосував і що, як по Вашому, потрібно було зробити Турчинову.
Хоча... На цьому скрині все зрозуміло.

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25.04.2025 23:53 Відповісти
Хатєть нє врєдно ... ((
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25.04.2025 13:09 Відповісти
Засранці завжди кинуть тебе,синку! Пам'ятаймо про це. Ще й ножа в спину встромлятимуть. Кацапські гроші роблять дива,продаються всі з погрозами. Все залежить від суми. Проститутки!
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25.04.2025 12:55 Відповісти
залишилось почути від рютте, що україна сама у всьому винна!
і подяку страшному ужасному пинє, що не вийшов на віслу.
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25.04.2025 12:59 Відповісти
Вы бредите! Специально пишу на руцком ибо вы бросаете на вентилятор тези з руцької методички! Не соромно?
Ріспект і повага Генсеку Рютте!
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25.04.2025 16:13 Відповісти
НАТА нині не та..
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25.04.2025 13:02 Відповісти
Якщо б американці та НАТО відштовхувались від думки, що Трампа Америці вибрав кремль, то все би йшло по іншому. Але у вузьколобих не вистачає мізків зрозуміти, що путін обрав президента Америки. Трамп давно би грав на нашій стороні. Видно ж, що трамп не буде зливатись, може бути все що завгодно, але він не має права відступити. Бо є шеф і його шеф- путін. Той, хто зробив все можливе й неможливе аби Америка обрала трампа.🌚🌚
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25.04.2025 13:04 Відповісти
Почитал коменты и понял, что вы не туда смотрите, тут нет главного вопроса: а не с закулисного ли согласия шмаркача вышел именно в таком формате текст?
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25.04.2025 13:13 Відповісти
Ну зникла і зникла. Не важко знову додати в наступному звіті, після того, як руду паскуду в Америці імпічмнуть.
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25.04.2025 13:32 Відповісти
прогнулись ссыкливые европейцы под ражего ******! позор им несмываемый за это!
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25.04.2025 13:34 Відповісти
Двадцять років повторюєте як мандри ЕС НАТО
І ні там ні там
Кому потрібні ніщеброди
Все що можно з нас витягнули гроші олігархів там
Не можу забути слова Ющенка
ЕС збільшило квоти на 100 тон меду і так у всьому
Потрібно жить своїм розумом для свого народу не
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25.04.2025 13:40 Відповісти
73%, а де наш рух в НАТО і ЄС? Що "какая разница" куда нам рухатися в дії? Йдемо під "тайожний союз"??? Вит проміняли "армію, віру, мову, ЄС і НАТО" на криворізького гундоса і бути рабами пуйла.
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25.04.2025 13:59 Відповісти
НАсраТО!
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25.04.2025 14:07 Відповісти
НАТИ не бачити років 10, то хоча б в ЄС ламайтеся, дайте нормально заробити пересічному трудящі. Ну й страхову медецину підтягнете як в ЄС а не платну як в штатах.
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25.04.2025 14:17 Відповісти
УКРАЇНО, НЕ ПЕРЕЖИВАЙ МИ І ЦЕ ******** ПЕРЕЖИВЕМО!

ну буде трохи довше,
будемо трохи обачнішими,
все наше в наших руках було і буде.
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25.04.2025 14:33 Відповісти
А я маю іншу думку. Європа та інші члени НАТО затопчуть Україну і навіть не побачать її під своїми копитцяими. Чому їм за нас переживаьти, коли свої барани 73% по ній потопталися у 2029 році? Кожна країна буде прагнути нормальних відносин із США і переживати буде за свій народ. Нам давали шанс з 2022 року і до початку 2025 року, але ми все витратили на обсирання партнерів через рот Гундоса і дали можливість все вкрасти зеленоригівській антимайданній стаї і довалити свою оборонку
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25.04.2025 14:37 Відповісти
Слабый запад дает добро россии забирать и убивать. Почему то эти дыбилы думают только про уступки убийцам и ворам надеясь что те остановятся , кступки были и это только дало еще больше требовать , Логика вообще отсутствует у этих слабых даунов
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25.04.2025 15:17 Відповісти
Я ще тоді сказав і завжди повторював - Україні ніяке НАТО навіть і не "світить"
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26.04.2025 09:01 Відповісти
 
 